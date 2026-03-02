Bitcoin Spot ETF’lere Kurumsal Girişler Artarken Binance’da Bireysel Çıkışlar İzleniyor

Kripto para piyasalarda kurumlar ile bireysel yatırımcılar arasındaki yatırım davranışları arasındaki fark net bir biçimde ortaya çıktı. CryptoQuant verilerine göre, ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri 25 Şubat’ta 21.000 BTC civarında bir giriş yaşarken, Binance borsasında bireysel yatırımcıların son bir ay içindeki fon girişleri yaklaşık 5 milyar dolar azaldı.

Spot Bitcoin ETF’lerinde Güçlü Giriş

Adler Insight’ın paylaştığı ETF akış grafiği, Ekim ayı başından Şubat ortasına kadar süren düşüş trendinin ardından 25 Şubat günü dikkat çeken bir değişimi gözler önüne serdi. O dönemde toplam spot Bitcoin ETF varlıkları yaklaşık 1,35 milyon BTC’den 1,26 milyon BTC’ye gerileyerek beş ayda 90.000 BTC’ye yakın bir azalma yaşamıştı.

Söz konusu düşüş, 25 Şubat’ta yaşanan önemli bir girişle kesildi. Bu tarihte spot ETF’lere yaklaşık 21.000 BTC, yani 1,45 milyar dolar seviyesinde alım kaydedildi. Bu, Ekim ayından bu yana ETF ürünlerinde kaydedilen ilk ciddi birikim olarak öne çıkıyor.

Ancak beş aylık net çıkışın ardından tek bir günde yaşanan bu toplu giriş, piyasa açısından anlamlı olsa da tek başına belirleyici olarak görülmeyebilir. Veriler, ETF girişinin ardından Bitcoin fiyatının 66.000 dolar seviyelerinde yatay seyrettiğini gösteriyor; bu da henüz ETF alımlarının fiyat üzerinde doğrudan bir etkisinin oluşmadığına işaret ediyor.

Bireysel Yatırımcıların Binance’dan Çekilmesi

Diğer taraftan, Binance borsasının perakende ve büyük yatırımcı transferlerini içeren grafiği farklı bir tablo ortaya koyuyor. Özellikle bireysel yatırımcıların son bir ayda Binance’a fon girişlerinde anlamlı bir azalma olduğu görülüyor.

6 Şubat’tan 2 Mart’a kadar olan süreçte bireysel yatırımcıların 30 günlük akışında 14,1 milyar dolardan 9,05 milyar dolara gerileme yaşandı. Böylece yaklaşık 5 milyar dolarlık bir düşüş gerçekleşti. Bireysel yatırımcıların bu süreçte Bitcoin fiyatlarındaki düşüşte alıcı pozisyon almadığı anlaşılıyor.

Grafikte daha önce de benzer şekilde hızlı fon çekilişi iki kez yaşanmıştı. Mart-Nisan 2025 dönemindeki 8 milyar dolarlık ve Haziran 2025’teki 5 milyar dolarlık azalmalar, çoğunlukla fiyatlarda belirleyici değişimlerden önce gerçekleşmişti.

Kurumsal ve Bireysel Davranışlar Arasındaki Ayrışma

İki veri seti bir arada değerlendirildiğinde, kurumsal yatırımcıların ETF üzerinden piyasaya yöneldiği haftada, Binance üzerindeki bireysel akışlarda anlamlı bir çekilme olduğu görülüyor. Kurumlar tarafından gelen 1,45 milyar dolarlık satın alım, geçmişte gözlenen uzun süreli satışların ardından piyasaya yeni bir dinamik getirdi.

Bu ayrışma, piyasa döngüsü analizlerinde genellikle “el değiştirme” şeklinde tanımlanıyor. Yani bireysel yatırımcıların satış yaptığı ve kurumsal alıcıların devreye girdiği dönemlerin başlangıcı olabilir. Ancak, ETF’lerdeki bu hacimli girişin bir istisna mı yoksa yeni bir trendin habercisi mi olduğu önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak.