RIPPLE (XRP)

Senato oylaması sonrası XRP sert düştü, ETF’ler 1,1 milyar coin tuttu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Senato’daki CLARITY Act oylaması başarısız olunca $XRP sert düştü.
  • 📉 XRP’deki kayıp %8’e ulaştı, gün içi gerileme kısa süreli olarak %10’a yaklaştı.
  • 🏦 Buna karşın ABD’deki yedi spot XRP ETF’si toplam 1,1 milyar XRP tutmayı sürdürdü.
  • 📌 ETF girişleri 110,5 milyon dolardan 19 milyon dolara inerken piyasa yeni yön arıyor.
Onur Atam
Onur Atam

XRP, ABD Senatosu’nda kripto piyasa yapısına ilişkin CLARITY Act tasarısının ilerleyememesi sonrası büyük kripto paralar arasında en sert düşüşlerden birini yaşadı. Varlıktaki kayıp gün içinde yaklaşık %8’e ulaştı, bazı piyasa verilerinde düşüş kısa süreli olarak %10’a yaklaştı.

İçindekiler
1 Senato oylaması satış baskısını artırdı
2 ETF’lerde büyük birikim sürüyor
3 Yüksek elde tutma fiyatı tek başına korumadı

Senato oylaması satış baskısını artırdı

Senato’daki usul oylaması 49’a karşı 50 sonuçlandı ve tasarının bir sonraki aşamaya geçmesi için gereken 60 oy sağlanamadı. Dijital varlıklar için daha net bir düzenleyici çerçeve beklentisi taşıyan yatırımcılar açısından bu sonuç dikkat çekti. Bitcoin’deki gerileme daha sınırlı kalırken, XRP satış baskısından daha fazla etkilendi.

Ripple, Senato’daki başarısız oylamanın XRP’nin mevcut hukuki statüsünü değiştirmediğini, varlığın daha önce oluşan yasal netliğini ortadan kaldırmadığını vurguladı.

Bu ayrım piyasa açısından önem taşıyor. Senato’daki gelişme, dijital varlıkların genel düzenleme çerçevesine ilişkin beklentileri zayıflattı; ancak XRP ile ilgili önceki mahkeme kararlarını tersine çevirmedi.

ETF’lerde büyük birikim sürüyor

16 Eylül itibarıyla ABD’de işlem gören yedi spot XRP ETF’si toplam yaklaşık 1,1 milyar XRP tutuyor. İzleme verilerine göre bu miktarın piyasa değeri yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. XRP Insights verileri, bu büyüklüğün dolaşımdaki arzın yaklaşık %1,13’üne karşılık geldiğini gösteriyor.

Mini sözlük: Spot ETF, dayanak varlığı doğrudan elinde tutan borsa yatırım fonudur. Bu yapı, vadeli ürünlerden farklı olarak ilgili kripto paranın gerçek alımını ve saklanmasını içerir.

GöstergeDeğerAçıklama
Spot XRP ETF sayısı7ABD’de işlem gören fonlar
Toplam XRP varlığı1,1 milyar XRPFonların tuttuğu toplam miktar
Toplam büyüklük2 milyar dolarİzleme verilerindeki yaklaşık değerleme
Arz içindeki pay%1,13XRP Insights hesabı

Kurumsal talep, Senato oylaması öncesinde de tamamen zayıflamış değildi. ETF tarafında yönetilen toplam varlık yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde kaldı. Buna karşın haftalık net girişler rekor seviye olan 110,5 milyon dolardan yaklaşık 19 milyon dolara geriledi.

Yüksek elde tutma fiyatı tek başına korumadı

Piyasadaki son hareket, yüksek kurumsal pozisyonların fiyatı her zaman desteklemeye yetmediğini bir kez daha gösterdi. ETF’lerde tutulan 1,1 milyar XRP, piyasaya girmeyi bekleyen yeni alım emri anlamına gelmiyor. Bu veri, daha çok mevcut pozisyonların büyüklüğünü yansıtıyor.

ETF’lerin yeniden güçlü bir yükseliş unsuru haline gelmesi için net girişlerin hız kazanması ve XRP’nin CLARITY kaynaklı satış dalgasının ardından dengelenmesi gerekiyor.

XRP fiyatı şu sıralarda 1,29 dolar civarında işlem görüyor ve 1,30 dolar bölgesi yakın vadede kritik bir eşik olarak izleniyor. Piyasanın odaklandığı ana başlık ise ETF yatırımcılarının bu düşüşü alım fırsatı olarak mı göreceği, yoksa sermaye çıkışlarının mı başlayacağı sorusu oldu.

Washington kaynaklı beklenti başlıklarından birinin zayıflaması XRP üzerindeki baskıyı artırdı. Buna rağmen kurumsal yatırımcıların varlığa maruziyeti ortadan kalkmış değil; yedi ABD ETF’sinin elindeki yaklaşık 1,1 milyar XRP bunun en somut göstergesi olarak öne çıkıyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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