XRP Ledger’da Permission Delegation değişikliği 5 Ekim’de devreye girebilir

XRP topluluğunun gündeminde, Permission Delegation değişikliğinin etkinleşme takvimi öne çıktı. XRPScan verilerine göre PermissionDelegationV1_1, 21 Eylül 2026’da 29 onay oyu alarak iki haftalık etkinleştirme sürecine girdi. Mevcut destek korunursa değişiklik en erken 5 Ekim 2026 saat 11:18 UTC’de devreye alınabilecek.

Etkinleşme için destek eşiği korunmak zorunda

Söz konusu değişikliğin yürürlüğe girmesi için doğrulayıcı desteğinin tüm süre boyunca yüzde 80’in üzerinde kalması gerekiyor. Destek oranı bu eşik seviyesine inerse ya da altına düşerse değişiklik reddedilecek ve 14 günlük sayaç yeniden başlayacak.

PermissionDelegationV1_1, xrpld 3.3.0 sürüm paketi içinde yer alıyor. Bu sürüm, Permission Delegation özelliğinin ilk uygulamasında tespit edilen kritik bir hatayı gideren yeni yapıyı içeriyor. Teknik standart ise XLS 75 olarak anılıyor.

Mini sözlük: xrpld, XRP Ledger’ın sunucu yazılımını ifade eder. XLS 75 ise ağda izin devrine ilişkin kuralları tanımlayan teknik öneri standardıdır.

Lauren Berta, Permission Delegation özelliğinin XRPL üzerinde düzenlemeye tabi varlık çıkaran kurumlar için önemli bir kapasitenin önünü açabileceğini, bunun RLUSD ve defter üzerindeki diğer düzenlenmiş tokenlar açısından da önem taşıdığını vurguluyor.

Kurumsal kullanım senaryoları öne çıkıyor

Permission Delegation, bir hesabın belirli yetkileri başka hesaplara devretmesine imkan tanıyor. Bu yapı, özellikle düzenlemeye tabi dijital varlık ihraç eden kurumların operasyonlarını farklı ekipler arasında bölmesine olanak sağlayabilir. Böylece varlık hareketleri, uyum süreçleri ve güvenlik yönetimi ayrı hesaplar üzerinden yürütülürken ihraççı hesabın korunması hedefleniyor.

Ripple’ın stabilcoin ürün lideri Lauren Berta, bu özelliğin XRPL üzerinde RLUSD için yerel protokol düzeyinde bir operasyon modeli sağlayabileceğini belirtiyor. RLUSD, Ripple’ın ABD doları destekli stabilcoini olarak biliniyor. Berta ayrıca RLUSD ekibinin bu işlev üzerinde devnet ortamında paralel biçimde geliştirme ve test yürüttüğünü açıkladı.

Vet takma adıyla bilinen Hussein Zangana da Permission Delegation yapısını kurumlar için önemli bir uyum ve operasyon bileşeni olarak değerlendiriyor. Bu yaklaşımın, zincir üstünde düzenlenmiş araçlar sunan varlık yöneticileri ve gerçek dünya varlıklarını tokenize eden ihraççılar açısından işlevsel görülmesi dikkat çekiyor.

Kontrol ihraççı hesapta kalacak

Sistemde yetki devri, tam kontrolün bırakılması anlamına gelmiyor. Hesap düzeyindeki bazı izinler devredilemiyor; böylece yetki verilen hesapların kendi erişim alanını genişletmesinin önüne geçiliyor. Hangi izinlerin verileceğine ihraççı hesap karar veriyor ve bu izinler anlık olarak geri çekilebiliyor.

RippleX yazılım mühendisi Mayukha Vadari, perakende kullanıcılar için bir kullanım alanına da işaret etti. Vadari, blackhole işlemi uygulanmış ihraççı hesaplarda bazı sorumlulukların kullanıcı kontrolündeki başka bir hesaba devredilebileceğini aktardı. Bu sayede kullanıcılar, ihraççı hesabı erişime kapattıktan sonra da hesap alan adı gibi sınırlı bazı ayarları yönetebilecek.

Mayukha Vadari, blackhole öncesinde belirli görevlerin ayrı bir hesaba aktarılmasının, kullanıcıların hesap kapatıldıktan sonra da bazı ayarlar üzerinde kontrolünü korumasını sağlayabileceğini belirtiyor.

XRP topluluğunun takip ettiği bir diğer tarih ise Ripple Swell etkinliği oldu. Etkinliğin 27 ile 29 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenmesi planlanıyor.