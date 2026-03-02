Bitcoin’de Kurumsal Alımlar Artıyor: ProCap Financial 5457 BTC’yi Aştı

ABD merkezli halka açık finans şirketi ProCap Financial, son gerçekleştirdiği satın alım ile elindeki Bitcoin miktarını kayda değer biçimde yükseltti. Dijital varlık sektöründe sıkça görüş bildiren Anthony Pompliano’nun kurucuları arasında yer aldığı ProCap Financial, Nasdaq’ta işlem görüyor ve şirket yeni yatırımıyla kripto piyasasındaki varlığını daha da güçlendirdi.

ProCap Financial’ın Bitcoin Satın Alımı

ProCap Financial, yaklaşık 30 milyon dolar değerinde 450 Bitcoin’i portföyüne ekleyerek toplamda 5.457 BTC’ye ulaştı. Bu işlem, şirketin sahip olduğu Bitcoin başına maliyet ortalamasını düşürdü. Güncel piyasa fiyatları göz önüne alındığında, ProCap Financial’ın kripto varlıklarının toplam değeri yaklaşık 365 milyon dolar seviyesine çıktı.

Hisse Geri Alımı ile Finansal Dengede Yeni Adım

Bitcoin alımının yanı sıra, şirket son on günde 782.408 adet hisseyi geri alarak önemli bir finansal hamleye imza attı. Yapılan açıklamaya göre, bu hisseler Net Varlık Değeri’ne göre önemli bir indirimle toplandı. Şirket, hisse geri alımlarının ardından söz konusu indirim oranında daralma olmasının, programın beklenen şekilde işlediğinin ilk göstergesi olduğunu paylaştı.

ProCap’ın uyguladığı bu iki strateji, şirketin mali yapısında denge ve değer artırıcı bir model sunuyor. Hem Bitcoin biriktirilmesi hem de hisselerin düşük fiyattan geri alınarak yatırımcıya katma değer sağlanması hedefleniyor.

Şirket yönetimi tarafından yapılan değerlendirmede, borsada hissenin piyasa değerinin portföydeki varlıklardan düşük olduğu dönemde gerçekleştirilen hisse geri alımlarının yatırımcılara finansal avantaj sunduğu vurgulandı. ProCap, hem uygun gördüğü fiyat seviyelerinden Bitcoin toplayarak hem de hisse fiyatı ile portföy değeri arasındaki farkı azaltmayı hedefliyor.

ProCap yönetimi, hisse geri alımının programın başından itibaren Net Varlık Değeri üzerindeki indirimi azalttığına ve bunun geri alım politikasının işe yaradığını gösterdiğine işaret etti.

Kurumsal Yatırımda Genel Eğilim

ProCap Financial, kendini yapay zeka tabanlı finansal operasyonlara odaklanan ilk halka açık şirket olarak konumlandırıyor. Şirketin Bitcoin tutma stratejisi de bu teknoloji odaklı kimliğinin yanında sürdürülüyor. Son dönemde yapılan bu alım, ProCap’ın büyüyen portföyünü işaret ettiği kadar, kurumsal yatırımcı ilgisinin Bitcoin tarafında tekrar hız kazandığını gösteriyor.

Aynı hafta içinde dijital varlık odaklı yatırım ürünlerine bir milyar doların üzerinde net giriş yaşandı. CoinShares tarafından açıklanan veriler, kurumsal yatırımcıların Bitcoin ve diğer kripto ürünlerine yeniden ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor. CryptoQuant verileri de son beş ayın en büyük ETF Bitcoin alımlarının birkaç gün önce gerçekleştiğini gösterdi.

Bitcoin’in mevcut fiyat aralığında tekrar alıcı bulup bulmadığı ve kurumsal ilginin sürekliliği tartışma konusu olmaya devam ediyor. Ancak güncel veriler, 66.000 – 67.000 dolar seviyelerinde kurumsal alıcıların piyasada aktif olduğunu gösteriyor. ProCap Financial da bu yöndeki şirketler arasında öne çıkıyor.