Dört büyük kripto parada kritik destek seviyeleri öne çıktı

Kripto para piyasasında Bitcoin, Ethereum, XRP ve Shiba Inu kısa vadede önemli destek bölgelerini test ediyor. Bitcoin 80.000 ile 81.000 dolar aralığını aşamayınca 77.300 dolar çevresine çekildi. Ethereum 2.441 dolarda yatay bir görünüm sergilerken XRP 1,33 ile 1,36 dolar bandında tutunmaya çalışıyor. Shiba Inu ise yükselen trend çizgisinin altına sarkarak daha kırılgan bir tablo ortaya koydu.

Bitcoin ve Ethereum’da ivme zayıfladı

Bitcoin, piyasa değeri bakımından en büyük kripto para olarak küresel risk iştahındaki değişimlere karşı hassas bir görünüm sergiliyor. Son zirvesinde 81.000 doların üzerine çıkan varlıkta daha düşük tepeler oluşması, kısa vadeli düzeltme baskısını artırdı. ABD’de açıklanacak enflasyon verisi ile gelecek hafta beklenen Federal Reserve kararı öncesinde tahvil getirileri ve petrol fiyatlarındaki yükseliş de piyasadaki temkinli havayı güçlendirdi.

Bitcoin’de 76.000 ile 77.000 dolar aralığı kısa vadede izlenen ana destek bölgesi olarak öne çıkıyor.

Teknik görünümde düzeltmenin şimdilik sınırlı kaldığı görülüyor. Bitcoin için en yakın dinamik destek 75.967 dolar seviyesinde bulunurken ana hareketli ortalamalar 72.863, 70.675 ve 70.417 dolar civarında yer alıyor. Bu yapı, son satışlara rağmen ağustos kırılımının tamamen bozulmadığına işaret ediyor. Buna karşılık göreceli güç endeksinin 55,5 seviyesine gerilemesi ve sinyal ortalamasının altına düşmesi, yukarı yönlü ivmenin belirgin biçimde zayıfladığını gösteriyor.

Bitcoin 76.000 ile 77.000 dolar bandını kaybederse 72.800 ile 73.000 dolar aralığı gündeme gelebilir. Yukarıda ise 79.000 doların yeniden aşılması, 80.000 ile 82.000 dolar bölgesinin tekrar test edilmesinin önünü açabilir.

Ethereum tarafında da benzer bir sıkışma dikkat çekiyor. Ağustos ayında 1.900 dolar civarından 2.500 doların üzerine taşınan ETH, şu anda 2.441 dolarda işlem görüyor. En yakın dinamik destek 2.362 dolarda bulunurken daha uzun vadeli ortalamalar 2.190, 2.148 ve 2.115 dolar seviyelerinde kümeleniyor. Bu nedenle 2.360 ile 2.400 dolar bandı korundukça ağustos çıkış yapısının geçerliliğini sürdürdüğü değerlendiriliyor.

Ethereum’da 2.500 ile 2.560 dolar direnci aşılamazken, 2.350 doların altındaki günlük kapanış mevcut yapıyı ciddi biçimde zedeleyebilir.

XRP ve Shiba Inu’da destek sınavı sürüyor

XRP, sınır ötesi ödeme odaklı Ripple ekosisteminin yerel varlığı olarak biliniyor. Varlık 1,36 dolarda seyrederken ağustostaki yükselişten sonra kazanılan ivmenin önemli bölümünü kaybetti. Fiyatın hemen altında 1,337 dolardaki kısa vadeli ortalama ile 1,355 dolardaki uzun vadeli ortalamanın birleşmesi, 1,33 ile 1,36 dolar aralığını kritik hale getiriyor.

Ağustos yükselişi sırasında 1,00 dolardan 1,70 dolara kadar uzanan XRP, 1,50 doların üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Sonrasında 1,45, 1,43 ve 1,41 dolarda daha düşük zirveler oluştu. Göreceli güç endeksi de 53,5 seviyesine gerileyerek ivme kaybını teyit etti. 1,33 doların altında günlük kapanış gelirse 1,24 dolara doğru daha derin bir düzeltme riski artabilir. Yukarı yönlü toparlanmada ilk eşik 1,40 ile 1,42 dolar bandı olarak izleniyor.

Shiba Inu cephesinde görünüm daha zayıf. Token yaklaşık yüzde 3,2 düşüşle 0.00000509 dolar civarına geriledi. Ağustos sonundan bu yana toparlanmayı destekleyen yükselen trend çizgisinin kırılması, kısa vadeli yapıda bozulmaya işaret etti. Fiyatın 0.00000517, 0.00000504 ve 0.00000494 dolar çevresindeki hareketli ortalamalara yaklaşması, 0.0000049 ile 0.0000050 bandını yakın destek bölgesi haline getirdi.

Shiba Inu’da göreceli güç endeksi 48,2 seviyesine indi ve hem sinyal ortalamasının hem de nötr 50 eşiğinin altına sarktı. Bu tablo, alıcıların kısa vadede belirgin bir üstünlük kuramadığını ortaya koyuyor. 0.0000049 desteğinin kırılması halinde 0.0000046 ve ardından ağustos tabanı olan 0.0000044 dolar bölgesi yeniden gündeme gelebilir. Buna karşılık 0.0000053 doların geri alınması kısa vadeli görünümü iyileştirebilir.