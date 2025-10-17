Bitcoin’de İki Yönlü Kabus: Ya 1.12 Ya da 1.26 Milyar Dolar



Kripto para piyasasında gerilim artıyor. Coinglass verilerine göre Bitcoin $105,106.73‘in fiyatı 105.000 doların altına sarkarsa başlıca merkezi kripto para borsalarında biriken long pozisyonların toplam tasfiye gücü 1.12 milyar dolara ulaşacak. 17 Ekim tarihli veriler yükselen fiyat aralıklarında benzer bir tehlikenin ters yönde de geçerli olduğunu gösteriyor. Bitcoin’in 110.000 doları aşması halinde ise bu kez 1.26 milyar dolarlık sort pozisyonun tasfiyesi gündeme gelecek.

Bitcoin’de İki Kritik Eşik

Analiz platformu Coinglass’ın sunduğu tasfiye ısı haritası yatırımcıların yoğunlaştığı fiyat kümelerini ortaya koyuyor. Bu noktada 105.000 dolar seviyesi mevcut piyasa konumuna göre büyük kaldıraçlı işlemlerin kırılma noktası olarak öne çıkıyor. Eğer Bitcoin bu seviyenin altına düşerse vadeli piyasa sözleşmelerinde zincirleme tasfiyeler tetiklenebilir. Bu tür dalgalar genellikle fiyatta kısa sürede sert düşüşlere neden olur ve piyasa derinliğini geçici olarak zayıflatır.

Tersine, fiyatın 110.000 dolar eşiğini aşması halinde short pozisyonlar baskı altına girecek. Short pozisyonların bu ölçekte tasfiye edilmesi yukarı yönlü fiyat hareketini hızlandırabilir ve bir “short squeeze” etkisi yaratabilir. Bu dinamik son haftalarda piyasada artan volatilitenin temel kaynağı haline gelmiş durumda.

Tasfiye Gücü Nasıl Ölçülüyor?

Coinglass verilerinde görülen tasfiye gücü doğrudan tasfiye edilecek sözleşme sayısını ya da parasal karşılığını göstermiyor. Haritadaki sütunlar her fiyat bölgesindeki tasfiye kümelerinin birbirine göre önem derecesini, yani piyasa tepkisinin olası şiddetini temsil ediyor.

Daha yüksek tasfiye sütunları fiyatın o seviyeye ulaşması halinde likiditenin hızla yön değiştireceğini ve piyasada yoğun bir tepki dalgası oluşacağını işaret ediyor. Bu nedenle Bitcoin’de 105.000–110.000 dolar aralığı yalnızca teknik bir sınır değil, aynı zamanda piyasa psikolojisinin test edildiği kritik bir bant olarak öne çıkıyor.

Yatırımcılar açısından bu bant kaldıraçlı işlemler için en riskli bölgeyi oluşturuyor. Özellikle yüksek hacimli merkezi kripto para borsalarındaki marjin pozisyonlarının çözülmesi fiyatta volatiliteyi saniyeler içinde artırabilir.

CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin haberin hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 4,37 düşüşle 106.804 dolardan işlem görüyor. Mevcut fiyat eşiği 105.000 dolardaki tasfiye kümesinin her an hedef alınabileceğini gösteriyor.