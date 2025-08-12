Yatırımcılar Altcoin Devine Koşuyor: Yüzde 82 Artışla Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı

CME’de en büyük altcoin Ethereum $4,212.94 için vadelilerinin aylık işlem hacmi Temmuz’da 118 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu rakam, bir önceki aya kıyasla yüzde 82’lik güçlü bir artışa işaret ediyor. CoinGlass‘ın sağladığı verilere göre açık pozisyon tutarı da Haziran’daki 2.97 milyar dolardan 5.21 milyar dolara çıkarak yüzde 75 oranında arttı. İşlem açma iştahındaki artış ETH coin’in fiyatının hafta sonunda 4 bin 300 doların üzerine tırmanmasına katkı sağladı.

CME ve Küresel Piyasada Rekor Seviyeler

CME’deki rekor yalnızca tek bir borsaya özgü değil. Tüm borsalar genelinde Ethereum vadelilerinin işlem hacmi Temmuz ayında 2.12 trilyon dolara çıkarak hem aylık bazda yüzde 38 arttı hem de Mayıs 2021’deki 1.87 trilyon dolarlık önceki rekoru yüzde 13 geride bıraktı. 9 Ağustos itibarıyla toplam açık pozisyon 36.3 milyar dolara yaklaşarak zirve seviyelere tutundu.

ETH coin’in fiyatı ise Cumartesi günü Aralık 2021’den bu yana ilk kez 4 bin 300 doların üzerine çıktı. Pazartesi günü 4 bin 350 dolar seviyesini aşan fiyat, günün ilerleyen saatlerinde bir miktar geriledi. Buna rağmen mevcut fiyatlar Kasım 2021’deki 4 bin 878 dolarlık tüm zamanlar zirvesinin yalnızca yüzde 14 gerisinde.

Yatırımcı İlgisi Fonlama Ornalarıyla Birlikte Artıyor

Piyasalarda dikkat çeken bir diğer unsur fonlama oranlarının Aralık 2024’teki aşırı seviyelerden uzak olması. Bu da işlem hacmindeki artışa rağmen kaldıraç kullanımında aşırıya kaçılmadığını gösteriyor. Ayrıca arama motoru devi Google‘daki arama verileri Ethereum’a yönelik ilginin yeniden tırmandığını ortaya koyuyor. Ayın ortasına gelmeden “Ethereum” arama hacmi Haziran 2022’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış durumda.

CryptoAppsy verilerine göre ETH coin, haberin hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,78 yükselişle 4 bin 303 dolardan işlem görüyor. Veriler fiyatın son 7 günde yüzde 18,64, son 30 günde ise yüzde 45,5 oranında yükseldiğini ortaya koyuyor.