RIPPLE (XRP)

Peter Brandt, XRP için 5,40 dolar hedefi öngörüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Peter Brandt, $XRP için uzun vadede 5,40 dolar hedefi öngörüyor.
  • 📈 XRP, 21 Eylül’de yaklaşık yüzde 9 yükseldi ve ardından kazancının küçük bir bölümünü geri verdi.
  • 📊 Brandt’ın aylık grafiği, 1,88 dolardaki 18 aylık ortalamanın yeniden aşılmasının önemine işaret ediyor.
  • 🔍 Coinbase Markets, 27 Eylül’e kadar XRP’de yüzde 8,9’luk oynaklık beklendiğini hesapladı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Deneyimli emtia yatırımcısı Peter Brandt, XRP için uzun vadeli fiyat hedefini yukarı taşıdı. Brandt, aylık grafiklerde görülen teknik yapının zaman içinde 5,40 dolara uzanan bir hareketi destekleyebileceğini savundu. XRP, son dönemde 1,50 dolar civarında işlem görürken bu seviye, söz konusu hedefe kıyasla yaklaşık yüzde 260’lık bir yükseliş alanına işaret ediyor.

İçindekiler
1 Uzun vadeli teknik görünüm öne çıktı
2 Direnç ve destek çizgileri yıllarca sıkıştı
3 Opsiyon piyasasında oynaklık beklentisi yükseldi
4 Piyasada yükseliş yönlü pozisyonlar arttı

Uzun vadeli teknik görünüm öne çıktı

Brandt, X üzerinden paylaştığı değerlendirmede uzun vadeli XRP grafiğinin nihai olarak 5,40 dolara doğru bir ilerlemeye işaret ettiğini kaydetti.

“Bu, $XRP için uzun vadeli grafiğim. Grafik, zaman içinde 5,40 dolara doğru bir yükselişe işaret ediyor.”

Buna karşın Brandt, bu grafiğin doğrudan bir işlem çağrısı olarak görülmemesi gerektiğinin de altını çizdi. Peter Brandt, emtia ve vadeli işlemler piyasalarında uzun yıllardır tanınan bir piyasa yorumcusu olarak biliniyor.

Analizde günlük ya da saatlik grafikler yerine aylık XRP/USDT mumları kullanıldı. Bu tercih, kısa vadeli fiyat tahminlerinden çok daha geniş bir zaman aralığına odaklanıldığına işaret ediyor.

Direnç ve destek çizgileri yıllarca sıkıştı

Grafikte, 2018 zirvesinden gelen alçalan direnç çizgisi ile 2020 dipleri çevresinden başlayan yükselen destek çizgisi uzun süre birbirine yaklaştı. XRP, son büyük yükseliş dalgası sırasında bu yapının üst sınırını aşmayı başardı.

3 doların üzerine çıktıktan sonra XRP daha uzun soluklu bir düzeltme sürecine girdi. Brandt’ın paylaştığı görünümde varlık yaklaşık 1,49 dolar seviyesinde bulunuyor ve 18 aylık hareketli ortalamanın altında sıkışıyor. Bu ortalama ise 1,88 dolar civarında yer alıyor.

Brandt’ın grafiği, 5,40 dolar beklentisinin mevcut seviyelerden hemen başlayacak bir kırılmaya dayanmadığını ortaya koyuyor.

Bu tablo, XRP’nin önce önceki yükselişin ardından gelen sert düzeltmeyi tersine çevirmesi ve ardından birkaç önemli teknik eşiği geri kazanması gerektiğini gösteriyor.

Opsiyon piyasasında oynaklık beklentisi yükseldi

Coinbase Markets, XRP opsiyonlarında 27 Eylül’e kadar bir standart sapma temelinde yaklaşık yüzde 8,9’luk fiyat hareketi beklendiğini hesapladı. Opsiyon, belirli bir vadeye kadar önceden belirlenmiş bir fiyattan alım veya satım hakkı veren türev sözleşme olarak tanımlanıyor.

Mini sözlük: Standart sapma, piyasanın belirli bir zaman aralığında fiyatın ne kadar oynayabileceğine dair istatistiksel bir ölçüdür. Opsiyon piyasasında bu metrik, beklenen dalgalanmanın büyüklüğünü anlamak için sık kullanılır.

Bu oran, Coinbase’in karşılaştırmasına giren büyük kripto paralar arasında en yüksek seviye oldu. Solana için yüzde 8,0, Ethereum için yüzde 6,9 ve Bitcoin için yüzde 5,0 seviyeleri hesaplandı.

VarlıkBeklenen hareketDönem
XRP%8,927 Eylül’e kadar
Solana%8,027 Eylül’e kadar
Ethereum%6,927 Eylül’e kadar
Bitcoin%5,027 Eylül’e kadar

Piyasada yükseliş yönlü pozisyonlar arttı

XRP için ima edilen hareketin, tarihsel medyan yedi günlük hareketin yaklaşık 1,79 katına ulaştığı hesaplandı. Bu durum, piyasada olağandan daha güçlü bir oynaklık beklentisinin fiyatlandığını gösteriyor.

Aynı dönemde piyasa pozisyonlanmasının yükseliş beklentisi taşıyan tarafa daha belirgin biçimde kaydığı görüldü. Bazı XRP takipçileri de fiyat 1,50 dolar eşiğinin üzerine çıkarken kümülatif hacim deltasının pozitife döndüğüne dikkat çekti.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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