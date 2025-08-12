Shiba Inu Yatırımcısını Umutlandıran Sıkışma: 0,000015 Dolar Yolu Açılır mı?

Shiba Inu (SHIB), 0,000012 dolardan bölgesinden aldığı güçlü tepkiyle yükselerek kısa vadede 0,000014 dolar eşiğini yeniden hedefe aldı. Yükselişte 50 günlük üssel hareketli ortalama (EMA) belirgin biçimde savunuldu. Fiyat, 50 EMA desteği ile 100 EMA direnci arasında dar bir bantta işlem görüyor ve görünüm simetrik üçgen formasyonunu andıran olası bir sıkışmaya işaret ediyor.

Shiba Inu’da Sıkışma Sinyali

Teknik görünüm volatilite artışından önce sık görülen simetrik üçgen formasyonu benzeri bir yapı oluştuğunu gösteriyor. Yapı korunursa ve ivmenin artarsa bir sonraki büyük hamlenin yukarı yönde gerçekleşmesi olası. Son haftalarda yükselişleri defalarca sınırlayan 0,000014 dolar seviyesi yine kritik eşik konumunda. 100 EMA ise 0,0000135 doların hemen altında yer alan anlık engel. Fiyatın buranın üzerine yerleşmesi kısa vadeli üstünlüğü alıcılara verebilir.

Kısa vadeli işlem hacminde belirgin bir artış söz konusu. Son işlem seanslarındaki yukarı yönlü hareketliliklerle eşzamanlı gelen hacim artışları bu seviyelerde alıcı katılımının güçlendiğine işaret ediyor. Eğer bu eğilim korunursa 0,000014 dolar çevresine doğru yeni bir deneme için zemin hazırlanabilir.

Riskler, Zamanlama ve İzlenmesi Gereken Seviyeler

Yukarı yönlü senaryonun teyidi için SHIB’in 0,0000135 doların hemen altında bulunan 100 EMA’nın üzerine kesin bir mum kapanışı yapması gerekiyor. Ardından 0,000014 dolar seviyesinin aşılması 0,000015 dolar ve üzerini gündeme taşıyabilir. Kısa vadede izlenecek ana ölçüt 100 EMA üzeri tutunma ile 0,000014 dolara doğru hızlanan fiyatlamalar. Bu hareketin kısa vadeli işlem seanslarında gerçekleşip gerçekleşmemesi dikkatle takip edilecek.

Aşağı yönde 0,000012 dolar civarındaki 50 EMA desteğinin kaybedilmesi halinde 0,0000118–0,0000115 dolar bandının yeniden test edilmesi ek zayıflamaya kapı aralayabilir. Bu nedenle destek ve dirençler çalıştığı sürece temkinli kalmak ve teyit görmeden pozisyonlanmamak akılcı olacak.

CryptoAppsy verilerine göre Shiba Inu son 24 saatte yüzde 4,04 düşüşle 0,00001301 dolardan işlem görüyor.