Ekonomi

FED faizi 25 baz puan artırarak %4’e yükseltti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🏦 Fed, politika faizini %3,75’ten %4’e yükseltti.
  • 📊 25 baz puanlık artış, piyasa beklentisiyle örtüştü.
  • 🔎 Gözler, 21:30'daki Fed Başkanı Kevin Warsh’ın basın toplantısına çevrildi.
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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentilere paralel olarak 25 baz puan artırdı. Kararla birlikte faiz oranı %3,75’ten %4’e yükseldi.

İçindekiler
1 Fed’de 16 yetkili, 2026’da en az bir faiz artışı daha bekliyor
2 Karar oy birliğiyle alındı

Piyasaların öngördüğü artışın gerçekleşmesiyle birlikte dikkatler, Fed’in bundan sonraki adımlarına çevrildi. Kararın ardından Türkiye saati ile 21:30’da Fed Başkanı Kevin Warsh’ın basın toplantısı ve bankanın para politikasının geleceğine ilişkin vereceği mesajlar merakla bekleniyor.

Fed’de 16 yetkili, 2026’da en az bir faiz artışı daha bekliyor

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yayımladığı yeni projeksiyonlar, 16 yetkilinin 2026 yılı içinde en az bir faiz artışı daha beklediğini gösterdi. Yetkililerin yıl sonu medyan faiz tahmini %4,125’e yükselirken, 2027 sonu için de aynı oran öngörüldü. Bu görünüm, yüksek faizlerin daha uzun süre korunabileceğine işaret etti.

Fed, enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiğini belirtirken, önceki açıklamasında yer alan ve bu durumu kısmen arz şoklarına bağlayan ifadeyi kaldırdı. Yetkililer, 2026 yıl sonu PCE enflasyon tahminini %3,6’dan %3,7’ye, çekirdek PCE tahminini ise %3,3’ten %3,4’e çıkardı.

Ekonomik büyüme beklentisi de yukarı yönlü güncellendi. Fed yetkilileri, 2026 büyüme tahminini %2,2’den %2,3’e yükseltirken, yıl sonu işsizlik beklentisini %4,3’ten %4,1’e düşürdü. Banka, yüksek belirsizliğe rağmen iç harcamaların dayanıklılığını koruduğunu, verimlilik artışının ve sermaye yatırımlarının güçlü olduğunu vurguladı.

Karar oy birliğiyle alındı

Son politika kararı oy birliğiyle alındı. Fed, istihdam artışının iş gücündeki genişlemeye ayak uydurduğunu ve işsizlik oranının sınırlı değişim gösterdiğini belirtti.

Fed’in tahminlerine göre, 18 yetkiliden 12’si bu yıl bir kez daha 25 baz puanlık faiz artışı olacağını öngörüyor; dördü iki artış olacağını, ikisi ise başka artış olmayacağını öngörüyor.

Yatırımcılar ise bu yıl Fed’in bir faiz artışı daha yapacağına dair beklentilerini sürdürüyor.

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COINTURK
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