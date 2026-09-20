SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu’da borsalara girişler arttı, net akış pozitife döndü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu'da borsalara girişler arttı ve net akış 112,71 milyar SHIB ile pozitife döndü.
  • 📊 En büyük 10 giriş işlemi 5,67 milyar SHIB taşırken çıkışlar 1,95 milyar SHIB'de kaldı.
  • 💹 $SHIB fiyatı 0.00000550 doların üzerine yerleşemezken 0.00000560 ile 0.00000570 dolar bandı direnç olarak izleniyor.
  • 🧭 Yedi günlük ortalama girişlerin %36,54 gerilemesi, son artışın daha kısa süreli kalabileceğini gösteriyor.
Onur Atam
Onur Atam

Shiba Inu, fiyat tarafında belirgin bir yukarı yönlü kırılma üretemezken borsalara taşınan token miktarında yeniden artış görüldü. Zincir üstü verilere göre ortalama borsa girişi 818,3 milyon SHIB’e yükseldi. Bu seviye, önceki döneme göre %0,97 artışa işaret ederken ortalama transfer büyüklüğünü 800 milyon SHIB eşiğinin üzerine taşıdı.

İçindekiler
1 Borsa akışlarında dikkat çeken tablo
2 Büyük cüzdanların etkisi öne çıktı
3 Fiyatta direnç bölgesi korunuyor

Borsa akışlarında dikkat çeken tablo

Toplam akışlar da daha temkinli bir görünüm ortaya koydu. Borsalardan çıkan SHIB miktarı 174,88 milyar seviyesinde kalırken borsalara giren miktar 287,59 milyar SHIB oldu. Böylece net akış 112,71 milyar SHIB ile pozitif bölgede gerçekleşti.

Pozitif net akış, borsa cüzdanlarına giren token sayısının çıkan miktardan fazla olduğunu gösteriyor. Bu durum tek başına anında satış anlamına gelmese de piyasada kolayca işlem görebilecek arzı artırdığı için satış baskısı riskini büyütebilir.

Borsalara girişlerin çıkışları aşması, SHIB tarafında işlem görmeye hazır arzın arttığını gösteriyor. Bu tablo, fiyatın kısa vadede baskı altında kalabileceğine işaret ediyor.

Büyük cüzdanların etkisi öne çıktı

Veriler, büyük yatırımcı hareketlerinin de dengesiz bir görünüm sergilediğini ortaya koydu. Borsalara yapılan en büyük 10 giriş işlemi toplam 5,67 milyar SHIB taşırken en büyük 10 çıkış işlemi yalnızca 1,95 milyar SHIB ile sınırlı kaldı. Bu fark, yüksek hacimli cüzdanların son dönemde satışa hazır arzı artırmış olabileceğini düşündürüyor.

Öte yandan daha geniş zaman dilimindeki eğilim aynı ölçüde güçlü görünmüyor. Ortalama borsa girişlerinin yedi günlük hareketli ortalaması %36,54 geriledi. Bu da son artışın kalıcı bir hızlanmadan çok kısa süreli bir canlanma olabileceğine işaret ediyor.

Fiyatta direnç bölgesi korunuyor

SHIB fiyatı kısa vadeli hareketli ortalamalarının üzerinde kalmayı sürdürüyor. Bu ortalamalar 0.00000500 ile 0.00000520 dolar aralığında kümelenirken token yaklaşık 0.00000537 dolardan işlem görüyor. Ancak 0.00000550 dolar seviyesinin üzerinde ivme oluşturma denemeleri şimdiye kadar sonuç vermedi.

Daha uzun vadeli hareketli ortalamanın bulunduğu 0.00000560 ile 0.00000570 dolar bandı ise temel engel olmayı sürdürüyor. SHIB’in teknik görünümünü daha belirgin biçimde güçlendirmesi için bu bölgenin aşılması gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde bir kırılma görülmesi halinde bir sonraki önemli direnç alanı 0.00000590 ile 0.00000620 dolar aralığında bulunuyor.

Yedi günlük ortalamadaki %36,54’lük düşüş, son borsa giriş artışının önceki sert sıçramalara kıyasla daha zayıf kaldığını gösteriyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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