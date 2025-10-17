Eski Binance CEO’su Zhao’dan Kripto Para Hazine Şirketleri İçin Sert Uyarı: “Yatırımcı Denetimi Şart”



Eski Binance CEO’su Changpeng Zhao, Hong Kong merkezli QMMM Holdings’in faaliyetlerinin durmasının ardından kripto para hazine şirketlerine çağrıda bulundu. Zhao, yatırımcı denetimine açık ve üçüncü taraf saklama hizmeti kullanan yapılar olmadan hiçbir kripto para hazinesi (DAT) yatırımının güvenli sayılamayacağını belirtti. Açıklama yatırımcı güveninin sarsıldığı bir dönemde sektöre dönük uyarı olarak yorumlandı.

“Yatırımcı Denetimi Şeffaflık İçin Şart”

Zhao, X hesabından yaptığı paylaşımda tüm DAT şirketlerinin üçüncü taraf kripto para saklama kurumlarıyla çalışması gerektiğini ve hesap kurulumlarının yatırımcılar tarafından denetlenmesinin zorunlu hale getirilmesini savundu. Bu ilkenin YZi Labs’in BNB ekosistemindeki tüm DAT yatırımları için ön koşul olduğunu vurguladı.

Açıklama kripto para piyasasında sıkça tartışılan varlık güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıdı. Özellikle şirketlerin kendi cüzdanlarında tuttuğu yüksek meblağlardaki kripto paraların bağımsız denetime tabi olmaması son dönemde hem yatırımcılar hem de düzenleyici kurumlar için ciddi risk unsuru haline geldi. Zhao’nun önerisi merkeziyetsiz finans ilkeleriyle kurumsal güven mekanizmalarını birleştirmeyi hedefliyor.

QMMM Vakası Güvenlik Açığını Ortaya Koydu

Zhao açıklamasının arka planında, Hong Kong merkezli QMMM Holdings’in piyasalarda yarattığı kriz var. Nasdaq’ta işlem gören şirket, Eylül ayında 100 milyon dolarlık kripto para rezerv planı açıklamasının ardından hisselerinde üç haftada yüzde 860’lık artış olmuştu. Ancak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), şirketin sosyal medya üzerinden fiyat manipülasyonu yaptığı iddiasıyla 29 Eylül’de hisse işlemlerini durdurdu.

Ekim ortasında QMMM’nin Hong Kong’daki ofisinin boşaltıldığı ve faaliyetlerine son verdiği bildirildi. Yatırımcıların izini kaybettiği bu gelişme kripto para finans alanında kurumsal denetim eksikliğinin somut bir örneği olarak değerlendirildi. Zhao’nun çağrısı benzer skandalların önlenmesi ve sektörde kurumsal güvenin yeniden tesis edilmesi yönünde bir adım olarak görülüyor.