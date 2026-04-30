Ethereum (ETH)

Ethereum Foundation protokol bursu için yeni dönem başvuruları açıldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Ethereum Foundation, protokol bursu EPF7 için başvuru sürecini başlattı.
  • Katılımcılar hazirandan itibaren altı ay boyunca mentorluk ve aylık maddi destek alacak.
  • Son aylarda harcamalar kısıldı, elde tutulan ETH miktarı 92 bin seviyesine geriledi.
  • ⚡ Adaylar, $ETH ekosistemini ileri taşımak için seçilecek ve projelere doğrudan katkı sunacak.
Ethereum ağının geliştirilmesinden sorumlu bağımsız kuruluş Ethereum Foundation, protokol geliştirme bursu için yedinci dönem başvurularını başlattı. Başvurular 13 Mayıs’a kadar devam edecek ve programa seçilen katılımcılar hazirandan kasıma kadar, altı ay boyunca çekirdek geliştiricilerden eğitim ve mentorluk alacak. Burs kapsamındaki katılımcılara her ay maddi destek de sağlanacak.

EPF7 programı ne sunuyor?

Ethereum Foundation’ın açıklamasına göre yeni dönem, önceki yıl ve döngülere kıyasla daha küçük bir ekiple ilerleyecek. Vakıf, bu sayede katılımcıların, mevcut mentorlardan daha yoğun birebir destek almasını ve projelere daha derin katkı sunmasını hedefliyor. Programa yazılım mühendisliği altyapısı güçlü, kendi başına çalışabilen ve açık kaynak geliştirmeye istekli kişiler başvurabiliyor. Seçilecek bursiyerler, istemci uygulamaları, test süreçleri, teknik dokümantasyon ve çekirdek protokol araştırmalarında görev alacak.

Önceki yıllarda programa katılanların büyük bölümü Ethereum istemci ekiplerinde uzun vadeli geliştirici olmaya devam etmişti. Bu program, ağın yol haritasının ilerlemesini sağlayacak yeni yetenekleri sürekli sisteme kazandırmayı amaçlıyor. Dönemin büyüklüğü ve katılımcı profili ise başvuruların kapanacağı 13 Mayıs sonrasında belirlenecek.

Vakıf protokol destek ekibi, “Daha çok kişi üzerinden gitmektense, katılımcıların projelerinde daha etkili işler ortaya koymasını önceliklendirdiklerini” açıkladı.

Son aylarda Ethereum Foundation’ın kaynak yönetimi

ETH’nin kurucu ortaklarından Vitalik Buterin, yıl başında vakfın harcamalarını belirli bir süre kısmaya gideceğini duyurmuştu. O dönemde vakfın elinde yaklaşık 172 bin ETH vardı ve yıllık harcamalar bazen 100 milyon dolara kadar çıkıyordu. Altı gün önce yapılan bir satış sonrası vakıf şu anda 92 binin üzerinde ETH tutuyor. Bu hamleler, kaynakların daha verimli kullanılmasını ve uzun vadede Ethereum ekosisteminin sürdürülebilirliğini hedefliyor.

Ayrıca, Buterin’in kişisel olarak 16.384 ETH’yi önümüzdeki beş yıl boyunca ekosisteme destek için ayırdığı biliniyor. Bu adımlar, vakfın daha fazla geliştirme faaliyeti için mevcut imkanları daha dikkatli kullanmasını sağlayacak.

Ekosisteme verilen destek ve yeni girişimler

EPF7 programının açıklanmasından bir gün önce, vakfın Ekosistem Destek Programı 2026 yılının ilk çeyreğindeki hibelerini kamuoyuyla paylaştı. Kriptografi, sıfır bilgi ispatı, protokol güvenliği ve temel araştırma gibi alanlara verilen hibeler devam ediyor. Destek verilen projeler arasında EthereumJS TypeScript altyapısı, ana ağdan on kat daha büyük ağ durumunu test eden performans değerlendirmeleri ve Fusaka geçişi için Lighthouse istemci geliştirmeleri bulunuyor.

Bunun yanında, protokol konsensüsü, kriptografi ve protokol güvenliği alanlarında yürütülen 2026 stajyer programı için de personel alımları desteklendi. Ek olarak, küresel bir sivil toplum inisiyatifi olan Ethereum Applications Guild hayata geçti. Bu yeni oluşum, Ethereum tabanlı uygulamaların yaygınlaşması ve gerçek hayata dokunan projelerin gelişimini teşvik etmeyi amaçladığını açıkladı.

Vakıf yetkilileri, “Çekirdek geliştirmeye ayrılan kaynaklar dikkatli kullanılırken, protokol ve uygulama tarafında yenilikçi projelere fon sağlanmaya devam ediliyor” bilgisini paylaştı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ethereum cüzdanları hedef alındı 800 bin dolarlık varlık çekildi

Mayıs ayında herkes Ethereum (ETH)’u konuşacak

Ethereum için 60 bin dolar senaryosu: Tom Lee yüzde 3.000’lik yükseliş öngördü

Ethereum kritik $2.335 seviyesinde destek arayışında, $5.600 hedefi öne çıktı

Ethereum Name Service fiyatı son 3 ayda %57 düştü kritik destek tartışılıyor

Dogecoin (DOGE) ve Ethereum (ETH) 29 Nisan tahminleri

Ethereum’da 2.220 dolar civarındaki likidite tehlikesi sürüyor

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı XRP kritik 1,35 dolar desteğinde baskı altında kaldı
Bir Sonraki Yazı Latin Amerika’da kripto alımlarında stabilcoinler ilk kez Bitcoin’i geçti
Son Haberler

Latin Amerika’da kripto alımlarında stabilcoinler ilk kez Bitcoin’i geçti
BITCOIN (BTC)
XRP kritik 1,35 dolar desteğinde baskı altında kaldı
RIPPLE (XRP)
Ethereum cüzdanları hedef alındı 800 bin dolarlık varlık çekildi
Ethereum (ETH)
BAT Coin için “batmayın” uyarısı, Bitcoin (BTC) için sat sinyali
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Fed faiz oranını sabit tuttu Bitcoin 76 bin dolardan 75 bin dolara geriledi
BITCOIN (BTC)
