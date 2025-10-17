Kripto Para

Eski Binance CEO’su Zhao’dan Kripto Para Hazine Şirketleri İçin Sert Uyarı: “Yatırımcı Denetimi Şart”

Özet

  • Changpeng Zhao, QMMM Holdings’in çöküşü sonrası tüm kripto para hazinesi şirketlerinin yatırımcı denetimli üçüncü taraf saklama çözümleri kullanması gerektiğini açıkladı.
  • Zhao, YZi Labs'un bu koşulu BNB Chain üzerindeki yatırımlar için zorunlu hale getirdiğinin altını çizdi.
  • Açıklama kripto para finans dünyasında şeffaflık ve güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

Eski Binance CEO’su Changpeng Zhao, Hong Kong merkezli QMMM Holdings’in faaliyetlerinin durmasının ardından kripto para hazine şirketlerine çağrıda bulundu. Zhao, yatırımcı denetimine açık ve üçüncü taraf saklama hizmeti kullanan yapılar olmadan hiçbir kripto para hazinesi (DAT) yatırımının güvenli sayılamayacağını belirtti. Açıklama yatırımcı güveninin sarsıldığı bir dönemde sektöre dönük uyarı olarak yorumlandı.

İçindekiler
1 “Yatırımcı Denetimi Şeffaflık İçin Şart”
2 QMMM Vakası Güvenlik Açığını Ortaya Koydu

“Yatırımcı Denetimi Şeffaflık İçin Şart”

Zhao, X hesabından yaptığı paylaşımda tüm DAT şirketlerinin üçüncü taraf kripto para saklama kurumlarıyla çalışması gerektiğini ve hesap kurulumlarının yatırımcılar tarafından denetlenmesinin zorunlu hale getirilmesini savundu. Bu ilkenin YZi Labs’in BNB ekosistemindeki tüm DAT yatırımları için ön koşul olduğunu vurguladı.

Changpeng Zhao’nun Uyarısı

Açıklama kripto para piyasasında sıkça tartışılan varlık güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıdı. Özellikle şirketlerin kendi cüzdanlarında tuttuğu yüksek meblağlardaki kripto paraların bağımsız denetime tabi olmaması son dönemde hem yatırımcılar hem de düzenleyici kurumlar için ciddi risk unsuru haline geldi. Zhao’nun önerisi merkeziyetsiz finans ilkeleriyle kurumsal güven mekanizmalarını birleştirmeyi hedefliyor.

QMMM Vakası Güvenlik Açığını Ortaya Koydu

Zhao açıklamasının arka planında, Hong Kong merkezli QMMM Holdings’in piyasalarda yarattığı kriz var. Nasdaq’ta işlem gören şirket, Eylül ayında 100 milyon dolarlık kripto para rezerv planı açıklamasının ardından hisselerinde üç haftada yüzde 860’lık artış olmuştu. Ancak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), şirketin sosyal medya üzerinden fiyat manipülasyonu yaptığı iddiasıyla 29 Eylül’de hisse işlemlerini durdurdu.

Ekim ortasında QMMM’nin Hong Kong’daki ofisinin boşaltıldığı ve faaliyetlerine son verdiği bildirildi. Yatırımcıların izini kaybettiği bu gelişme kripto para finans alanında kurumsal denetim eksikliğinin somut bir örneği olarak değerlendirildi. Zhao’nun çağrısı benzer skandalların önlenmesi ve sektörde kurumsal güvenin yeniden tesis edilmesi yönünde bir adım olarak görülüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kripto Paralarda 18-19 Ekim Tahminleri

Son Dakika: Trump ve Ukrayna-Rusya Savaşına Dair Yeni Açıklamaları

Alex Stanczyk Gözünüzü Açın Grafiğe Bakın, Altınlarınızı Satıp Bitcoin Alın

Son Dakika: Trump’dan Çin Açıklamaları Kripto Para Yatırımcıları Hemen Buraya!

17 Ekim Fed Açıklamaları ve Piyasalarda Son Durum

Hafta Sonuna Saatler Kala Kripto Paralarda Son Durum (2019 ve Bugün Karşılaştırması)

Sıcak Gelişme: 2 Altcoin İçin Binance Vadeli Listelemesi 17 Ekim

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Uniswap, DeFi Parçalanmasına Solana Entegrasyonuyla Yanıt Verdi
Bir Sonraki Yazı Bitcoin’de İki Yönlü Kabus: Ya 1.12 Ya da 1.26 Milyar Dolar
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kripto Paralarda 18-19 Ekim Tahminleri
Kripto Para
Son Dakika: Trump ve Ukrayna-Rusya Savaşına Dair Yeni Açıklamaları
Kripto Para
Kripto Kahinine Kimse İnanmıyordu Ama Haklı Çıktı, Bugün Sessizliğini Bozdu
BITCOIN (BTC) Ethereum (ETH)
Alex Stanczyk Gözünüzü Açın Grafiğe Bakın, Altınlarınızı Satıp Bitcoin Alın
BITCOIN (BTC)

Lost your password?