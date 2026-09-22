Ekonomi

İran’ın ABD teklifi piyasaları hareketlendirdi: Bitcoin yükseldi, petrol geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🕊️ İran, ABD’nin liman ablukasını kaldırması ve askeri baskıyı azaltması halinde Hürmüz Boğazı’nı yedi gün içinde açabileceğini bildirdi.
  • 🛢️ Diplomasi beklentileriyle Brent petrol 94,45 dolara, WTI ise 89 doların altına geriledi.
  • 🚀 Bitcoin 87.281 doları görürken ABD’deki spot $BTC ETF’lerine bir günde 999 milyon dolar girdi.
  • ⚠️ Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 78’e yükselerek bir yılı aşkın sürenin ardından “aşırı açgözlülük” bölgesine ulaştı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

İran’ın ABD ile diplomatik temasları yeniden başlatmaya hazır olduğunu açıklaması, küresel piyasalarda jeopolitik risklerin azalabileceği beklentisini güçlendirdi. Tahran’ın askeri baskının hafifletilmesi ve İran limanlarına yönelik ablukanın kaldırılması halinde Hürmüz Boğazı’nı yedi gün içinde yeniden açabileceğini bildirmesiyle petrol fiyatları sert gerilerken Bitcoin 87.281 dolara kadar yükseldi.

İçindekiler
1 Petrol geriledi, altın yükseldi
2 Bitcoin’de ETF desteği ve “aşırı açgözlülük” uyarısı

Reuters’ın aktardığına göre İran heyetine, New York’ta ABD ile diplomatik temasların yeniden kurulması ve çatışmaların sona erdirilmesine yönelik olası bir anlaşmanın ayrıntılarının aracılar üzerinden görüşülmesi için tam yetki verildi. İran, ABD’nin somut adımlar atması halinde diplomatik sürecin ilerletilebileceğini belirtti.

Tahran’ın teklifinin arabulucu bir ülke üzerinden Washington’a iletildiği ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında arabulucu ülkelerle ele alınacağı bildirildi.

Petrol geriledi, altın yükseldi

Diplomasi ihtimalinin güçlenmesi petrol fiyatlarında hızlı bir düşüşü beraberinde getirdi. Brent petrol önce 100 doların altına inerek 99,93 doları gördü, ardından kayıplarını artırarak 94,45 dolara kadar geriledi. Brent’in günlük düşüşü yüzde 2’yi aşarken WTI petrol de yüzde 2,88 değer kaybederek 89 doların altına indi.

Suudi Arabistan’ın Yanbu Limanı’ndan ham petrol ihracatına yeniden başlamaya hazırlandığı yönündeki haberler de fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı. Buna karşılık spot altının ons fiyatı kısa sürede 10 dolardan fazla yükselerek 4.331 dolara ulaştı.

Bitcoin’de ETF desteği ve “aşırı açgözlülük” uyarısı

Bitcoin’in 18 Eylül’de 76.405 dolar seviyesinde bulunduğu dikkate alındığında, fiyat dört günde yaklaşık 10.000 dolar arttı.

Kurumsal yatırımcı talebi ralliyi destekleyen başlıca unsurlardan biri oldu. ABD’de işlem gören 12 spot Bitcoin ETF’si, 21 Eylül’de toplam 999 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Fonlara 17 Eylül’de 159,5 milyon dolar, 18 Eylül’de ise 433 milyon dolar girmişti. Böylece ETF’lerde pozitif seri üç işlem gününe çıktı.

Ancak hızlı yükseliş piyasa duyarlılığını aşırı iyimser bir noktaya taşıdı. Alternative tarafından hazırlanan Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, 22 Eylül’de 78’e yükselerek “aşırı açgözlülük” bölgesine girdi. Endeks böylece geçen yıl 12 Temmuz’dan bu yana ilk kez bu seviyeye ulaşırken günlük bazda sekiz puan arttı.

Piyasalar, ABD Senatosunun 15 Eylül’de CLARITY Act’i kabul etmemesi ve Fed’in 16 Eylül’de faizleri 0,25 puan artırması gibi olumsuz gelişmelerin önemli ölçüde fiyatlandığını değerlendiriyor. Düşen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini hafifletmesi ve 24 Eylül’de yapılması planlanan Trump–Şi Cinping zirvesine yönelik iyimserlik de riskli varlıklardaki yükselişi destekliyor.

ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesinin kabul ettiği Modernizing America’s Reserves Act de Bitcoin’e ilişkin beklentileri güçlendirdi. Tasarı yasalaşırsa ABD hükümetinin stratejik rezerv varlığı olarak güvence altına aldığı Bitcoin’leri en az 20 yıl boyunca elinde tutması gerekecek.

Bununla birlikte ABD ile İran arasındaki savaşın sona ermemesi, Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarının sürmesi ve küresel faiz artışlarının hızlanması piyasalar açısından risk oluşturmaya devam ediyor. Korbit Araştırma Başkanı Kim Min-seung, kısa sürede gerçekleşen güçlü yükselişin ardından kâr satışlarının görülebileceğini, kripto piyasasının yönünü belirleyecek temel unsurun ise enflasyon olacağını belirtti.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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