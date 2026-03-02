Ethereum Fiyat Düşüşüne Rağmen Kurumsal İlgi Güçlü Kaldı

Ethereum fiyatı, 2025 yılındaki zirvesinden bu yana yüzde 60’ın üzerinde geriledi ve 2026 yılı içinde de dikkate değer bir düşüş gösterdi. Buna rağmen, küresel finans dünyasındaki önde gelen kurumlar, Ethereum altyapısını geliştirmeye devam ediyor. JPMorgan Asset Management, Citi, Deutsche Bank ve BlackRock son aylarda Ethereum üzerinde yeni projelere imza attı. Tokenizasyon, layer-2 çözümleri ve banka tabanlı stabilcoin girişimleri, özellikle blokzincir tabanlı finansal altyapılara geçiş arayışında olan kurumların stratejisinde önemli yer tutuyor.

Ethereum Ağında Kurumsal Projeler Artıyor

Ethereum üzerindeki bant genişliği ile çalışan yeni finansal ürünler ve hizmetler, geleneksel oyuncuların ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Özellikle varlık tokenizasyonu, son dönemde büyük bankaların blokzincir odaklı projelerinde ön plana çıkıyor. Tokenize edilen fonlardan, layer-2 rollup çözümlerine ve bankaların ihraç ettiği stabilcoin uygulamalarına kadar çeşitli ürünler Ethereum ağı üzerinde hayata geçiriliyor.

Ağ Etkinliği, Pazar Payı ve Katman-2 Çözümleri

Ethereum’un piyasa performansı son aylarda dalgalı seyretse de, ağın sahip olduğu toplam kilitli varlık (TVL) rakamları güçlü kaldı. Ethereum, tüm blokzincirler arasında yüzde 57’lik bir orana karşılık gelen 52,4 milyar dolarlık TVL ile açık ara lider konumda. Katman-2 projeler olan Base, Arbitrum, Polygon ve Optimism de dahil edildiğinde, Ethereum’un toplam hakimiyeti yüzde 65 seviyesine ulaşıyor. Solana 6,4 milyar dolar, BNB Chain ise 5,5 milyar dolar TVL ile Ethereum’un oldukça gerisinde kalıyor.

Merkeziyetsiz borsa hacimleri de Ethereum için önemli bir gösterge. 2026 Şubat ayında Ethereum üzerindeki DEX hacmi 56,5 milyar dolara geriledi. Bu değer, 2025 Ağustos’unda görülen 128,5 milyar dolarlık zirveden keskin bir düşüşü işaret ediyor. Solana ise aynı dönemde 95,5 milyar dolarlık aylık hacim elde etti. Buna rağmen, Ethereum’un DeFi’daki toplam kilitli değeri ve gerçek dünya varlıklarındaki hakimiyeti sürüyor.

Vitalik Buterin Temel Katman Yükseltmeleri Üzerine Çalışıyor

Ethereum’un kurucu ismi Vitalik Buterin, kısa süre önce ağın temel katmanı için önemli ölçeklenebilirlik önerilerine odaklandı. Bunlar arasında, paralel blok doğrulama, gaz ücretlerinin gerçek yürütme süreleriyle uyumlu hale getirilmesi ve sıfır bilgi tabanlı sanal makinenin (ZK-EVM) ana katmanda uygulanması yer alıyor. ZK-EVM’nin ana katmanda çalışması, rollup’lara olan bağımlılığı azaltacak potansiyele sahip.

Buterin, ZK-EVM’nin kapsamlı olarak hayata geçmesinden önce ağın yalnızca bir kısmında bu güncellemelerin test edilmesinin daha uygun olacağını savunuyor. Ayrıca, quantum saldırılarına dayanıklı imza yapılarının geliştirilmesi ve düşük gaz maliyeti sağlayacak protokol düzeyinde optimizasyonlar da yol haritasına dâhil edilmiş durumda.

Kurumlar Fiyat Performansının Ötesine Bakıyor

Son dönemde Ethereum fiyatındaki aşağı yönlü hareket, bireysel yatırımcılarda hayal kırıklığı yaratırken, kurumsal aktörler uzun vadeli fırsatları değerlendirmeye ağırlık veriyor. Ethereum üzerinde var olan merkeziyetsizlik ve güven altyapısını inşa etmek, arka planda yürütülen projelerde temel motivasyon olarak öne çıkıyor.

Kripto sektöründe sıklıkla öne çıkan hızlı fiyat hareketlerine nazaran, geleneksel finans kurumlarının bakış açısı daha geniş ve uzun soluklu. Ethereum’un DeFi ekosistemindeki pazar payı ve kurumsal projelerdeki çok yönlü varlığı, yakın dönemde fiyat düşüşlerine rağmen platformun cazibesinin sürdüğünü gösteriyor.