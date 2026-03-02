Bitcoin ve Altcoinler Jeopolitik Gerilimde Dalgalanırken XRP Fiyatı Destek Bölgesinde Tutunuyor

Kripto piyasalarında ABD, İsrail ve İran arasındaki askeri tansiyonun gündeme gelmesiyle birlikte yüksek riskten kaçış dalgası dikkat çekiyor. Bu gelişmelerin gölgesinde XRP, kritik bir teknik talep alanı olarak öne çıkan 1,33 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürüyor.

XRP Fiyatı Önemli Fibonacci Bölgesinde Tutunuyor

Güncel fiyatlamada XRP, haftanın ilk çeyreğinde test edilen 1,40–1,45 dolar aralığından geri çekilmesinin ardından 1,30–1,36 dolar aralığında dalgalanıyor. Teknik analizde referans alınan Fibonacci düzeltme bandında 1,33–1,35 dolar bölgesi, kısa vadeli yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. ChartNerd adlı piyasa analisti, geri çekilmenin bu bölgeye “beklendiği gibi” gerçekleştiğini, burada alıcıların devreye girmesinin olağan olduğunu aktarıyor.

1,33 dolar bandı, yüzde 61,8 ve yüzde 78,6 Fibonacci düzeltme aralığında konumlanırken, 1,30 dolar seviyesi de haftalık yapısal destekle bütünleşiyor. Bu noktalar fiyat için teknik anlamda kritik olarak gösteriliyor.

Düşen Takoz Formasyonu ve Kısa Vadeli Senaryolar

Saatlik grafiklerde XRP, son dönemde oluşan düşen takoz formasyonunun alt sınırını korumaya devam ediyor. 1,30 dolar yatay seviyesi kanalın tabanında yapısal bir taban işlevi görüyor. Bu formasyonun sürmesi halinde, psikolojik olarak öne çıkan 1,50 dolara doğru kısa vadeli bir toparlanma alanı da açılmış durumda. 1,36–1,37 dolar üzeri bir hareket ise alıcıların elini güçlendirebilir.

Diğer taraftan, günlük kapanışların 1,30 doların altına sarkması halinde, fiyatın şubat başındaki 1,11 dolar civarına kadar çekilme riski bulunuyor.

Jeopolitik Gelişmeler ve Kısa Vadeli Dalgalanma

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik son askeri operasyonları, küresel risk iştahının hızla azalmasına neden oldu. Kripto varlıklar bu dalgalı ortamda borsa endeksleriyle benzer şekilde geri çekilirken, XRP de bu eğilime eşlik etti ve bir ara 1,34 dolar civarında kayıplar gösterdi.

Dijital varlıkların jeopolitik kriz dönemlerinde volatiliteyi artırdığı gözlemleniyor. Özellikle işlem hacmindeki artış, mevcut hareketlerin düşük likiditenin değil, yoğun yatırımcı ilgisinin neticesi olduğuna işaret ediyor. Satış yönlü hacimler yükselse de, 1,28–1,30 dolar bölgesinde alıcıların ortaya çıktığı görüldü.

Balina Hareketliliği ve Arz-Talep Dengesinin Yansımaları

Zincir üstü verilerde, fiyatın son dönemde yataya yakın ve baskı altında olmasına rağmen büyük cüzdanlara girişlerin sürdüğü tespit ediliyor. Analistler, özellikle bu seviyelerde geniş portföylere sahip yatırımcıların, fiyat potansiyeline güvenerek birikime devam ettiğini kaydediyor.

Egrag Crypto, XRP’nin fiyat döngülerinde tarihi fraktal benzerliklerin gözlenebildiğini; ancak bu tür projeksiyonların kesin bir tekrarı garanti etmediğini vurguluyor. Analiste göre, “Fraktallar ritmik izlenimler sunar ama kesin sonuç sağlamaz.”

Geçmişte XRP uzun süreli yatay konsolidasyon dönemlerinin ardından ivmeli yükselişler deneyimledi. Teknik açıdan önemli olan, fiyatın mevcut destek alanlarında dengede kalıp kalamayacağı olarak öne çıkıyor.

XRP İçin İzlenecek Teknik Seviyeler

Kısa vadede fiyat tahminleri yapan piyasa katılımcıları, üç önemli bölgeyi yakından izliyor: Öncelikle 1,33 dolar civarındaki ilk talep alanı ve hemen altındaki 1,30 dolar haftalık destek noktası; daha aşağıda ise 1,20–1,22 dolar aralığı yeni bir tampon bölge olarak dikkat çekiyor. Dirençte ise 1,36–1,37, ardından 1,40 ve 1,45 dolar seviyeleri öne çıkıyor. Günlük bazda 1,25 dolar altına gerileme ise trendin aşağı yönlü genişleyebileceğine işaret ediyor.

XRP fiyatı, ilgili destek bandının üzerinde tutunmaya devam ettiği sürece, teknik olarak daha yüksek bir dip oluşturma ihtimali korunuyor. Bunun kesinleşmesi için ise yukarı yönlü momentumun güçlenmesi ve kritik dirençlerin aşılması gerekiyor.