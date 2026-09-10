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RIPPLE (XRP)

Ripple 15 milyon RLUSD token yaktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple, Ethereum üzerinde 15 milyon RLUSD token yaktı.
  • 📉 İşlem, kurumsal geri ödeme akışı içinde dolaşımdaki arzı azalttı ve $RLUSD’de yeni bir hareket yarattı.
  • 📊 RLUSD’nin piyasa değeri 18 Ağustos’taki 1,76 milyar dolardan 10 Eylül’de 2,42 milyar dolara çıktı.
  • 🏦 Ripple, ağustos ayında RLUSD’yi kurumsal kredi fonu dahil yeni kullanım alanlarına taşıdı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Ripple, 10 Eylül tarihli duyurusunda 15 milyon Ripple USD, yani RLUSD token yaktığını açıkladı. Blokzincir verileri, yaklaşık 15 milyon dolar değerindeki bu tutarın RLUSD Treasury cüzdanından Ethereum’daki null adrese gönderildiğini gösterdi. İşlem perşembe günü Ethereum ağı üzerinde onaylandı.

İçindekiler
1 Son günlerde yakım ve basım işlemleri hızlandı
2 Yakım işlemi arz daralması sinyali olarak görülmüyor
3 Piyasa değeri ağustostan bu yana yükseldi
4 Ripple, RLUSD için kurumsal kullanım alanlarını genişletiyor

Son günlerde yakım ve basım işlemleri hızlandı

Son dönemde Ripple’ın stabilcoin hazinesi üzerinden yüksek tutarlı basım ve geri çekim işlemleri dikkat çekiyor. 8 Eylül’de Ripple Stablecoin Tracker, 10 milyon RLUSD’lik bir başka yakımı tespit etti. Bu işlemin ardından yaklaşık 14,39 milyon RLUSD basıldı.

Bundan bir gün önce, 7 Eylül’de Ethereum üzerinde 18 milyon RLUSD üretildi. Ripple, 4 Eylül’de 20 milyon RLUSD, 3 Eylül’de ise 16 milyon RLUSD basmıştı. Bu hareketlilik, arzın tek yönlü büyümesinden çok, kurumsal talebe bağlı giriş ve çıkışların sürdüğüne işaret ediyor.

Ripple, RLUSD arzını kurumsal talebe göre yönetiyor; müşteri geri ödemeleri gerçekleştiğinde tokenlar dolaşımdan çıkarılabiliyor.

Yakım işlemi arz daralması sinyali olarak görülmüyor

Stabilcoin piyasasında büyük tutarlı yakım işlemleri tek başına olumsuz bir gösterge sayılmıyor. RLUSD, kurumsal müşterilerin talebine göre ihraç ediliyor ve geri alınıyor. Kullanıcılar ellerindeki tokenları iade ettiğinde, ilgili miktar dolaşımdan kaldırılabiliyor.

Bu nedenle son 15 milyon RLUSD’lik işlem, piyasa zayıflığına işaret eden bağımsız bir gelişme olarak değerlendirilmiyor. Daha çok, hazine yönetimi ve geri ödeme sürecinin parçası niteliği taşıyor.

Piyasa değeri ağustostan bu yana yükseldi

CoinGecko verilerine göre RLUSD’nin piyasa değeri 10 Eylül itibarıyla yaklaşık 2,42 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, 18 Ağustos’taki yaklaşık 1,76 milyar dolarlık seviyenin belirgin biçimde üzerine çıktı. Son yakım işlemi, toplam piyasa değeri dikkate alındığında sınırlı bir paya karşılık geliyor.

Mevcut büyüme temposunun korunması halinde RLUSD’nin yakın dönemde PayPal USD, yani PYUSD’yi geride bırakabileceği belirtiliyor.

10 Eylül itibarıyla 2,42 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan RLUSD, ağustos ortasındaki 1,76 milyar dolarlık seviyenin üzerine çıktı.

Ripple, RLUSD için kurumsal kullanım alanlarını genişletiyor

Ripple, sınır ötesi ödeme çözümleri ve dijital varlık altyapısıyla bilinen bir teknoloji şirketi olarak RLUSD’yi yalnızca ödeme aracı olarak konumlandırmamaya çalışıyor. Şirket, bu stabilcoini tokenizasyon, kredi, teminat yönetimi ve benzeri kurumsal alanlarda da öne çıkarmayı hedefliyor.

Ağustos ayında Ripple, Clearpool ve Cicada Partners ile geliştirilen kurumsal kredi fonunu desteklemişti. Söz konusu girişimin XRP Ledger üzerinde çalışmasının planlandığı aktarıldı. Böylece RLUSD’nin kullanım alanı, klasik ödeme altyapısının ötesine taşınmış oldu.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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