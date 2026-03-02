XRP Fiyat Hedefinde Gerçekçi Olmayan Tahminler ve Piyasa Gerçekleri

Kripto para piyasasında XRP’nin gelecekte 150 dolar seviyelerine ulaşabileceği yönündeki söylemler, uzmanlar tarafından matematiksel olarak sorgulanıyor. XRP’nin böylesi bir değere ulaşmasının toplam piyasa değerini 13,5 trilyon dolara çıkaracağına dikkat çekiliyor. Bu rakam, Bitcoin’in mevcut piyasa değerinin yaklaşık on katına denk geliyor.

Sosyal Medyada Yaygın Fiyat Tahminleri

Kamuoyunda popülerleşen “XRP milyoneri olma” söylemleri özellikle sosyal medyada hızlı şekilde yayılıyor. Ancak, piyasada bulunan yaklaşık 60 milyar XRP’lik arz nedeni ile, bu tip yüksek fiyat öngörüleri gerçekçi bulunmuyor. Örneğin, bir yatırımcının 10 bin dolarlık yatırımıyla 1,5 milyon dolara ulaşabilmesi için XRP’nin 150 dolara yükselmesi gerekiyor.

Influencer Etkisi ve Toplumsal Algı

Sektörde yorumlarıyla bilinen Vincent Scott, viral hale gelen milyonerlere dönüşme hikayelerine doğrudan karşı çıktı. Scott, aşırı kazanç vaat eden fenomenlerin yüksek etkileşim elde ettiklerini, ancak gerçekleşmeyen öngörüleriyle ilgili hiçbir sorumluluk almadıklarını belirtiyor. Yakın zamanda sosyal medya üzerinde XRP’nin 2026 yılı Şubat ayına kadar 286 dolara yükseleceği ve 3.500 adet XRP tutmanın yatırımcıyı milyoner yapacağı iddiası öne çıkmıştı. Bu öngörünün doğru çıkmamasına rağmen iddia sahiplerinin geri adım atmadan yeni paylaşımlara devam ettiği gözlendi. XRP’nin arkasındaki şirket Ripple’ın toplam arzın yaklaşık yüzde 40’ını elinde bulundurması ise fiyat üzerinde önemli bir etkiye işaret ediyor.

Uzmanların Fiyat Öngörüleri ve Piyasa Analizleri

Varlık yöneticisi 21Shares, XRP için hazırladığı 2026 yılı projeksiyonunda üç ayrı senaryo ortaya koydu. Temel senaryoda fiyatın 2,45 dolara ulaşacağı, iyimser tabloda 2,69 dolar seviyesinin mümkün olduğu, olumsuz beklentide ise 1,60 dolara kadar gerileme riski olduğu belirtiliyor. Bazı Wall Street analistlerinin 2028 yılına kadar XRP’nin fiyat hedefini 8 ila 12,5 dolar aralığında tuttuğu, MEXC ekibinin ise tokenin yatay seyir izleyebileceği uyarısında bulunduğu aktarılıyor.

Analist Chad Steingraber, XRP’nin açık pozisyon hacminin fiyat hareketine oldukça paralel ilerlediğini ifade ediyor. Son verilere göre açık pozisyonlar, Şubat 2026’da 2,33 milyar dolar seviyesindeydi.

XRP’nin Teknolojisi ve Kurumsal Ortaklıkları

XRP Ledger, saniyede 40.000 işlemi tamamlayabilme kapasitesine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Bank of America, kurum içi transferlerinde Ripple altyapısından yararlanıyor. Santander ise XRP’yi sınır ötesi ödemelerde faaliyet gösteren One Pay FX platformunda kullanıyor. Ayrıca, XRP Ledger’ın küresel finansal mesajlaşma standardı ISO 20022 ile uyumlu olduğu belirtiliyor.

Ancak, Ripple’ın ağını kullanan bankalar doğrudan XRP token’ı edinmek veya kullanmak zorunda kalmıyor. Ripple’ın 2024 sonunda piyasaya sunduğu RLUSD adlı stabilcoin, kurumlar arasında volatiliteyi azaltma amacıyla tercih ediliyor. Bu faktör, XRP’ye olan talebin yapısal olarak sınırlı kalmasına yol açıyor.

21Shares’in raporu, ABD’deki XRP spot ETF’lerinin ilk ayda 1,3 milyar dolardan fazla varlık yönettiğini, 55 gün kesintisiz fon girişi yaşandığını ve borsalardaki XRP rezervlerinin yedi yılın en düşük seviyesine gerilediğini ortaya koyuyor. Kurumsal talep varlığını sürdürse de 13,5 trilyon dolarlık bir piyasa değerine ulaşmak hâlâ matematiksel olarak mümkün görünmüyor.