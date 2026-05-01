Ethereum kritik $2.275 eşiğinde, yükselişin anahtarı bu seviyede

Ethereum fiyatı, son günlerde önemli bir gerilim seviyesine yaklaştı. 1 Mayıs itibarıyla piyasa değeriyle en büyük ikinci kripto para olan ETH, 2.259 dolar civarında işlem görüyor. CryptoAppsy verilerine göre Ethereum bu seviyede kalarak gün içinde hafif düşüş yaşadı. Son haftadaki dalgalanmanın ardından fiyat bir süre yatay kaldı ve yatırımcıların dikkatleri kırılma ihtimali taşıyan direnç seviyelerine çevrildi.

Piyasada Yükseliş Sinyalleri

Teknik analizde öne çıkan noktalardan biri, fiyat grafiğinde ortaya çıkan yükseliş uyumsuzluğu oldu. Özellikle kısa vadede Relative Strength Index (RSI) göstergesinde fiyatın düşük seviyeleri test etmeye devam ettiği ancak göstergenin daha yüksek dipler yaptığının altı çiziliyor. Bu durum, genellikle bir dönüşün habercisi olarak kabul ediliyor.

Trader Symba tarafından paylaşılan grafiklerde Ethereum’un 2.275 dolar bandını yeniden kazanması gerektiğine işaret ediliyor. Analistlere göre bu seviyenin hacimli şekilde aşılması kısa vadede yeni bir yükselişin önünü açabilir. Şayet bu başarılamazsa, ETH’nin 2.200–2.150 dolar aralığına kadar geri çekilmesi olasılık dahilinde.

Trader Symba’nın değerlendirmelerinde, “Ethereum için 2.275 doların üzerinde kalıcı bir hareket, fiyatın önce 2.340 dolara, ardından 2.400 dolarlık ana arz bölgesine ilerlemesini tetikleyebilir; ancak bu bölgenin altındaki denemeler satış baskısını artırıyor,” vurgusu dikkat çekti.

Bu noktadan itibaren güçlü bir kırılım yaşanırsa ilk direnç 2.340 dolar, ardından 2.400 dolar gösteriliyor. Fakat baskı devam ederse, 2.150 dolar ve altında alıcıların devreye girmesi bekleniyor.

Orta ve Uzun Vadede Sıkışan Yapı

Daha geniş zaman aralığında Ethereum fiyatı, 2.300–2.350 dolar bölgesine yaklaştıkça birkaç kez reddedildi. Analist Michaël van de Poppe, grafikte bu dirençten gelen satış baskısının fiyat üzerinde belirleyici olduğunu, buna rağmen yükselen diplerin korunduğunu paylaştı. Böylesi bir test, genellikle zaman içerisinde direnç seviyesinin zayıflamasına ve olası bir kırılmaya zemin hazırlayabiliyor.

Mevcut konsolidasyonun aşılması halinde, bir sonraki önemli direnç bölgesi 2.900–3.000 dolar aralığı olarak gösteriliyor. Ancak bunun için öncelikle 2.350 dolarda kalıcılık sağlanması gerekiyor.

Temel Oluşum ve Alım İşaretleri

Yakın dönemde yaşanan sert satışların ardından Ethereum fiyatı agresif yeni dipler yapmayı bırakıp, belirgin bir bantta sıkışmış görünüyor. Analistlerden CJ, taban bölgesinde birikimin başladığını ancak alım yönündeki kesin sinyalin son düşük seviyelerin korunmasına bağlı olduğunu belirtti.

Kritik destek olarak ise 2.100–2.150 dolar bölgesi öne çıkıyor. Bu aralığın kaybedilmesi durumunda 1.750–1.800 dolar hedefi gündeme gelebilir. İlginç şekilde Ethereum, 2.100 doların üzerinde tutunduğu sürece, daha ziyade birikim dönemi yaşıyormuş havası sunuyor.

Türev Piyasalarda Sessiz Toplanma

Spot ve türev piyasalardan gelen veriler, Ethereum’da yeni pozisyonların yavaşça biriktiğini gösteriyor. Özellikle büyük satışın ardından spot hacimlerin taban seviyesinde ani sıçrama göstermesi, aşağı yönlü harekette alıcı ilgisinin devreye girdiğini düşündürüyor.

Trader Symba’nın paylaştığı pozisyon analizine göre, “Açık pozisyon sayısının artış göstermesi ve fiyatın yatay seyretmesi, piyasada daha çok birikim ve azalmayan alım iştahına işaret ediyor.”

Bu dinamik yatırımcıların düşüş sırasında ellerindeki Ethereum’u satmak yerine toparlamaya yöneldiğini gösteriyor. Fiyat hareketi bir süredir yatay devam ederken, kaldıraçlı işlemlerdeki artışa rağmen yeni bir satış dalgası yaşanmadı.

Mevsimsellik ve Oynaklık Beklentisi

Uzmanlar, Mayıs aylarının Ethereum fiyatında tarihsel olarak iki yönlü sert hareketler getirme eğiliminde olduğuna dikkat çekiyor. Son dönemde görülen yatay sıkışmanın ardından, özellikle direnç bölgesine yakın seyrin volatiliteyi artırabileceği öne sürülüyor.

Ethereum için kritik kırılım bölgelerinde fiyatın bir süre daha konsolide olabileceği, yukarı yönlü hacimli bir hareketle yeni zirveler test edilebileceği ya da olası bir başarısızlıkta yeniden aşağı yönlü risklerin ortaya çıkabileceği belirtiliyor.