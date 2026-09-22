Analistler XRP için 27 dolara uzanan senaryoyu tartışıyor

XRP piyasasında son günlerde en çok konuşulan başlıklardan biri, fiyatın çok kısa sürede sert biçimde yükselebileceği yönündeki 27 dolarlık hedef oldu. Uzun süredir XRP tutan Susan Anderson, bu hareketin neredeyse bir gecede gerçekleşebilecek dikey bir sıçrama şeklinde ortaya çıkabileceğini savunuyor. Bu iddialı tahmin, piyasada iyimserlerle temkinli yaklaşanları belirgin şekilde ikiye ayırdı.

XRP için öne çıkan 27 dolar iddiası

Susan Anderson, XRP’de beklediği olası hareketi “dikey tarzda siyah kuğu” sözleriyle tanımladı. Anderson, fiyatın uyarı vermeden yukarı yönlü kopabileceğini ve bu sürecin kısa pozisyonlar üzerinde büyük baskı yaratabileceğini öne sürüyor. Ancak Anderson, bu görüşünü destekleyen somut veri ya da ayrıntılı bir analiz paylaşmadı.

XRP’de uyarı vermeden doğrudan yukarı yönlü bir hareket beklediğini söyleyen Susan Anderson, bunun piyasa dengelerini ciddi biçimde değiştirebileceğini savunuyor.

Bu nedenle 27 dolarlık hedef, şimdilik daha çok kişisel kanaate dayanan bir beklenti olarak öne çıkıyor. Yine de XRP topluluğunun bir bölümü, geçmiş döngülerde görülen sert fiyat hareketlerini hatırlatarak bu tür senaryoların tamamen göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyor.

Teknik görünümde kademeli hedefler öne çıkıyor

Daha teknik bir çerçeve sunan analist ChartNerd ise benzer iyimserliği grafik yapısına dayandırıyor. Analist, 2017’den bu yana XRP’deki büyük hareketleri şekillendirdiğini söylediği bir trend çizgisinin üçüncü kez test edilmekte olduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca XRP tarihindeki yüzde 70’i aşan geri çekilmelerin yalnızca beş kez görüldüğünü, mevcut düzeltmenin de bu örnekler arasında yer aldığını ifade ediyor.

ChartNerd, XRP’nin geçmişte uzun yıllara yayılan taban oluşumlarının ardından sert yükselişler sergilediğini, mevcut geri çekilmenin de güçlü bir sıkışma evresi olabileceğini öne sürüyor.

ChartNerd’in paylaştığı senaryoda hedefler aşamalı şekilde 8 dolar, 13 dolar ve son aşamada 27 dolar olarak sıralanıyor. Bu yaklaşım, tartışmayı yalnızca soyut bir fiyat tahmini olmaktan çıkarıp izlenebilir teknik seviyelere bağlıyor.

Piyasada görüş ayrılığı sürüyor

Yatırımcıların bu tahmine verdiği tepki ise ortak bir çizgide buluşmuş değil. Bir kesim, XRP’nin daha geniş finansal değişimlerle birlikte güçlü bir değer artışı yaşayabileceğini savunurken başka yatırımcılar birkaç dolarlık yükselişin daha gerçekçi olduğunu düşünüyor. Özellikle 27 dolar seviyesine ilişkin veri eksikliği, şüphelerin temel nedeni olarak öne çıkıyor.

Analist Cleo Schmidt de daha geniş bir yükseliş senaryosu çiziyor. Schmidt, mevcut döngüyü XRP’nin 2013 ile 2017 arasındaki performansıyla karşılaştırıyor ve 1,80 dolar, 3,20 dolar ve 6,50 dolar seviyelerini 13 dolara giden yol üzerinde ara duraklar olarak değerlendiriyor. XRP Ledger’ın tasarımında rol alan Ripple CTO Emeritus David Schwartz da canlı bir X Space yayınında, XRP’nin piyasa değeri bakımından Bitcoin’i geçmesinin iki olasılık arasında daha muhtemel göründüğünü söyledi.

Buna karşın XRP yatırımcılarının önemli bir bölümü, geçmişte de benzer büyük tahminlerin gündeme geldiğini ancak beklenen dikey hareketin gerçekleşmediğini hatırlatıyor. Bu geçmiş tecrübe, 27 dolar hedefi etrafındaki tartışmanın güçlü kalmasına rağmen temkinli yaklaşımın da korunmasına yol açıyor.