Shiba Inu’da borsalara girişler arttı, net akış pozitife döndü

Shiba Inu, fiyat tarafında belirgin bir yukarı yönlü kırılma üretemezken borsalara taşınan token miktarında yeniden artış görüldü. Zincir üstü verilere göre ortalama borsa girişi 818,3 milyon SHIB’e yükseldi. Bu seviye, önceki döneme göre %0,97 artışa işaret ederken ortalama transfer büyüklüğünü 800 milyon SHIB eşiğinin üzerine taşıdı.

Borsa akışlarında dikkat çeken tablo

Toplam akışlar da daha temkinli bir görünüm ortaya koydu. Borsalardan çıkan SHIB miktarı 174,88 milyar seviyesinde kalırken borsalara giren miktar 287,59 milyar SHIB oldu. Böylece net akış 112,71 milyar SHIB ile pozitif bölgede gerçekleşti.

Pozitif net akış, borsa cüzdanlarına giren token sayısının çıkan miktardan fazla olduğunu gösteriyor. Bu durum tek başına anında satış anlamına gelmese de piyasada kolayca işlem görebilecek arzı artırdığı için satış baskısı riskini büyütebilir.

Borsalara girişlerin çıkışları aşması, SHIB tarafında işlem görmeye hazır arzın arttığını gösteriyor. Bu tablo, fiyatın kısa vadede baskı altında kalabileceğine işaret ediyor.

Büyük cüzdanların etkisi öne çıktı

Veriler, büyük yatırımcı hareketlerinin de dengesiz bir görünüm sergilediğini ortaya koydu. Borsalara yapılan en büyük 10 giriş işlemi toplam 5,67 milyar SHIB taşırken en büyük 10 çıkış işlemi yalnızca 1,95 milyar SHIB ile sınırlı kaldı. Bu fark, yüksek hacimli cüzdanların son dönemde satışa hazır arzı artırmış olabileceğini düşündürüyor.

Öte yandan daha geniş zaman dilimindeki eğilim aynı ölçüde güçlü görünmüyor. Ortalama borsa girişlerinin yedi günlük hareketli ortalaması %36,54 geriledi. Bu da son artışın kalıcı bir hızlanmadan çok kısa süreli bir canlanma olabileceğine işaret ediyor.

Fiyatta direnç bölgesi korunuyor

SHIB fiyatı kısa vadeli hareketli ortalamalarının üzerinde kalmayı sürdürüyor. Bu ortalamalar 0.00000500 ile 0.00000520 dolar aralığında kümelenirken token yaklaşık 0.00000537 dolardan işlem görüyor. Ancak 0.00000550 dolar seviyesinin üzerinde ivme oluşturma denemeleri şimdiye kadar sonuç vermedi.

Daha uzun vadeli hareketli ortalamanın bulunduğu 0.00000560 ile 0.00000570 dolar bandı ise temel engel olmayı sürdürüyor. SHIB’in teknik görünümünü daha belirgin biçimde güçlendirmesi için bu bölgenin aşılması gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde bir kırılma görülmesi halinde bir sonraki önemli direnç alanı 0.00000590 ile 0.00000620 dolar aralığında bulunuyor.

Yedi günlük ortalamadaki %36,54’lük düşüş, son borsa giriş artışının önceki sert sıçramalara kıyasla daha zayıf kaldığını gösteriyor.