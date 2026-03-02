Ethereum Fiyatında Altı Ay Üst Üste Düşüş ve Teknik Baskılar

Ethereum fiyatı son altı ayı arka arkaya kayıpla kapatarak teknik olarak hassas bir sürece girdi. Fiyat, yazım sırasında 1.930 dolar civarında işlem görüyor. Son dönemde satış baskısı arttı, momentumdaki zayıflama piyasadaki düşüş algısını güçlendiriyor.

Altı Kırmızı Ay ve Zayıflayan Yapı

Kripto para piyasasının hacmi en yüksek ikinci varlığı konumundaki Ethereum, yeni bir teknik baskı sürecine girdi. Analist TedPillows, Ethereum’un son altı ayı kayıpla kapattığını ve geçen son 15 ayın 12’sinde negatif kapanış gerçekleştiğini hatırlattı. Bu seri, son yıllarda kripto varlık adına görülen en uzun soluklu düşüşlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Ethereum’un aylık bazda üst üste kırmızı mum kapatması, varlığın uzun vadeli performansında devam eden bir zayıflığa işaret ediyor.

Tarihi verilere göre, bu tür seri düşüşler ya piyasa katılımcılarının tamamen elden çıkardığı nihai bir satış dalgası öncesinde ya da daha uzun süren bir sıkışma dönemini başlatabiliyor. Şu aşamada, fiyat toparlanmaya çalışsa da piyasanın genel eğilimi olumsuz görünüyor.

Fiyat Tahmini ve Kırılma Seviyeleri

Teknik analizler, Ethereum’un 1.940 dolar altında işlem gördüğü sürece aşağı yönlü risklerin belirginleştiğini gösteriyor. Crypto Chiefs tarafından paylaşılan teknik analizde, 1.800 ve ardından 1.700 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceği öne sürülüyor. Grafiklerde, fiyatta önceki konsolidasyon alanından aşağı kırılım görüldü; yukarı yönlü denemeler ise güçlü dirençle karşılaşıyor.

Fiyat 1.940 dolar seviyesini kalıcı biçimde geri almadığı müddetçe, satıcıların önce 1.800, ardından 1.700 dolar bölgesini hedefleyebileceği aktarılıyor.

Buna karşılık, fiyatın kısa vadede yeniden güç kazanabilmesi için özellikle 2.100 dolar direncinin aşılması kritik görülüyor.

Günlük Band Sıkışması ve Piyasa Yönü

Analist ChiefraFba, Ethereum fiyatının şu anda 1.800 ile 2.100 dolar arasında bir bantta daraldığına dikkat çekti. Bu sıkışma, daha büyük bir hareketin hazırlığı olarak değerlendiriliyor.

Ay başında yaşanan sert aşağı hareket sonrasında fiyatın mevcut aralıkta kalmaya devam etmesi, baskının satıcılar lehine sürdüğüne işaret ediyor. 1.800 dolar altına net bir düşüş halinde volatilitelerde artış öngörülüyor.

Zincir Üstü Balina Aktivitesi

Zincir üstü verilere bakıldığında, büyük yatırımcıların kısa pozisyon almaya yöneldiği görülüyor. Max Crypto, Ethereum’da 39 milyon dolarlık ve 20 kat kaldıraçlı yeni bir kısa pozisyon açıldığını bildirdi; bu pozisyonun likidasyon seviyesi 2.187 dolar civarında yer alıyor.

Bu denli yüksek tutarlı saplamalar, piyasanın aşağı yönde hareket beklentisiyle uyumlu bir tablo çiziyor.

Bunun yanında, eğer fiyat 2.100–2.180 dolar bandını üst yönlü aşarsa, kısa pozisyonlarda likidasyonlar yaşanabilir ve fiyat oynaklığı yükselebilir.

Kritik Eşiklerde Bekleyiş Devam Ediyor

Ethereum, 1.930 dolar civarında tutunmaya çalışırken, piyasadaki teknik baskı ve alıcıların ana direnç seviyelerini geri alamaması nedeniyle satış yönlü beklenti öne çıkıyor. Altı ay üst üste düşüş, piyasa momentumunda süregelen bir zayıflığa işaret ediyor. Önümüzdeki günlerde, özellikle 1.700 dolar seviyesinin kaderi fiyat hareketlerinde belirleyici olabilir.