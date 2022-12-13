Amerika'da açıklanan veriler tüm piyasayı ve yanında da Bitcoin'i olumlu etkilemiş gibi görünüyor. BTC fiyatı bir anda %2.75 oranında arttı.

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Yatırımcılar, ABD’den gelen ve piyasa beklentilerinin altında kalan son enflasyon raporunu kutladı.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’na göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Kasım ayında %0,1 arttı. Bu oran ekonomistlerin beklediği %0,3’lük rakamın ve Ekim ayında kaydedilen %0,4’lük artışın altında kaldı. Bu arada, TÜFE yıllık bazda %7,3’lük beklentiye karşılık %7,1 arttı ve Ekim ayındaki %7,5’e göre düşüş gösterdi.

Piyasa Tepkileri

Piyasalar, enflasyonun ekonomi üzerindeki baskısının nihayet zayıflıyor olabileceği beklentisine olumlu bir tepki verdi. Sonuçların açıklanmasının ardından 10 yıllık hazine tahvili getirisi %3,5’in altına düşerken, ABD hisse senedi vadeli işlemleri yükseldi. Örneğin, S&P 500’e bağlı vadeli işlemler %2,8 artarken, Dow’a bağlı vadeli işlemler %2,2 arttı. Nasdaq-100 vadeli işlemleri de %3,8 artarak genel olarak teknoloji hisseleri için bir sıçramaya işaret etti.

Enflasyon verilerinin ABD’de ekonomik büyümenin zayıfladığını yansıtmasıyla yabancı para birimleri dolar karşısında değer kazanmayı başardı. Örneğin, İngiliz Sterlini ve Euro, ABD doları karşısında son altı ayın en yüksek seviyelerine ulaştı.

Euro dolar karşısında %1,2 artışla 1,0663 seviyesine yükselirken, sterlin enflasyon verisinin açıklanmasından sonraki bir saat içinde %1,3 artışla 1,2432 seviyesine yükseldi. Tüm sektörler ve büyük borsalar yükselirken, pan-Avrupa Stoxx 600 %1,6 artış gösterdi.

Kripto para piyasaları da haberlere coşkuyla yanıt verdi. Enflasyon verilerinin açıklanmasından sonraki 30 dakika içinde Bitcoin %2,75 oranında yükselirken, Ethereum %3,76 oranında sıçradı. Geçtiğimiz gün toplam kripto para piyasa değeri %3,5 artışla 900 milyar doların biraz üzerine çıktı.

Fed’i Beklerken

Zayıflayan enflasyon, geçtiğimiz yılı bir süredir ekonomik açıdan en zor yıllardan biri haline getirdiği için pek çok kişi tarafından memnuniyetle karşılanan bir ekonomik gösterge oldu. Yaygın enflasyon sadece temel mal ve hizmetlerin fiyatlarını yükseltmekle kalmadı, aynı zamanda çözümü de sancılı oldu.

Kalıcı enflasyonu kontrol altına almak amacıyla ABD Merkez Bankası agresif bir şekilde para politikasını sıkılaştırmaya başladı. Fed, son üç toplantısında faiz oranlarını art arda 75 baz puan artırdı. Şimdi, enflasyonun beklenenden daha düşük olduğu rapor edildiğinden, birçok kişi para otoritesinin bir gevşeme ile devam edeceğinden emin.

Ekonomistler, yılın son toplantısında FED’in faiz oranlarını sadece %0,5 oranında artırmasını bekliyor. Benzer kararlar bu hafta içinde İngiltere Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve İsviçre Ulusal Bankası tarafından da alınacak.