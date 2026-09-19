Shiba Inu’da satış baskısı zayıflarken ağ etkinliği güçlendi

Shiba Inu’da son günlerde öne çıkan sert satış baskısının hız kesmeye başladığına işaret eden veriler dikkat çekti. Zincir üstü akışlar ve günlük fiyat görünümü, dalgalı geçen haftanın ardından daha dengeli bir yapıya yöneldi. Piyasanın genel görünümünde net bir toparlanma teyidi oluşmasa da, satış tarafının önceki kadar güçlü olmadığı görülüyor.

Borsa akışlarında net giriş sürüyor

Güncel zincir üstü veriler, borsalara 465,652 milyar SHIB girişi olduğunu gösteriyor. Bu rakam son 24 saatte %2,46 artışa işaret etti. Aynı dönemde borsalardan 350,424 milyar SHIB çıkışı gerçekleşti. Böylece net akış yaklaşık 115,228 milyar SHIB seviyesinde pozitif kaldı.

İşlem başına ortalama borsa girişi de yaklaşık 1,132 milyar SHIB’e yükseldi. Genel olarak tokenların alım satım platformlarına taşınması, satış ihtimalini artırdığı için temkinli izlenir. Özellikle yüz milyarlarca SHIB’in borsalara yönelmesi, normal şartlarda fiyat üzerinde ek baskı kurulabileceğine işaret eder.

Yüksek borsa girişlerine rağmen fiyatın önceki kadar sert zayıflamaması, satış baskısının etkisini kaybetmeye başladığına işaret ediyor.

Fiyat tepkisi önceki döneme göre daha dirençli kaldı

Günlük grafikte SHIB kısa süreliğine 0.00000480 doların altına sarktıktan sonra yaklaşık 0.00000537 dolara yükseldi. Bu hareket sırasında oluşan belirgin alt fitil, düşüş bölgesinde güçlü alım geldiğini gösterdi. Satışların derinleşmesi yerine fiyatın hızla toparlanması, piyasanın bu seviyelerde daha fazla alıcı bulabildiğini ortaya koydu.

SHIB daha sonra 0.00000500 dolar ile 0.00000520 dolar aralığında bulunan kısa vadeli hareketli ortalamaların üzerine çıktı. Kesin bir yükseliş dönüşünden söz etmek için henüz erken olsa da, bu tablo satıcıların gücünde azalma yaşanabileceğini düşündürüyor. Ayıların baskısı fiyatı aşağı çekse de, kırılmanın kalıcı hale gelmemesi dikkat çekiyor.

Ağ etkinliği zayıflamadı

Zincir üstü göstergelerde de istikrar sinyalleri öne çıktı. Taşınan toplam token miktarı %1,09 artarak yaklaşık 3,006 trilyon SHIB’e ulaştı. Aynı süreçte işlem sayısı %0,96, transfer sayısı ise %1,03 yükseldi. Bu görünüm, son fiyat zayıflığına rağmen ağ kullanımının geri çekilmediğini ortaya koydu.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde çalışan ve geniş yatırımcı kitlesiyle izlenen bir meme coin olarak biliniyor. Bu nedenle borsa akışları ile ağ etkinliğindeki değişimler, kısa vadeli fiyat beklentileri açısından yakından takip ediliyor.

Mevcut görünüm açık biçimde yükseliş işareti vermese de, satıcılar güçlü arzı kalıcı bir kırılmaya dönüştürmekte zorlanıyor.

Mevcut tablo güçlü bir yükselişten çok, koşulların kademeli biçimde iyileştiğine işaret ediyor. Borsalara kayda değer miktarda SHIB girişi devam ederken fiyatın daha aşağı taşınamaması, piyasada satışların etkisinin sınırlanmaya başladığını gösteren başlıca unsur olarak öne çıkıyor.