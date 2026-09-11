Bitcoin’de satış baskısı arttı: Kritik günler başladı

Bitcoin, ABD’de beklentileri aşan üretici enflasyonu ve güçlenen faiz artışı beklentileriyle 77 bin doların altına geriledi. Son 24 saatte yaklaşık yüzde 2 değer kaybeden Bitcoin, 77.000 dolar civarında işlem görürken ABD spot Bitcoin ETF’lerinde üçüncü işlem gününde de net çıkış yaşandı.

Bitcoin ETF’lerinde çıkışların başını ARKB çekti

Farside Investors verilerine göre spot Bitcoin ETF’lerinden 10 Eylül’de toplam 282,7 milyon dolar çıktı. SoSoValue da günlük net çıkışı yuvarlanmış olarak 283 milyon dolar bildirdi. Önceki işlem gününde kaydedilen yaklaşık 120 milyon dolarlık çıkışın ardından fonlardan çekilen tutar iki katını aştı.

En büyük çıkış, 164,3 milyon dolarla Ark Invest ve 21Shares’in ARKB fonunda gerçekleşti. Grayscale’in GBTC fonundan 36,4 milyon dolar, Fidelity’nin FBTC fonundan ise 33,6 milyon dolar çekildi. Buna karşılık Morgan Stanley’nin MSBT fonuna yaklaşık 3,98 milyon dolar giriş oldu.

SoSoValue verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF’lerinin toplam net varlıkları 97,49 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu tutar, Bitcoin’in piyasa değerinin yüzde 6,28’ine karşılık geliyor. Fonların işlem görmeye başlamasından bu yana biriken net giriş ise 55,168 milyar dolar oldu.

Enflasyon verisi ve Fed beklentileri baskıyı artırdı

ABD’de ağustos ayı üretici enflasyonunun yüzde 5,1 beklentisine karşılık yüzde 5,4 gelmesi, Fed’in gelecek haftaki toplantısına ilişkin faiz artışı beklentilerini güçlendirdi. Faiz vadeli işlemlerinde 15–16 Eylül toplantısında artış olasılığı yüzde 70’e yaklaştı. İki hafta önce bu ihtimal yaklaşık yüzde 50 düzeyindeydi.

Tahvil piyasasında 30 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi 19 yılın zirvesine yükselirken 10 yıllık getiri yüzde 5’e, iki yıllık getiri ise yüzde 4,5’in üzerine çıktı. Brent petrolün yüzde 6’dan fazla yükselerek 107 doları aşması da enerji kaynaklı enflasyon baskısını gündemde tuttu. Yükselen reel getiriler, faiz getirisi sunmayan Bitcoin karşısında tahvillerin cazibesini artırırken kaldıraçlı pozisyonları taşımanın maliyetini yükseltiyor.

Analist Lewis Huang, veri öncesindeki değerlendirmesinde şu seviyeye dikkat çekti:

“76.270 dolar önemli bir teknik destek seviyesi.”

Bitcoin, ağustos ayında başlayan yükselişinden bu yana bu seviyenin altında işlem görmedi. Piyasanın sıradaki odağı ağustos ayı ABD tüketici enflasyonu verisi olacak. Yıllık manşet enflasyonun yüzde 3,4, çekirdek enflasyonun ise yüzde 2,4 gelmesi bekleniyor.

Armstrong uzun vadeli yükseliş beklentisini koruyor

Kısa vadeli baskıya rağmen Coinbase CEO’su Brian Armstrong, CNBC’ye verdiği röportajda Bitcoin’in mevcut döngünün dibini geride bıraktığını düşündüğünü söyledi. Bir sonraki yarılanmaya yaklaşılırken yükseliş eğiliminin bir ila iki yıl daha sürebileceğini belirten Armstrong, 2030 için 400 bin dolar tahminini yineledi.

Armstrong, CLARITY Act kabul edilmese bile SEC ve CFTC’nin hazırladığı kurallarla ABD’de düzenleyici çerçevenin netleşeceğini savundu. Tasarının Senato’da ilerlemesine yönelik usul oylaması 15 Eylül’de yapılacak ve 60 oy gerekecek. Başkan ve yakın ailesinin kripto faaliyetlerindeki çıkar çatışmalarını sınırlayan etik hüküm üzerindeki anlaşmazlıklar sürerken Armstrong, sektör ve bankaların desteğine işaret etti.

Bitcoin, yaklaşık 126 bin dolarlık tarihi zirvesinin yüzde 40 altında bulunuyor. Buna karşın Glassnode verileri, ağustos dibinden sonraki üç haftada yaklaşık yüzde 23 toparlandığını gösteriyor. Son gerilemeyle birlikte bu toparlanmanın seyri açısından enflasyon verisi, Fed kararı ve ETF akışları öne çıkıyor.