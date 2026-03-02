Winvest — Bitcoin investment
Cardano (ADA)

Bitcoin ve Altcoin Ekosistemi İçin Cardano Rosetta Java v2.1.0 Sürümü Yayınlandı

Özet

  • Cardano Rosetta Java v2.1.0 tam Conway dönemi yönetişim desteğiyle yayınlandı.
  • API değişiklikleri, yönetişim işlemlerini ve hata kodlarını yeniden yapılandırdı.
  • Güncelleme, ekosistemde yönetişim odaklı geliştirmeler için kolaylık sundu.
Cardano Foundation, geliştiriciler tarafından uzun süredir beklenen Cardano Rosetta Java v2.1.0 güncellemesini duyurdu. Bu yeni sürüm, blokzincir’de Conway dönemiyle ilgili yönetişim özelliklerinin doğrudan API üzerinden erişilebilir olmasını sağladı.

İçindekiler
1 Conway Dönemi Yönetişimi ve API Değişiklikleri
2 Kritik Teknik Güncellemeler ve Sürüm Uyumluluğu
3 Sürüm Geçişi ve Yapılandırma Detayları
4 Cardano’nun Yol Haritasında Conway Döneminin Yeri

Conway Dönemi Yönetişimi ve API Değişiklikleri

Cardano Foundation, merkezi İsviçre’de bulunan ve Cardano ağının geliştirilmesi ile ekosisteminin büyümesini destekleyen kâr amacı gütmeyen bir kuruluş. Bu kurum tarafından yayınlanan Rosetta Java v2.1.0, Conway dönemiyle birlikte blokzincir üzerinde merkeziyetsiz yönetişimi, zincir üstü oylamayı ve DRep (Delege Temsilci) katılımını daha erişilebilir hale getirdi.

Yeni güncellemeyle birlikte, stake havuzu operatörü (SPO) oylamaları ile DRep oylama delegasyonları artık hem inşa hem veri uç noktalarında görünür hale getirildi. Ayrıca CIP-129 standardı sisteme entegre edildi. Bu sayede DRep kimliklerinin otomatik olarak tanımlanması ve operasyon sıralamasının optimize edilmesi mümkün oldu.

Kritik Teknik Güncellemeler ve Sürüm Uyumluluğu

Güncellemeye ilişkin teknik belgelerde, /block, /block/transaction ve /search/transactions uç noktalarında Conway dönemi işlemleri kapsamındaki VOTE_DREP_DELEGATION ve POOL_GOVERNANCE_VOTE operasyonlarının da API çıktısına dahil edildiği belirtildi. Yönetim uygulamaları geliştiren takımlar için API’da yaşanan bu kapsamlı gelişmeler, iş akışını kolaylaştıracak.

API mimarisinde yapılan dikkat çekici değişikliklerden biri de hata kodlarının yeniden sınıflandırılması oldu. Artık geri alınamaz hata durumlarında 400 Bad Request hatası veriliyor; önceki sürümlerde benzer hatalar 500 Internal Server Error şeklinde dönüyordu. Bu durum, hata yönetimi mekanizması geliştirmiş geliştiriciler için kodun güncellenmesini gerektirebilir.

Sürüm Geçişi ve Yapılandırma Detayları

Mevcut sistemini v2.0.0’dan yükselten kullanıcılar için tam uyumluluk sağlanıyor ve yeniden senkronizasyona ihtiyaç duyulmuyor. Ancak, v1.x.x sürümünden yükselteceklerin yaci-indexer üzerinde tam bir genesis senkronizasyonu yapması gerekiyor. Sürüm notlarında ilgili veri temizleme ve yapılandırma adımları açıkça sıralandı.

Node tarafında ise 10.5.3’ten 10.5.4’e, yaci paketinde ise 0.10.5’ten 0.10.6’ya geçiş yapıldı. Ayrıca, yaci-indexer için deneme aşamasında yeni bir yönetim arayüzü de sunulmaya başlandı.

Cardano Foundation, bu sürümün zorunlu olmadığını ve ekiplerin güncellemeyi kendi takvimlerine göre planlayabileceğini açıkladı.

Cardano’nun Yol Haritasında Conway Döneminin Yeri

Conway dönemi, Cardano’nun yol haritasında Voltaire aşaması olarak öne çıkıyor. Bu dönem, ADA sahiplerinin protokol değişikliklerinde aktif söz sahibi olmasını, on-chain oylama ve stake havuzlarının yönetim sürecine katılımını hedefliyor. Rosetta API ise borsalar ve geliştiricilerin en çok kullandığı etkileşim katmanlarından biri olarak öne çıkıyor. Yeni sürümle birlikte, yönetişim işlemlerinin eksiksiz biçimde API’ya entegrasyonu tamamlanmış oldu.

Güncellemede katkısı bulunan geliştiriciler arasında matiwinnetou, linconvidal ve Sotatek-DucPhung gibi isimler yer aldı. Öne çıkan çalışmalar arasında yönetişim verisi uç noktası ile ilgili testler ve test altyapısının güncellenmesi dikkati çekti.

Bu güncelleme ile Cardano’nun temel altyapısı daha fonksiyonel hale geldi ve yönetişime dayalı uygulama geliştirmek isteyen paydaşlar için imkanlar genişledi.

