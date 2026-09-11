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RIPPLE (XRP)

Ripple’ın milyar dolarlık satın alımında yeni adım

Bilmeniz Gerekenler

  • 🤖 Ripple, şirketlerin nakit, risk ve tahmin süreçlerini izleyen yapay zekâ araçlarını genişletti.
  • 👤 Yapay zekânın önerdiği işlemler yalnızca insan onayından sonra gerçekleştirilebilecek.
  • 🏢 Ripple Treasury, geleneksel ve dijital varlıkların aynı platformda yönetilmesini sağlıyor.
  • 📊 $XRP spot ETF’lerine 8–10 Eylül döneminde (son 3 günde) toplam 18,98 milyon dolar net giriş oldu.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Ripple, geçen yıl 1 milyar dolarlık satın almayla girdiği kurumsal hazine yönetimi alanında yapay zekâ kullanımını genişletiyor. Ripple Treasury platformuna eklenen yeni GSmart araçları, şirketlerin nakit durumunu, risklerini ve finansal tahminlerini izleyerek finans ekiplerine atabilecekleri adımlar hakkında öneriler sunuyor.

İçindekiler
1 Yapay zekânın önerileri insan onayından geçecek
2 XRP ETF’lerine üç günde yaklaşık 19 milyon dolar girdi

Gelişmenin yanında, XRP spot ETF’leri de son üç işlem gününü net girişle tamamladı. CoinGlass’ın 8–10 Eylül verilerine göre fonlara toplam 18,98 milyon dolar net yatırım geldi.

Yapay zekânın önerileri insan onayından geçecek

Ripple’ın perşembe günü duyurduğu araçlar, Ekim 2025’te satın aldığı GTreasury’nin devamı olan Ripple Treasury bünyesinde çalışıyor. Yapay zekâ ajanları; likidite, tahmin ve mutabakat süreçlerini takip edebiliyor, sorunları belirleyebiliyor ve çözüm önerilerini ilgili şirket politikasına dayandırarak açıklayabiliyor. Ancak insan onayı olmadan hiçbir işlem gerçekleştirilmiyor.

Sistemde finansal hesaplamalar, önceden belirlenmiş kurallara göre çalışan yazılımlar tarafından yürütülüyor. Yapay zekâ ise şirket politikalarını yorumlama, verilerdeki örüntüleri bulma ve önerilerin gerekçelerini açıklama görevini üstleniyor.

İlk kez Haziran 2025’te, GTreasury henüz Ripple tarafından satın alınmadan önce kullanıma sunulan GSmart, son güncellemeyle hazine yönetiminin daha fazla aşamasına yayılıyor. Güncelleme, şirket politikalarını sisteme dahil eden Knowledge Studio katmanını ve kurumsal finansal veriler hakkında soru sorulmasını sağlayan Ask GSmart asistanını da içeriyor.

Ripple’a göre ilgili özellikleri kullanmaya uygun müşterilerin yüzde 60’ı Risk Insights’ı etkinleştirmiş durumda. Forecast Insights’ı kullananların oranı ise yüzde 44.

Bu genişleme, Ripple’ın geleneksel varlıklarla dijital varlıkları aynı kurumsal finans altyapısında bir araya getirme stratejisini sürdürüyor. Şirket, bu yılın başlarında XRP ve RLUSD’yi hazine yazılımına dahil etmeye başlamıştı. Platform, finans ekiplerinin hem geleneksel hem de dijital varlıkları yönetmesine olanak tanıyor.

XRP ETF’lerine üç günde yaklaşık 19 milyon dolar girdi

CoinGlass verilerine göre XRP spot ETF’lerinde son üç günlük net girişin en yüksek olduğu tarih 9 Eylül oldu. Fonlara o gün toplam 12,29 milyon dolar giriş kaydedildi.

TarihXRP spot ETF’lerinde toplam net giriş
8 Eylül 20261,55 milyon dolar
9 Eylül 202612,29 milyon dolar
10 Eylül 20265,14 milyon dolar
Üç günlük toplam18,98 milyon dolar

8 Eylül’deki 1,55 milyon dolarlık girişin tamamı Franklin XRP ETF’sinden geldi. 9 Eylül’de Bitwise XRP ETF’si 9,30 milyon dolar, Grayscale XRP Trust ETF ise 2,98 milyon dolar çekti. Tabloda bu iki fonun tutarları yuvarlanmış olarak gösterilirken günlük toplam 12,29 milyon dolar olarak yer aldı.

10 Eylül’de ise Franklin XRP ETF’sine 5,14 milyon dolar giriş gerçekleşti. Böylece Franklin’in üç günlük toplam girişi 6,69 milyon dolara ulaşırken XRP spot ETF’leri, incelenen üç günün tamamında pozitif net akış kaydetti.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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