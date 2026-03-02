Winvest — Bitcoin investment
On-Chain Veriler Kripto Paralarda Neye İşaret Ediyor?

Özet

  • BTC uzun vadeli yatırımcı maliyet tabanı 66.400 dolar korunuyor. Sonraki hedef 12-18 aylık yatırımcı maliyeti.
  • Riskten kaçış eğilimi baskın ve Darkfost bu eğilim artık, hakim eğilime karşı pozisyon almak isteyen daha agresif yatırımcılar için potansiyel fırsatlar sunabilecek seviyelere ulaştığı için umutlu.
  • İran gerilimi tam gaz devam ediyor. Tahran'daki İran parlamento binasına birkaç dakika önce saldırı düzenlendi. Petrol fiyat artışı Hürmüz boğazı sebebiyle devam edebilir. Enflasyon riski belirginleşiyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Hürmüz boğazı kapalı ve petrol fiyatındaki artışın enflasyonu yeniden körükleme riski belirginleşiyor. Kripto paralar savaşı fiyatladığı için bomba sesleri grafiklerde ters etkiye neden oldu. Şimdilik birçok altcoin güne yüzde 5’in üzerinde kazançla devam ediyor. Peki on-chain veriler ne söylüyor?

İçindekiler
1 Kripto Paralar On-Chain
2 İran Son Durum
3 Kripto Kışının Sonu

Kripto Paralar On-Chain

Bitcoin, LTH Gerçekleşen Fiyatı korunması gerekilen kilit seviyelerden biri ve Anlcnc1 bugün buna da dikkat çekti. Uzun vadeli yatırımcıların ortalama maliyetini temsil eden bu seviye şimdi 66.400 dolarda. BTC hali hazırda bunun üzerinde 69 bin doları korumaya çalışıyor. Destek olarak 69 bin doların korunması daha yüksek tepelere yol açabilir ve günlük 66.400 dolar üstü kapanışlar uzun vadeli yatırımcıların satış motivasyonunu kıracağından pozitif bir gelişme olur.

Sapmaları dikkate almazsak BTC 18 ay ila 2 yıl boyunca hold yapan yatırımcıların ortalama maliyet tabanını temsil eden 64.000 dolar seviyesini tutarlı bir şekilde korudu. Bu da 56 bin dolar vve altında daha derin diplerin önünü kesti. Peki bir sonraki seviye kaç dolarda? Yani dönüşe ikna olmak için kazanılması gerekilen maliyet tabanı neresi? Anıl LTH maliyetinin ardından tam da buna odaklandı.

“Bir sonraki önemli maliyet baz seviyesi 12-18 aylık kohortta yer almaktadır. Bu grup şu anda 87.000 dolar civarında konumlanmıştır ve mevcut fiyatın üzerinde olduğu için kısa vadede uzak görünebilir, ancak önümüzdeki dönemde izlenmesi gereken kritik bir seviye olacaktır.”

On-chain tarafında diğer önemli isim Darkfost takma isimli analist. Ona göre riskten kaçınma eğilimi artık agresif yatırımcılar için potansiyel fırsatlara işaret edecek seviyelere ulaştı.

Binance açık pozisyonları, belirsizliğin artmasıyla birlikte yatırımcıların kaldıraç oranlarını düşürmesi sonucu %25 azaldı. Makroekonomik gelişmelere veya jeopolitik gerilimlere bakıldığında, bu dönemin risk almayı teşvik eden bir dönem olmadığı açıktı ve birçok yatırımcı da bunu anlamış görünüyor. Süregelen enflasyonla ilgili endişeler, ABD-İran çatışmasının şiddetlenmesiyle birleşince, mevcut ortamı çevreleyen belirsizliği daha da artırdı. Bu artan riskten kaçınma eğilimi, hacim açısından en büyük türev piyasasını temsil eden Binance’daki açık pozisyonların analiz edilmesiyle gözlemlenebilir.

Yılın başından bu yana, açık pozisyonlar 130.800 BTC’den 97.680 BTC’ye düşerek yaklaşık %25 azaldı. Buna ek olarak, Binance’deki Tahmini Kaldıraç Oranı da yatırımcıların bugün çok daha temkinli bir tutum sergilediğini yansıtıyor. Bu gösterge, açık pozisyonları BTC rezervleriyle karşılaştırarak türev faaliyetlerini ölçer ve yatırımcıların kaldıraçları ne kadar agresif kullandıklarına dair fikir verir.

