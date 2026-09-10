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ABD Senatosu CLARITY Act tasarısının yeni metnini oylama öncesi sundu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD Senatosu, CLARITY Act tasarısının 630 sayfalık yeni metnini oylama öncesi sundu.
  • 📌 15 Eylül'deki usul oylaması, Bitcoin ve $XRP dahil kripto piyasasını ilgilendiren sürecin yönünü belirleyecek.
  • 🧭 Yeni metin DeFi tanımını ve geliştirici korumalarını güncelledi.
  • 🏛️ Demokratlar ise etik anlaşmazlığı nedeniyle tasarıya temkinli yaklaşmayı sürdürüyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

ABD Senatosu’ndaki Cumhuriyetçiler, CLARITY Act tasarısının 630 sayfalık yeni bir metnini kritik usul oylamasından yalnızca birkaç gün önce dolaşıma soktu. Kripto varlık piyasasının genelini ilgilendiren düzenleme, Bitcoin, Ethereum ve XRP dahil geniş bir alan üzerinde etkili olabilecek hükümler içeriyor.

İçindekiler
1 Siyasi destek sorunu sürüyor
2 DeFi ve geliştiricilere ilişkin yeni çerçeve
3 Kredi birliklerine yönelik ek değişiklikler

Siyasi destek sorunu sürüyor

Gazeteci Brendan Pedersen’ın aktardığına göre son metin iki partinin uzlaştığı bir tasarıya dönüşmedi ve Cumhuriyetçilerin hazırladığı teklif olarak kaldı. Dijital varlıklara ilişkin düzenlemelere ilgi gösteren bazı Demokratların ise temkinli yaklaşımını koruduğu belirtiliyor.

Bir Demokrat danışman, çözümsüz kalan etik anlaşmazlığını açık ara en büyük engel olarak niteledi. Aynı danışman, son teklifin bu kaygıları giderecek bir adım içermediğini savundu.

Bir Demokrat danışman, çözümsüz kalan etik anlaşmazlığının sürecin önündeki en büyük engel olduğunu, son teklifin de bu kaygıları gidermediğini söyledi.

Bu tablo, gelecek hafta yapılacak süreç oylaması açısından belirleyici olabilir. Senato’da tasarının görüşülmesine geçilmesine ilişkin cloture oylamasının 15 Eylül günü ABD Doğu Saati ile 14.15’te olgunlaşması bekleniyor. Bu aşama, yasanın kabulüne dair nihai oylama değil, görüşmelerin ilerletilip ilerletilmeyeceğini belirleyen usul adımı niteliği taşıyor.

DeFi ve geliştiricilere ilişkin yeni çerçeve

Güncellenen taslak, gerçekten merkeziyetsiz protokoller ile merkeziyetsiz olmayan finans işlem protokolleri arasında ayrım yapıyor. Metne göre merkeziyetsiz yönetişim mekanizmasına ya da olaylara müdahale eden bir güvenlik konseyine katılmak, tek başına kontrol sahibi sayılmak için yeterli görülmüyor.

Tasarı aynı zamanda yazılım geliştiricilerine yönelik önemli korumaları da koruyor. DeFi bölümünde yapılan revizyonlar, düzenleme çerçevesinin bazı kısımlarını dijital emtia niteliğindeki nakit ve spot piyasalara açık biçimde yöneltiyor.

Güncellenen metin, gerçekten merkeziyetsiz yapılarla merkeziyetsiz olmayan finans işlem protokolleri arasında ayrım kurarken, yazılım geliştiricilerine yönelik korumaları da muhafaza ediyor.

Kredi birliklerine yönelik ek değişiklikler

Dikkat çeken bir başka değişiklik kredi birlikleriyle ilgili hükümlerde yer aldı. National Credit Union Administration dahil düzenleyici kurumların gözetim ve yaptırım yetkileri korunuyor. National Credit Union Administration, ABD’de federal kredi birliklerini denetleyen başlıca kurum olarak görev yapıyor.

Tasarı ayrıca GENIUS Act üzerinde teknik düzenlemeler yaparak, tokenleştirilmiş finansal ürünlerle işlem yapılırken kredi birliği hesaplarını banka mevduatlarına daha yakın bir konuma getirmeyi hedefliyor.

Son taslak, CLARITY Act’in düzenleyici işleyişinde bazı önemli değişiklikler getirse de yasanın ilerleyip ilerlemeyeceğini belirleyebilecek siyasi anlaşmazlığı çözebilmiş değil. Mevcut metin iki partiden ortak destek alamadığı için Cumhuriyetçilerin, görüşmelerin başlamasına izin verecek sayıda Demokrat senatörü ikna etmesi gerekecek.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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