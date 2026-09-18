Ekonomi

Bitcoin ETF’lerinde yön değişti: Petrol geriledi, borsalar yükseldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 📈 Wall Street’teki güçlü yükseliş Asya’ya taşındı; MSCI Asya endeksi yüzde 0,8 arttı.
  • 🛢️ Brent petrol, düşüşünü üçüncü güne taşıyarak yaklaşık 103,50 dolara geriledi.
  • 🇯🇵 BOJ faizi yüzde 1,25’e yükseltmesine rağmen yen dolar karşısında değer kaybetti.
  • ₿ ABD spot $BTC ETF’leri, BlackRock’ın öncülüğünde 159,5 milyon dolar net giriş kaydetti.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon endişelerini hafifletmesiyle Wall Street’te başlayan yükseliş Asya borsalarına taşındı. ABD’deki spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) da iki günlük çıkışın ardından yeniden net giriş kaydetti. Japonya’da ise merkez bankasının faiz artırımına rağmen yen dolar karşısında değer kaybetti.

İçindekiler
1 Petrol geriledi, Japonya’nın faiz artışı yeni destekleyemedi
2 Bitcoin ETF’lerinde girişlere BlackRock öncülük etti

MSCI Asya hisse senetleri endeksi, S&P 500 ve Nasdaq 100’ün ağustos başından bu yana en güçlü yükselişlerini kaydetmesinin ardından yüzde 0,8 arttı. Nvidia’nın iyimser beklentileri, Samsung Electronics ve SK Hynix başta olmak üzere bölgedeki çip üreticilerinin hisselerini destekledi. ABD hisse senedi vadeli işlemleri yükselişin devamına işaret ederken Avrupa borsalarında hafif satıcılı bir açılış bekleniyordu.

Petrol geriledi, Japonya’nın faiz artışı yeni destekleyemedi

Brent petrol, arz endişelerinin hafiflemesi ve yatırımcıların ABD-İran savaşına ilişkin yeni diplomatik girişimlere odaklanmasıyla düşüşünü üçüncü güne taşıdı. Fiyat, yüzde 1,3 gerileyerek varil başına yaklaşık 103,50 dolara indi.

Japonya Merkez Bankası (BOJ), iki kurul üyesinin karşı çıktığı kararla politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1,25’e yükseltti. Buna rağmen yen değer kaybetti ve dolar/yen kuru yaklaşık 157,10’a çıktı. Nikkei 225 endeksi ise yüzde 1,7 yükseldi.

Yen, ayın başlarında BOJ’un faiz artırımlarını hızlandıracağı beklentisi, yenle borçlanılarak finanse edilen yatırım pozisyonlarının çözülmesi ve Japon emeklilik fonlarının yurt içi varlıklara daha fazla kaynak ayırabileceği yönündeki spekülasyonlarla güçlü bir yükseliş yaşamıştı. Ancak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu haftaki şahin faiz artırımı, Japon para birimi üzerinde baskı oluşturdu.

Fed kararının ardından yüzde 5,02’ye dokunan ABD 10 yıllık tahvil getirisi, Asya işlemlerinde yüksek seviyelerde kalmayı sürdürdü. Avustralya ve Yeni Zelanda devlet tahvilleri ise ABD tahvillerindeki toparlanmayı izleyerek değer kazandı.

Altın da perşembe günkü yaklaşık yüzde 2’lik yükselişinin ardından ons başına 4.360 dolar civarına ilerleyerek önceki üç seansta yaşadığı kayıpların önemli bölümünü geri aldı. Güçlü Çin ihracatı ve merkez bankasının desteğiyle yükselişini sürdüren yuan, dolar karşısında dört yılı aşkın sürenin en güçlü seviyesine ulaştı.

Bitcoin ETF’lerinde girişlere BlackRock öncülük etti

ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri, art arda iki işlem gününde yaşanan çıkışların ardından 17 Eylül’de (dün) toplam 159,5 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Farside Investors verilerine göre fonlardan 15 Eylül’de 450,4 milyon dolar, 16 Eylül’de ise 295,9 milyon dolar çıkmıştı.

Girişlerin öncüsü, 183,7 milyon dolarla BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonu oldu. Buna karşılık Fidelity’nin Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) ürününden 16,6 milyon dolar, VanEck Bitcoin Trust (HODL) fonundan ise 7,6 milyon dolar net çıkış gerçekleşti.

Diğer spot Bitcoin ETF’lerinde fon hareketleri sınırlı kaldı. IBIT’e yönelik güçlü talep, bazı fonlardaki çıkışları karşılayarak spot Bitcoin ETF’lerinin toplamda yeniden net giriş kaydetmesini sağladı.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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