Haftalık ortalama, aylık ortalamanın 0,155’ine kıyasla 0,146’ya düştü ve Nisan 2025’teki düzeltmeden bu yana gözlemlenen en düşük seviyeye ulaştı. 0,15 eşiği özellikle dikkat çekicidir. Mevcut döngüde oran bu seviyenin altına her düştüğünde, piyasada aşırı kaldıraç azaltma döneminin başladığını işaret etmiştir. Son birkaç haftadır artan bu riskten kaçınma eğilimi, daha geniş makro ve jeopolitik bağlam göz önüne alındığında mantıklı görünmektedir.

Ancak, bu eğilim artık, hakim eğilime karşı pozisyon almak isteyen daha agresif yatırımcılar için potansiyel fırsatlar sunabilecek seviyelere ulaşmaya başlamıştır.”

Şubat ayının kötü geçmesinin ardından Mart için toparlanma beklentisi artmıştı eğer tarihsel verilerin desteği hissedilirse bu ay birçok risk zaten gerçekleştiğinden agresif yatırımcılar için kazanç dönemine dönüşebilir.

İran Son Durum

Iraklı silahlı gruplar, Kuveyt’teki ABD üslerine düzenlenen saldırıların sorumluluğunu üstlendi. Devrim Muhafızları akşamki açıklamalarında “Hürmüz Boğazı kapalıdır ve buradan geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız. İran, geçmeye çalışan her gemiyi ateşe verecektir” ifadelerini kullandı. Bu durum petrol yükselişinin devamı ihtimalini besliyor.

“Petrolün bölgeden çıkmasına izin vermeyeceğiz.” – İran Devlet Televizyonu.

Trump bugün İran hakkında açıklamalar yaptı, özetle şunları söyledi;

“ABD, İran’da operasyonlarını sürdürüyor. Korkunç İran rejiminin oluşturduğu ciddi tehditleri ortadan kaldırıyoruz. İran, uyarılarımızı görmezden geldi ve nükleer silah peşinde koştu. Rejimin balistik füze programı hızla genişliyordu. Yakında Amerika’ya ulaşabilecek füzelere sahip olacaktı. Nükleer silahlara sahip bir İran, ABD için kabul edilemez bir durum olurdu.

İran donanmasını yok ediyoruz. 10 İran gemisini batırdık. Sınırlarının ötesindeki orduları finanse edememesini veya yönetememesini sağlıyoruz.

Kolayca galip geleceğiz. 4-5 hafta sürmesi öngörülüyor ve çok daha uzun sürebilir. Ne gerekiyorsa yapacağız.”

23:46 itibariyle Umman ve Ürdün’ün bazı şehirlerinde sirenler çalıyor. ABD Umman büyükelçiliğini tahliye etti.

Kripto Kışının Sonu

Bugün Strategy ve BitMine yine aşık oldukları kripto paralardan biriktirdiklerini açıkladılar. BitMine geçen hafta 50.928 ETH aldığını duyurdu. Bu dönemi mini kripto kışı olarak tanımlayan şirket artık bunun sonuna doğru ilerlediğimizi savunuyor.

“ABD’nin İran’a saldırmasıyla birlikte son birkaç gün içinde jeopolitik belirsizlik artmıştır ve bunun finansal ve dijital varlık piyasaları üzerindeki etkisi önümüzdeki haftalarda hissedilecektir. ETH’yi istikrarlı bir şekilde satın almaya ve ETH varlıklarımızın getirisini optimize etmeye devam ediyoruz.

Bitmine, Ethereum satın almaya devam ediyor, çünkü temel göstergelerin güçlenmesi nedeniyle bu gerilemeyi cazip buluyoruz.” – Tom Lee

Bileşik Ethereum Stake gelirinin üzerinde stake ödülü kazandığını açıklayan şirket MAVAN ile BMNR hisselerinin cazibesini artırmak için daha fazla çaba harcayacağını ima etti. Şirket ETH arzının %5’ini rezervlerinde tutma hedefine ilerliyor ve şimdiden %3,71’e ulaştı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
