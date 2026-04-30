Ethereum Foundation protokol bursu için yeni dönem başvuruları açıldı

Ethereum ağının geliştirilmesinden sorumlu bağımsız kuruluş Ethereum Foundation, protokol geliştirme bursu için yedinci dönem başvurularını başlattı. Başvurular 13 Mayıs’a kadar devam edecek ve programa seçilen katılımcılar hazirandan kasıma kadar, altı ay boyunca çekirdek geliştiricilerden eğitim ve mentorluk alacak. Burs kapsamındaki katılımcılara her ay maddi destek de sağlanacak.

EPF7 programı ne sunuyor?

Ethereum Foundation’ın açıklamasına göre yeni dönem, önceki yıl ve döngülere kıyasla daha küçük bir ekiple ilerleyecek. Vakıf, bu sayede katılımcıların, mevcut mentorlardan daha yoğun birebir destek almasını ve projelere daha derin katkı sunmasını hedefliyor. Programa yazılım mühendisliği altyapısı güçlü, kendi başına çalışabilen ve açık kaynak geliştirmeye istekli kişiler başvurabiliyor. Seçilecek bursiyerler, istemci uygulamaları, test süreçleri, teknik dokümantasyon ve çekirdek protokol araştırmalarında görev alacak.

Önceki yıllarda programa katılanların büyük bölümü Ethereum istemci ekiplerinde uzun vadeli geliştirici olmaya devam etmişti. Bu program, ağın yol haritasının ilerlemesini sağlayacak yeni yetenekleri sürekli sisteme kazandırmayı amaçlıyor. Dönemin büyüklüğü ve katılımcı profili ise başvuruların kapanacağı 13 Mayıs sonrasında belirlenecek.

Vakıf protokol destek ekibi, “Daha çok kişi üzerinden gitmektense, katılımcıların projelerinde daha etkili işler ortaya koymasını önceliklendirdiklerini” açıkladı.

Son aylarda Ethereum Foundation’ın kaynak yönetimi

ETH’nin kurucu ortaklarından Vitalik Buterin, yıl başında vakfın harcamalarını belirli bir süre kısmaya gideceğini duyurmuştu. O dönemde vakfın elinde yaklaşık 172 bin ETH vardı ve yıllık harcamalar bazen 100 milyon dolara kadar çıkıyordu. Altı gün önce yapılan bir satış sonrası vakıf şu anda 92 binin üzerinde ETH tutuyor. Bu hamleler, kaynakların daha verimli kullanılmasını ve uzun vadede Ethereum ekosisteminin sürdürülebilirliğini hedefliyor.

Ayrıca, Buterin’in kişisel olarak 16.384 ETH’yi önümüzdeki beş yıl boyunca ekosisteme destek için ayırdığı biliniyor. Bu adımlar, vakfın daha fazla geliştirme faaliyeti için mevcut imkanları daha dikkatli kullanmasını sağlayacak.

Ekosisteme verilen destek ve yeni girişimler

EPF7 programının açıklanmasından bir gün önce, vakfın Ekosistem Destek Programı 2026 yılının ilk çeyreğindeki hibelerini kamuoyuyla paylaştı. Kriptografi, sıfır bilgi ispatı, protokol güvenliği ve temel araştırma gibi alanlara verilen hibeler devam ediyor. Destek verilen projeler arasında EthereumJS TypeScript altyapısı, ana ağdan on kat daha büyük ağ durumunu test eden performans değerlendirmeleri ve Fusaka geçişi için Lighthouse istemci geliştirmeleri bulunuyor.

Bunun yanında, protokol konsensüsü, kriptografi ve protokol güvenliği alanlarında yürütülen 2026 stajyer programı için de personel alımları desteklendi. Ek olarak, küresel bir sivil toplum inisiyatifi olan Ethereum Applications Guild hayata geçti. Bu yeni oluşum, Ethereum tabanlı uygulamaların yaygınlaşması ve gerçek hayata dokunan projelerin gelişimini teşvik etmeyi amaçladığını açıkladı.

Vakıf yetkilileri, “Çekirdek geliştirmeye ayrılan kaynaklar dikkatli kullanılırken, protokol ve uygulama tarafında yenilikçi projelere fon sağlanmaya devam ediliyor” bilgisini paylaştı.