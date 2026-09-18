RIPPLE (XRP)

Evernorth, Güney Kore’den 30 milyon dolar kaynak sağladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Evernorth, Güney Kore'den 30 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil taahhüdü aldı.
  • 📌 Şirket bu kaynağın tamamıyla açık piyasadan spot $XRP almayı planlıyor.
  • 📈 Finansman, SPAC ile birleşme sürecini tamamlayıp Nasdaq'ta XRPN koduyla listelenme hedefini destekliyor.
  • 🧭 Evernorth, geleneksel yatırımcılara hisse piyasası üzerinden XRP odaklı hazine stratejisi sunmayı amaçlıyor.
Onur Atam
Onur Atam

XRP ekosisteminde dikkat çeken gelişmelerden biri, kurumsal hazine stratejisine odaklanan Evernorth cephesinde yaşandı. Şirket, Güney Kore merkezli yatırım kuruluşu NH Investment & Securities’ten 30 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil taahhüdü aldı. Bu kaynak, hem şirketin XRP birikimini artırmak hem de planlanan birleşme sürecini desteklemek için kullanılacak.

İçindekiler
1 Birleşme ve borsa planı öne çıktı
2 Kaynağın tamamı spot XRP alımına ayrılacak
3 XRP odaklı kurumsal model dikkat çekiyor

Birleşme ve borsa planı öne çıktı

Söz konusu finansman, Evernorth’un bir özel amaçlı birleşme şirketi olan SPAC ile yürüttüğü birleşme sürecinin parçası olarak öne çıkıyor. SPAC yapısı, halka açık bir kabuk şirket üzerinden özel şirketlerin borsaya taşınmasında kullanılan bir model olarak biliniyor. Evernorth da bu süreci tamamlayarak Nasdaq’ta XRPN koduyla işlem görmeyi hedefliyor.

Mini sözlük: SPAC, faaliyet gösteren bir şirketi satın alıp borsaya taşımak amacıyla kurulan özel amaçlı birleşme şirketidir. Bu yapı, geleneksel halka arz sürecine alternatif olarak kullanılır.

NH Investment & Securities, Güney Kore’nin önde gelen yatırım kuruluşları arasında yer alıyor. Evernorth ise kurumsal hazine yapısında XRP tutmaya odaklanan bir şirket olarak konumlanıyor. Planlanan birleşmenin tamamlanması, şirketin halka açık bir XRP hazine yönetimi yapısına dönüşmesinin önünü açabilir.

Evernorth, sağlanan 30 milyon dolarlık kaynağın tamamını açık piyasadan spot XRP alımında kullanmayı planlıyor.

Kaynağın tamamı spot XRP alımına ayrılacak

Şirketin açıkladığı plana göre 30 milyon doların tamamı açık piyasadan spot XRP alımına yönlendirilecek. Böylece Evernorth, halka açık piyasalara açılmadan önce bilançosundaki XRP varlığını büyütmeyi amaçlıyor. Bu adım, şirketin XRP merkezli hazine stratejisini daha görünür hale getirebilir.

Evernorth’un Nasdaq kotasyonunu tamamlaması halinde, geleneksel yatırımcılar şirkete hisse senedi piyasası üzerinden erişebilecek. Bu yapı, doğrudan kripto varlık almadan XRP odaklı bir kurumsal hazine stratejisine dolaylı erişim sunma iddiası taşıyor.

Nasdaq’ta planlanan işlem kodu XRPN olarak belirtilirken, birleşme sürecinin şirketin halka açılmasında temel adım olması bekleniyor.

XRP odaklı kurumsal model dikkat çekiyor

Finansmanın iki ana hedefe bağlandığı görülüyor: birleşme sürecinin tamamlanması ve şirket hazinesindeki XRP miktarının artırılması. Bu çerçevede Evernorth, yalnızca bilançosuna kripto varlık ekleyen bir şirket değil, doğrudan XRP odaklı kurumsal hazine modeli kurmayı amaçlayan bir yapı olarak öne çıkıyor.

Şirketin halka arz benzeri bu geçişi başarıyla tamamlaması durumunda, XRP temelli kurumsal yatırım yaklaşımı geleneksel sermaye piyasalarında daha görünür hale gelebilir. Sürecin kısa vadede birleşme takvimine, orta vadede ise Nasdaq listelenmesine odaklandığı anlaşılıyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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