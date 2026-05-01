BITCOIN (BTC)

BTC spot ETF’lerde üç günde 490 milyon dolar çıkış gerçekleşti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD’de spot Bitcoin ETF'lerinden üç günde 490 milyon dolarlık çıkış yaşandı.
  • 📉 Kurumsal ilgi kısa süreli azalırken BTC'de yüzde 14’lük yıl başı kaybı öne çıktı.
  • 📊 Stratejik alımlar ve artan enflasyon, uzun vadede $BTC için güçlü potansiyel sağlıyor.
  • ⚠️ Ama asıl öne çıkan; risk iştahı ve siyasi gelişmeler BTC'nin yol haritasını etkileyen en kritik unsurlar olacak.
ABD’de borsada işlem gören spot Bitcoin ETF’leri, üç gün üst üste toplam 490 milyon dolarlık net çıkış gördü. Bu gelişmeyle birlikte, kurumsal yatırımcılardan gelen talepte kısa vadeli bir azalma yaşandı. Son iki haftadaki güçlü girişlerin ardından bu çıkışlar, piyasadaki iştahın bir süre soğuduğuna işaret etti. Ancak mart ayından bu yana toplamda 3,3 milyar dolarlık net giriş sağlandığı için, genel tablo hâlâ pozitif seyrediyor.

İçindekiler
1 BTC fiyatındaki dalgalanma ve makroekonomik etkiler
2 Enflasyon baskısı ve BTC’nin uzun vadeli potansiyeli
3 Jeopolitik gelişmeler ve siyasi etkiler

BTC fiyatındaki dalgalanma ve makroekonomik etkiler

Bitcoin fiyatı, 78.000 dolar seviyesini tekrar aşma denemesinden sonuç alamadı ve bu esnada üç gün üst üste yaşanan fon çıkışları yatırımcı güvenini sarstı. Sene başından bu yana BTC değeri yüzde 14 düşerken, S&P 500 endeksi rekor seviyeye ulaştı. Teknoloji şirketlerinin çeyrek dönem bilançolarının beklentilerin altında kalması teknoloji hisselerinde satışa yol açtı; Meta hisseleri yüzde 9, Microsoft hisseleri ise yüzde 4 geriledi. Bu gelişmeler, yatırımcıların risk iştahını azaltırken Bitcoin’e olan ilgide de gerilemeye neden oldu.

Ayrıca, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve ABD’deki tahvil faizlerinin sıçraması riskten kaçınma eğilimini artırdı. Brent petrol Mart ayından bu yana 126 dolara çıkarken, ABD 5 yıllık Hazine tahvilinin faizi iki ay önceki yüzde 3,51 seviyesinden yüzde 4,02’ye yükseldi. Yatırımcılar, enflasyondaki yükseliş baskısı nedeniyle devlet tahvillerinde daha yüksek getiri talep etti ve bu da alternatifsiz varlıklara yönelimi etkiledi.

Enflasyon baskısı ve BTC’nin uzun vadeli potansiyeli

ABD’de artan enflasyon, sabit getirili varlıkların reel getirisini azaltırken, Bitcoin gibi arzı kısıtlı alternatiflerde uzun vadede talep yaratabileceği düşünülüyor. Ticaret Bakanlığı, yılın ilk çeyreğinde ABD ekonomisinin yüzde 2’lik büyüme kaydettiğini açıkladı; bu oran ekonomistlerin yüzde 2,3’lük beklentisinin gerisinde kaldı. CNBC’ye göre mevcut makroekonomik koşullar, BTC gibi varlıkların uzun vadeli görünümünü destekleyebileceği şeklinde değerlendiriliyor.

Öte yandan, Strategy adlı, Michael Saylor’un yönetiminde faaliyetlerini sürdüren şirket, nisan ayının ilk dört haftasında portföyüne 56.235 BTC daha eklediğini açıkladı. Böylelikle şirketin ortalama maliyeti 75.537 dolara yükseldi. Bazı piyasa katılımcıları, Strategy’in bu hızdaki alımlarını sürdürmemesi halinde BTC fiyatında kısa vadeli baskı oluşabileceğinden endişe ediyor.

Jeopolitik gelişmeler ve siyasi etkiler

Şubat sonunda İran’da başlayan savaş sonrası petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş, hem global piyasaları hem de risk algısını etkiledi. Bu ortamda, Donald Trump’ın ailesinin kripto para piyasalarındaki faaliyetleri de sektörün cazibesini olumsuz etkiledi. ABD’de üç senatör Trump ve ailesinin kripto yatırımlarından elde ettiği kazançların soruşturulmasını talep etti. Böylece, hem siyasi riskler hem de regülasyon tartışmaları gündemdeki yerini korudu.

Küresel ölçekte enflasyon baskısı ve nispeten düşük ekonomik büyüme ortamında, spot Bitcoin ETF’lerinden yalnızca üç gün süren net çıkışlar geniş çerçevede büyük bir endişe yaratmadı. Uzmanlar, yükselen enflasyon nedeniyle sabit getirili varlıkların görece cazibesini kaybetmesiyle, alternatif değer saklama aracı arayışının devam edebileceğini belirtiyor. Bu çerçevede, Bitcoin için 80.000 dolarlık hedef hâlâ ana senaryolar arasında yer alıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Latin Amerika’da kripto alımlarında stabilcoinler ilk kez Bitcoin’i geçti

BAT Coin için “batmayın” uyarısı, Bitcoin (BTC) için sat sinyali

Fed faiz oranını sabit tuttu Bitcoin 76 bin dolardan 75 bin dolara geriledi

BTC fiyatı 75.000 dolar etrafında kritik maliyet bölgelerinde sıkıştı

Bitcoin 76.000 doların üstüne çıktı, kısa vadede düşüş beklentisi sürüyor

Bitcoin direnç noktasında takıldı 80.000 dolardan gelen satışlar artıyor

Bitcoin ve altın grafiğindeki toparlanma sinyaliyle BTC’de yüzde 180 getiri beklentisi

Gümüşte fiyat rekoru: 2026’da 121,64 dolar zirvesinden %75 artış
Gerçek Dünya Varlıkları (RWA) Gümüş
XRP’de 1,38 dolar bandı kritik eşik: Yeni yükseliş dalgası mı yoksa konsolidasyon mu?
RIPPLE (XRP)
Ethereum kritik $2.275 eşiğinde, yükselişin anahtarı bu seviyede
Ethereum (ETH)
Latin Amerika’da kripto alımlarında stabilcoinler ilk kez Bitcoin’i geçti
BITCOIN (BTC)
Ethereum Foundation protokol bursu için yeni dönem başvuruları açıldı
Ethereum (ETH)
