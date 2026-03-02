Winvest — Bitcoin investment
STABILCOIN

Bitcoin Ve Stabilcoin Yatırımları ABD’de Düzenleme Belirsizliğiyle Karşı Karşıya

Özet

  • ABD’de stabilcoin düzenlemeleriyle ilgili banka ve kripto sektörleri anlaşmaya varamadı.
  • Bankalar ile kripto şirketleri, getiriler ve ödül mekanizmaları konusunda karşıt pozisyonlara sahip.
  • Senato ve düzenleyici kurumların müdahalesiyle süreç önümüzdeki aylarda netleşebilir.
COINTURK
COINTURK

ABD’de stabilcoin düzenlemeleriyle ilgili banka sektörü ve kripto şirketleri arasında devam eden anlaşmazlık, Beyaz Saray’ın belirlediği son tarihi geride bırakmasına rağmen çözüme ulaşmadı. Milyarlarca dolarlık kurumsal yatırımı etkileme potansiyeli taşıyan bu süreçte, regülasyon belirsizliğiyle birlikte piyasalarda hareketlilik gözleniyor.

İçindekiler
1 Stabilcoin Düzenlemesinde Anlaşmazlık Sürüyor
2 Bankalar Ve Kripto Şirketleri Karşı Karşıya
3 Kritik Karar Beklentisi Sürerken Piyasa Etkileri

Stabilcoin Düzenlemesinde Anlaşmazlık Sürüyor

Amerikan finans sistemi içinde kritik tartışmalara yol açan stabilcoin düzenlemelerinde henüz uzlaşı sağlanamadı. Beyaz Saray Kripto Konseyi İcra Direktörü Patrick Witt’in öncülüğünde belirlenen 1 Mart tarihi içinde bankalar ve kripto şirketleri arasında anlaşma sağlanması bekleniyordu. Ancak geçen süreye rağmen, özellikle stabilcoin getirileri ve bunların hukuki zemini konusunda çözüm üretilemedi.

Bankalar Ve Kripto Şirketleri Karşı Karşıya

Kripto şirketleri, USDC gibi stabilcoinler üzerinden mevzuata uygun şekilde ödül sunma hakkı talep ediyor. Buna karşın bankalar, kullanıcıların yüzde 4-5 gibi stabilcoin getirileri uğruna bankalardaki yüzde 0,01 seviyesindeki tasarruf oranlarından vazgeçme ihtimaline karşı çıkıyor. Bankacılık sektörü, bu tür getirilerle rekabet etmenin haksız bir avantaj sağladığını düşünerek, getiriler üzerinde sıkı sınırlamalar getirilmesini veya tamamen yasaklanmasını savunuyor.

Sektör kaynakları, stabilcoin bakiyelerinin doğrudan faiz kazanmaması için genel bir fikir birliği bulunduğunu; ancak kripto şirketlerinin “üyelik programları”, “ödüller” ve “staking” gibi alternatiflerle dolaylı getiri sağlamaya devam ettiğini aktarıyor.

Bankalar, bu uygulamaların mevcut anlaşmazlığın temel nedeni olduğu görüşünde. Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) de geçtiğimiz dönemde yayımlanan GENIUS Act kapsamında getirilere beklenenden daha katı kurallar getirilmesi sinyali vererek, bankaların pozisyonunu güçlendirmiş oldu.

Kritik Karar Beklentisi Sürerken Piyasa Etkileri

Senato Bankacılık Komitesi’nde stabilcoin düzenleme sürecinin mart ortası ile sonu arasında yeniden gündeme alınması bekleniyor. Komitede nisan ayı için daha detaylı müzakereler planlanırken, Temmuz’a kadarki süreçte seçim yılı kaynaklı siyasi durgunluk riski dikkat çekiyor.

Eğer taraflar arasında uzlaşma sağlanamazsa, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) gibi düzenleyici kurumlar mevcut belirsizliği, yaptırım ve uygulamalar yoluyla doğrudan müdahaleyle çözmeye çalışabilir.

Bu tarz bir adım atıldığı takdirde, JPMorgan tarafından 2026 sonları için öngörülen büyük kurumsal sermaye girişleri sürecinin de gecikmesi gündeme gelebilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin ve Kripto Ekosistemine Revolut’un Pound Stablecoin Testi Damga Vuruyor

Bitcoin ve Kripto Piyasasında Avrupa Bankalarından Euro Stablecoin Girişimi

Bitcoin Madencisi Chun Wang’ın Cüzdanından Dev Ethereum ve Stablecoin İşlemleri

Bitcoin ve JPYC: Sony Bank ile Yen Stabilcoin Entegrasyonunda Yeni Dönem

USDCx Cardano Ana Ağı Üzerinde Kullanıma Açıldı: DeFi Likiditesi Güçleniyor

JPYC ile LINE Arasında İş Birliği: Stabilcoin, Web3 Cüzdanı Unifi’ye Entegre Ediliyor

SBI Holdings ve Startale Group, Düzenlemelere Uygun Yen Destekli Stabilcoin JPYSC’yi Duyurdu

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin ve Altcoin Ekosistemi İçin Cardano Rosetta Java v2.1.0 Sürümü Yayınlandı
Bir Sonraki Yazı Ethereum Fiyatında Altı Ay Üst Üste Düşüş ve Teknik Baskılar
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin ve DeFi Ekosisteminde Atomik İşlemler: Stabull’ın Artan Rolü
DEFI
Bitcoin Kurumsal Hazinede Büyürken ProCap Financial 5.457 BTC’ye Ulaştı
Kripto Para
Bitcoin’da Kurumsal Etki Tartışması ve Orijinal Misyonun Değişimi
BITCOIN (BTC)
Bitcoin Quantum Bilgisayarlarla Karşı Karşıya: Güvenlik ve Gelecek Riskleri
BITCOIN (BTC)
Bitcoin’de Kurumsal Alımlar Artıyor: ProCap Financial 5457 BTC’yi Aştı
Kripto Para
Lost your password?