DCENT, XRP kullanıcıları için acil güvenlik uyarısı yayımladı

Güney Koreli kripto cüzdan sağlayıcısı DCENT, yazılım tabanlı App Wallet kullanan kullanıcılar için acil güvenlik uyarısı yaptı. Şirket, yetkisiz işlemlerle bağlantılı olağan dışı transferler tespit ettiğini ve incelemenin XRP Ledger dahil birden fazla ağı etkileyebilecek bir risk ortaya koyduğunu açıkladı.

Güncelleme ve varlık taşıma çağrısı

DCENT, App Wallet kullanıcılarından önce uygulamayı v10.0.0 sürümüne güncellemelerini, ardından uygulama içindeki “işlem gerekip gerekmediğini kontrol et” adımını çalıştırmalarını istedi. Uyarı, yazılım cüzdanını kullananları ve donanım cüzdanı kurtarma ifadesini herhangi bir aşamada App Wallet içine giren ya da burada geri yükleyen kişileri kapsıyor.

Şirket, bu aşamada en kritik adımın daha fazla zararı önlemek için varlıkları App Wallet dışına, güvenli bir cüzdana taşımak olduğunu belirtti. Kullanıcılardan güncelleme tamamlanmadan uygulama üzerinden işlem yapmamaları, varlıklarını yeni bir kurtarma ifadesiyle oluşturulmuş başka bir cüzdana aktarmaları ve eski kurtarma ifadesini yeniden kullanmamaları istendi.

DCENT, kullanıcıların önce uygulamayı v10.0.0 sürümüne güncellemesini, ardından gerekli adımları uygulama içindeki kontrol ekranından izlemesini istedi.

Etkilenmiş olabilecek adresler

DCENT, olayın ardından etkilenmiş olabilecek adreslere ilişkin ölçütleri de paylaştı. Buna göre kurtarma ifadesi daha önce App Wallet içine girilmiş adresler, token ve NFT transferleri, token onayları veya merkeziyetsiz uygulama işlemleri için imza geçmişi bulunan adresler ile 8.1.0 sürümünden eski bir uygulamada imza atan kullanıcılar risk grubunda yer alıyor. Şirket, bu kapsamın Bitcoin, Ethereum, XRP Ledger, TRON, EVM tabanlı ağlar ve etkilenmiş olabileceği düşünülen diğer zincirleri kapsadığını bildirdi.

XRPL ekosistemini izleyen XRPL intel hesabı, 6.160 potansiyel mağdur adres ve 9,3 milyon XRP kaybı tespit etti. İzlenen fonların bir bölümünün başka kaynaklardan gelen XRP ile karıştığı, 2 milyon XRP’nin takip edilen cüzdanlarda tutulduğu, yaklaşık 7 milyon XRP’nin ise kimliği belirlenemeyen servislere gönderildiği aktarıldı.

İhraççı tokenlerde dondurma çağrısı

Takip edilen bulgular, DCENT App kullanıcılarından çalınan ihraççı tokenlerin toplandığı iki cüzdanı da ortaya çıkardı. Bu cüzdanlardan birinde RLUSD tutulurken, diğerinde XRPL üzerinde çıkarılmış birden fazla token yer alıyor. İlgili token ihraççılarına, dolandırıcıların bu varlıkları hareket ettirmesini önlemek için etkilenen trust line bağlantılarını dondurma çağrısı yapıldı. Bu adımın RLUSD için de geçerli olacağı belirtildi.

Bu tür olaylarda zincir üstü hareketlerin ve işlem imzalarının dikkatle izlenmesi öne çıkarken, meme token piyasasında da benzer şekilde yatırımcı davranışlarını anlık takip etmek önem taşıyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Sahte destek hesaplarına karşı uyarı

DCENT, olay sonrasında sahte destek girişimlerine karşı da peş peşe uyarılar yayımladı. Şirket, X üzerinde ayrı destek hesapları kullandığını, resmi Telegram veya Discord destek kanalı bulunmadığını bildirdi. Ayrıca hiçbir koşulda kurtarma ifadesi, cüzdan anahtarı ya da PIN talep etmeyeceğini, doğrudan mesaj yoluyla para transferi yönlendirmesi yapmayacağını vurguladı.

Şirket, kurtarma ifadesi, özel anahtar veya PIN bilgisini hiçbir zaman istemeyeceğini, doğrudan mesajla fon transferi talimatı vermeyeceğini vurguladı.