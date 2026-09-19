XRP’de 1,55 doların aşılması halinde 2 dolar hedefi öne çıkıyor

XRP, günlük grafikte önemli bir ters omuz baş omuz formasyonunu tamamlama eşiğine yaklaştı. Piyasa analistleri, aralarında grafik yorumlarıyla bilinen Ali Martinez’in de bulunduğu isimlerin değerlendirmelerine dayanarak, fiyatın 1,55 dolar direncinin üzerinde günlük kapanış yapması halinde 2,00 dolara uzanan yükseliş senaryosunun teknik olarak güç kazanacağını belirtiyor.

Teknik görünümde kritik eşik 1,55 dolar

Mevcut yapı yaz ayları boyunca oluştu. Hazirandaki yatay seyir sol omzu, ağustosta yaklaşık 1,00 dolar civarında görülen dip seviye baş bölümünü, son dönemde 1,32 ile 1,36 dolar aralığında izlenen sıkışma ise sağ omzu oluşturuyor. Bu nedenle teknik görünümde en önemli eşik, formasyonun boyun çizgisi olarak izlenen 1,55 dolar seviyesi oldu.

Analistlere göre günlük mumun bu direncin üzerinde kapanması durumunda formasyon tamamlanmış sayılacak. Formasyonun geometrik hedefi yaklaşık yüzde 35’lik bir hareket alanına işaret ediyor ve bu hesaplama psikolojik açıdan önemli görülen 2,00 dolar seviyesini gündeme taşıyor.

Ali Martinez ve benzer teknik analistler, 1,55 dolar üzerindeki günlük kapanışın XRP için yükseliş yapısını resmileştirebileceğini ve 2,00 dolar bölgesine yönelik projeksiyonu desteklediğini vurguluyor.

Hareketli ortalamalar da teknik tabloyu destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. 50 günlük üssel hareketli ortalama ile 200 günlük üssel hareketli ortalama arasındaki farkın yüzde 2’nin altına inmesi, orta vadede klasik bir altın kesişim ihtimalini artırdı. Teknik analizde bu yapı, eğilimin güç kazanabileceğine işaret eden sinyallerden biri kabul ediliyor.

Zincir üstü veriler büyük yatırımcı hareketini gösteriyor

Teknik beklentilerin yanında zincir üstü veriler de dikkat çekiyor. CryptoQuant verilerine göre büyük yatırımcılar son 30 gün içinde Binance’e 1,5 milyar ile 1,6 milyar XRP aktardı. CryptoQuant, blokzincir verilerini izleyen ve borsalara giriş çıkışlar gibi metriklerle piyasa davranışını analiz eden bir veri platformu olarak biliniyor.

Mini sözlük: Altın kesişim, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın üzerine çıkmasıdır. Teknik analizde bu durum, orta vadeli yükseliş eğiliminin güçlenebileceğine dair bir sinyal olarak izlenir.

Borsa uygulamalarında bu büyüklükteki transferler her zaman doğrudan satış anlamına gelmiyor. Söz konusu varlıklar teminat işlemlerinde, türev ürün pozisyonlarında veya tezgah üstü anlaşmalarda kullanılabiliyor. Bu nedenle yüksek hacimli girişlerin spot piyasada anlık satış baskısı yaratmaması, alıcı tarafın arzı karşılayabildiğine işaret ediyor.

Son 30 günde Binance’e taşınan 1,5 milyar ile 1,6 milyar XRP’ye rağmen fiyatın sağ omuz bölgesinde kalması, piyasada gelen arzın emilebildiğini gösteriyor.

Düzenleyici çerçeve ve ağ kullanımı izleniyor

Alıcı güvenini destekleyen unsurlar arasında haber akışı da bulunuyor. ABD Senatosu’nun 15 Eylül’de CLARITY Act’i reddetmesi piyasa açısından olumsuz bir sinyal verdi. Buna karşın CFTC’nin XRP’yi dijital emtia olarak değerlendirmeyi sürdürmesi, varlığın SEC kaynaklı bazı iddialardan daha sınırlı etkilenebileceği beklentisini korudu.

Öte yandan Ripple, XRP Ledger’ın kullanım alanını genişletmeye dönük adımlar atıyor. 17 Eylül’de başlayan Stripe ve Tempo altyapısına XRP Ledger entegrasyonunun beta test süreci, token için otonom yapay zeka programları arasındaki anlık mikro ödeme alanında yeni bir kullanım senaryosu oluşturabilir.

Kısa vadede piyasanın odağında 1,32 ile 1,33 dolar aralığındaki sağ omuz desteği ile 1,55 dolar boyun çizgisi yer alıyor. Fiyat bu destek bandını korur ve günlük kapanışla 1,55 doların üzerine yerleşirse, teknik olarak hesaplanan yüzde 35’lik hareket alanı daha güçlü biçimde izlenmeye başlanacak.