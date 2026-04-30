BITCOIN (BTC)

Latin Amerika’da kripto alımlarında stabilcoinler ilk kez Bitcoin’i geçti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Latin Amerika’da kripto alımlarında stabilcoinler ilk kez Bitcoin’i geçti.
  • Kullanıcılar yatırımlarını $USDT ve benzeri stabilcoinlerde değerlendiriyor.
  • Stabilcoinler enflasyona karşı değer koruma konusunda ön plana çıkıyor.
  • 🌎 Ama asıl önemli nokta, Bitcoin hâlâ uzun vadeli yatırımcılar için ana dijital varlık olarak önde geliyor.
Latin Amerika’da dijital varlıklara gösterilen ilgi hızla şekil değiştiriyor. Son dönemde bölgedeki kullanıcılar giderek daha fazla fonlarını stabilcoinlere çeviriyor. Bu yeni eğilimin arkasında ise ülkelerde yaşanan ekonomik baskılar, yüksek enflasyon ve değer kaybeden yerel para birimleri gibi nedenler öne çıkıyor.

İçindekiler
1 Stabilcoin tercihi artıyor
2 Dijital dolarlaşma ve finansal çözümler
3 Bölgesel girişimler ve Bitcoin’in rolü

Stabilcoin tercihi artıyor

Kripto para borsası Bitso’nun 2025 yılına dair Kripto Benimsenmesi raporuna göre, bölgedeki kripto alışlarının yüzde 40’ı ABD dolarına endeksli stabilcoinlere yapılırken, Bitcoin’in payı yüzde 18’de kaldı. Kullanıcılar en çok Tether USDt ve USDC gibi ABD dolarına sabitlenmiş dijital varlıklara yöneliyor. Rapora temel oluşturulan veriler, borsanın yaklaşık 10 milyon bireysel kullanıcısının işlem geçmişine dayanıyor. Bu sonuçlar, ilk defa stabilcoin işlemlerinin Bitcoin’i geçtiğini gösterdi.

Bitso raporunda, “Bitcoin, hâlâ Latin Amerika’da uzun vadeli dijital değer saklama aracı olarak ön plana çıkıyor” ifadesi yer aldı. Buna göre, Bitcoin 2025’te bölgedeki kripto portföylerinin yüzde 52’sinde tutuldu; önceki yıla göre yalnızca hafif bir gerileme yaşandı.

Dijital dolarlaşma ve finansal çözümler

Sonuçlar, bölgedeki kullanıcıların finansal istikrarsızlıklara karşı ABD doları eşdeğerlerini tercih etmeye başladığını gösteriyor. Stabilcoinler, yüksek enflasyon ve bankacılık hizmetlerine ulaşımda yaşanan sıkıntıların hakim olduğu ülkelerde, değer saklama ve ödeme işlemleri için pratik bir alternatif olarak öne çıkıyor. ABD doları dünya genelinde ana değişim aracı olmayı sürdürüyor ve merkez bankalarının da enflasyona kıyasla daha stabil bir değer sunduğu için bu tür dijital varlıklar çekiciliğini artırıyor.

Bitso’nun verileri, sadece piyasa büyüklüğünü değil, kullanıcıların işletme, ödeme ve sınır ötesi transferler için stabilcoinlere yöneldiğini de gösteriyor. Dünya genelinde stabilcoin ekosistemi 320 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştı. Latin Amerika’da ise stabilcoin kullanımı, tasarrufu koruma, ödeme yapma ve yurtdışına para gönderme gibi pratik ihtiyaçlara cevap veriyor.

Bölgesel girişimler ve Bitcoin’in rolü

Bölge içindeki gelişmeler stabilcoin pazarını destekliyor. Nisan ayında Brezilyalı e-ticaret devi Mercado Libre, Meli Dolar adlı kendi stabilcoiniyle Brezilya, Meksika ve Şili arasında sınır ötesi para transferlerine başladı. Şirket, yıl başında kendi çıkardığı bir önceki dijital para birimi Mercado Coin’i sona erdirmişti. Bu tür girişimler kullanıcıların geleneksel bankacılık kanalları dışındaki finansal çözümlere olan talebini artırıyor.

Bitcoin’in Latin Amerika’daki alım satım hacmindeki payı azalsa da, uzun vadeli tasarruf aracı konumunu koruyor. 2025 yılında Bitcoin, bölgedeki kripto yatırımcılarının büyük bölümünün portföylerinde kalmaya devam etti ve yüzde 52’lik orana sahip oldu. Fiyat dalgalanmalarına karşın, birçok kullanıcı Bitcoin’in merkeziyetsizlik, arz sınırı ve uzun vadede değer koruma gibi özelliklerine güveniyor.

MarketVector tarafından hazırlanan son analizde, Bitcoin’in yalnızca fiyat performansıyla değil, aynı zamanda temel özellikleriyle de altına benzediğine dikkat çekiliyor. Her iki varlık da kıtlık, merkeziyetsizlik ve sınırlı arz gibi faktörlere sahip ve bu yönleriyle uzun vadeli değer saklama aracı olarak öne çıkıyor.

Bitcoin fiyatı 2025 yılında dönem dönem yükselerek ekim ayında 126.000 doların üstüne çıktı, ardından sert bir düzeltme görerek 60.000 dolar seviyelerine kadar geriledi.

Bütün bu gelişmeler, Latin Amerika’da dijital paraların benimsenmesinde yeni bir dönemin başlamış olabileceğine işaret ediyor. Bölgedeki ekonomik ve teknolojik değişimlerle birlikte, kullanıcılar yeni finansal alternatiflere yönelmeye devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
