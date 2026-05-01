XRP’de 1,38 dolar bandı kritik eşik: Yeni yükseliş dalgası mı yoksa konsolidasyon mu?

XRP fiyatı, son günlerde 1,37 ila 1,38 dolar aralığında seyrederek kritik bir eşikte bulunuyor. Teknik göstergeler ve kısa vadeli mum formasyonları piyasanın yönü konusunda önemli ipuçları sunarken, hem iyimser hem temkinli bir tablo öne çıkıyor. Analistler, mevcut görünümde alıcıların öne çıkabileceğini belirtse de, göstergelerdeki kararsızlık yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken bir risk olarak öne çıkıyor.

Teknik göstergeler ve formasyonlar: Dragonfly Doji vurgusu

Kısa vadeli grafiklerde dikkat çeken gelişmelerden biri, XRP’nin 4 saatlik zaman diliminde Dragonfly Doji olarak bilinen mum formasyonunu oluşturması oldu. Bu formasyon, tarihi boyunca genellikle satış baskısının azaldığı ve alıcıların yeniden devreye girdiği dönemlere işaret etti.

Bir kripto piyasası analisti, “Satış baskısı zayıfladı ve büyük alımlar geliyor gibi gözüküyor, bu da XRP fiyatında yukarı yönlü bir hareketin başlayabileceğine işaret ediyor” yorumunu yaptı. Analist ayrıca, bu mum çubuğu ile birlikte oluşan karakter değişimi (Change of Character/CHoCH) sinyalinin, potansiyel bir trend dönüşünü desteklediğini kaydetti.

Analistler, bu formasyonun ardından fiyatın kısa vadede 1,48 dolara yükselebileceğini öngörüyor. Ancak, bu senaryoda mumun dip seviyesinin altındaki bir stop-loss bölgesinin risk takibi için önemli olacağı vurgulanıyor.

Baskın eğilim ve fiyat aralığı

Tüm olumlu sinyallere rağmen, XRP fiyatı halen dar bir konsolidasyon aralığında hareket ediyor ve 1,40 dolar bariyerini aşmakta zorlanıyor. Hareketli ortalamaların büyük bölümü fiyatın üstünde konumlanarak direnç etkisi yaratıyor. Bu durum, günlük grafiklerdeki genel düşüş eğilimini destekliyor.

Öte yandan, RSI göstergesinin 45 seviyesine yakın olması piyasanın ne aşırı alım ne de aşırı satım bölgesinde olduğunu gösteriyor. Yön belirleyici göstergelerden ADX ise zayıf eğimli bir trendin varlığına işaret ediyor. Göstergeler arasındaki bu ayrışma, fiyatın yönü konusunda kesin bir tablo sunmuyor.

CryptoAppsy verilerine göre, 1,38 dolar civarında bulunan XRP fiyatı, gün içinde son 24 saatte yüzde 1,11 düşüş yaşadı.

Kritik seviye ve senaryolar

Teknik analizde öne çıkan bazı bölgeler kısa vadeli görünüm açısından belirleyici oluyor. Analistler, 1,41 ila 1,42 dolar bandının ilk önemli direnç olduğunu, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanırsa 1,53 ve ardından 1,72 dolara doğru bir hareketin kapısını aralayabileceğini öngörüyor. İlgili destek bölgeleri ise 1,22–1,30 dolar seviyelerinde görülüyor, satışların şiddetlenmesi durumunda ise fiyatın 1,10 dolara kadar gerileyebileceğine dikkat çekiliyor.

Bir diğer piyasa analisti ise, XRP için üç senaryo çiziyor: İlki, 1,10 dolara yakın bir geri çekilme, ikincisi fiyatın 1,30 ile 1,80 dolar arasında dalgalanması, üçüncüsü ise iyimser bir kırılmayla 2,50 doların üzerine tırmanan bir hareket. Bu senaryolar; Fibonacci düzeltme seviyeleri, geçmiş fiyat davranışları ve trend çizgileri gibi teknik faktörlere dayandırılıyor.

Piyasada kararsızlık ve kritik yol ayrımı

Son görünüm, hem yükseliş umudunu hem de düşüş riskini aynı anda barındırıyor. Dragonfly Doji ve karakter değişimi sinyalleri yükseliş ihtimalini gündeme getirirken, hareketli ortalamalardaki olumsuz tablo ve zayıf momentum fiyatın önünü kesiyor.

Kısa vadede 1,38 dolar etrafındaki fiyat hareketleri daha da önemli hale geldi. Yukarı yönlü bir kırılmanın gerçekleşmesi durumda, pozitif hava yeniden güçlenebilir. Bunun tersi şekilde destek bölgelerinin kırılması halinde ise baskının artması söz konusu olabilir.

Özetle, XRP’de ana yön için fiyatın dar bandı kırıp kırmayacağı kritik önem taşıyor. Yatırımcılar, mevcut konsolidasyonun ardından oluşacak net sinyallere odaklanıyor.