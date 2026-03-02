Winvest — Bitcoin investment
RIPPLE (XRP)

XRP Spot ETF’ler Kripto Piyasasındaki Düşüşte Güçlü Girişler Yakalıyor

Özet

  • XRP spot ETF’lerine son dört ayda kesintisiz para girişi gerçekleşti.
  • Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde ise aynı dönemde büyük çıkışlar kaydedildi.
  • Piyasa hareketleri, kurumsalların kısa vadede XRP ürünlerine ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor.
COINTURK
COINTURK

XRP spot borsa yatırım fonları (ETF), Kasım ayından bu yana toplam 1,24 milyar dolarlık giriş ile piyasadaki geniş kapsamlı çıkışlara rağmen istikrarlı bir performans sergiledi. Bitcoin ve Ethereum spot ETF’lerinden aynı dönemde 9 milyar dolardan fazla para çıkarken, XRP odaklı ürünler dört ay üst üste giriş kaydetti.

İçindekiler
1 XRP Spot ETF’lerinde Dört Aydır Kesintisiz Giriş
2 Bitcoin ve Ethereum Fonlarında Büyük Çıkışlar
3 Kurumsal Talep ve Fiyat Öngörüleri

XRP Spot ETF’lerinde Dört Aydır Kesintisiz Giriş

Kasım’dan bu yana XRP spot ETF’lerine 1,24 milyar dolar değerinde yeni giriş gerçekleştirildi. Bu dönemde fonlar herhangi bir ayda çıkış yaşamadı. Kasım ayında 666 milyon, Aralık ayında ise 499 milyon dolarlık girişle dikkat çeken XRP ürünleri, ocak ayında 15 milyon ve şubat ayında 58 milyon dolarlık ilave talep elde etti. Bu süre zarfında kripto piyasalarında fiyatlarda düşüşler ve volatilite artışları görülürken, XRP fonları yatırımcıların ilgisini çekmeye devam etti.

Bitcoin ve Ethereum Fonlarında Büyük Çıkışlar

Bitcoin spot ETF’lerinden Kasım ayından bugüne 6,38 milyar, Ethereum ürünlerinden ise 2,76 milyar dolar çıktı. Toplamda, bu iki kripto varlık için yönetilen spot ETF’lerden 9 milyar doları aşan meblağ piyasadan ayrıldı. Çıkışlar, kripto piyasalarında fiyatların gerilemesi ve risk iştahının azalmasıyla paralel seyretti. Bu süreçte piyasanın önemli bir bölümü, portföy pozisyonlarını yeniden düzenleyerek riskten kaçınma eğilimini artırdı.

Bitcoin ve Ethereum piyasa değeri açısından en büyük kripto varlıklar olmasına rağmen, ETF yatırımcıları son aylarda bu ürünlerdeki ağırlıklarını azalttı. Buna karşılık, XRP fonlarına yapılan düzenli girişler, kurumsal yatırımcıların ilgisinin buraya kaydığını gösteriyor.

Kurumsal Talep ve Fiyat Öngörüleri

XRP ETF’lerine yönelik devam eden girişlerde kurumsal yatırımcıların etkisi olduğu belirtiliyor. Portföy yöneticileri ve danışmanlık şirketleri gibi büyük kurumlar, çoğunlukla detaylı analizler sonrasında yatırım stratejilerini güncellerken, profesyonel yatırımcıların XRP varlıklarına olan ilgisini sürdürüyor.

Bazı piyasa analizlerinde, XRP için ileriye dönük fiyat tahminleri de paylaşıldı. Açıklanan hedefler arasında 10 bin ile 35 bin dolar arasındaki geniş bir aralık yer aldı. Bu projeksiyonlar, ağın kullanımının ve altyapı gelişiminin etkileriyle ilişkilendiriliyor.

XRP ETF’lerindeki kalıcı girişlerin, kurumsal ve profesyonel yatırımcıların bu varlığa olan ilgisinin bir göstergesi olduğu belirtiliyor.

XRP ürünlerine yönelik ilgi artarken, bu fonların toplam büyüklüğü piyasanın geneliyle karşılaştırıldığında hâlen sınırlı seviyede. Bitcoin ve Ethereum ETF’leri yönetilen varlıklar açısından sektörün en büyükleri olmaya devam ediyor. Ancak son aylardaki giriş-çıkış verileri, kısa vadeli yatırım tercihlerinde XRP tabanlı ürünlere yönelim olduğunu işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın.

COINTURK
By COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
