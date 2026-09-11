Ripple’ın milyar dolarlık satın alımında yeni adım

Ripple, geçen yıl 1 milyar dolarlık satın almayla girdiği kurumsal hazine yönetimi alanında yapay zekâ kullanımını genişletiyor. Ripple Treasury platformuna eklenen yeni GSmart araçları, şirketlerin nakit durumunu, risklerini ve finansal tahminlerini izleyerek finans ekiplerine atabilecekleri adımlar hakkında öneriler sunuyor.

Gelişmenin yanında, XRP spot ETF’leri de son üç işlem gününü net girişle tamamladı. CoinGlass’ın 8–10 Eylül verilerine göre fonlara toplam 18,98 milyon dolar net yatırım geldi.

Yapay zekânın önerileri insan onayından geçecek

Ripple’ın perşembe günü duyurduğu araçlar, Ekim 2025’te satın aldığı GTreasury’nin devamı olan Ripple Treasury bünyesinde çalışıyor. Yapay zekâ ajanları; likidite, tahmin ve mutabakat süreçlerini takip edebiliyor, sorunları belirleyebiliyor ve çözüm önerilerini ilgili şirket politikasına dayandırarak açıklayabiliyor. Ancak insan onayı olmadan hiçbir işlem gerçekleştirilmiyor.

Sistemde finansal hesaplamalar, önceden belirlenmiş kurallara göre çalışan yazılımlar tarafından yürütülüyor. Yapay zekâ ise şirket politikalarını yorumlama, verilerdeki örüntüleri bulma ve önerilerin gerekçelerini açıklama görevini üstleniyor.

İlk kez Haziran 2025’te, GTreasury henüz Ripple tarafından satın alınmadan önce kullanıma sunulan GSmart, son güncellemeyle hazine yönetiminin daha fazla aşamasına yayılıyor. Güncelleme, şirket politikalarını sisteme dahil eden Knowledge Studio katmanını ve kurumsal finansal veriler hakkında soru sorulmasını sağlayan Ask GSmart asistanını da içeriyor.

Ripple’a göre ilgili özellikleri kullanmaya uygun müşterilerin yüzde 60’ı Risk Insights’ı etkinleştirmiş durumda. Forecast Insights’ı kullananların oranı ise yüzde 44.

Bu genişleme, Ripple’ın geleneksel varlıklarla dijital varlıkları aynı kurumsal finans altyapısında bir araya getirme stratejisini sürdürüyor. Şirket, bu yılın başlarında XRP ve RLUSD’yi hazine yazılımına dahil etmeye başlamıştı. Platform, finans ekiplerinin hem geleneksel hem de dijital varlıkları yönetmesine olanak tanıyor.

XRP ETF’lerine üç günde yaklaşık 19 milyon dolar girdi

CoinGlass verilerine göre XRP spot ETF’lerinde son üç günlük net girişin en yüksek olduğu tarih 9 Eylül oldu. Fonlara o gün toplam 12,29 milyon dolar giriş kaydedildi.

Tarih XRP spot ETF’lerinde toplam net giriş 8 Eylül 2026 1,55 milyon dolar 9 Eylül 2026 12,29 milyon dolar 10 Eylül 2026 5,14 milyon dolar Üç günlük toplam 18,98 milyon dolar

8 Eylül’deki 1,55 milyon dolarlık girişin tamamı Franklin XRP ETF’sinden geldi. 9 Eylül’de Bitwise XRP ETF’si 9,30 milyon dolar, Grayscale XRP Trust ETF ise 2,98 milyon dolar çekti. Tabloda bu iki fonun tutarları yuvarlanmış olarak gösterilirken günlük toplam 12,29 milyon dolar olarak yer aldı.

10 Eylül’de ise Franklin XRP ETF’sine 5,14 milyon dolar giriş gerçekleşti. Böylece Franklin’in üç günlük toplam girişi 6,69 milyon dolara ulaşırken XRP spot ETF’leri, incelenen üç günün tamamında pozitif net akış kaydetti.