SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu kritik desteğe çekildi, gözler 0.00000536 direncine çevrildi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 $SHIB yeniden 0.000005 dolar bölgesine geriledi.
  • 📉 0.0000051 ile 0.0000052 bandı fiyatın dengelenmesi için kritik önem taşıyor.
  • 📊 0.00000536 direnci aşılırsa 0.00000568, destek kırılırsa 0.00000467 gündeme geliyor.
  • 🌍 Bitcoin'deki zayıflık ve sıkı para politikası beklentileri meme coin'lerde baskıyı artırıyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Shiba Inu, son günlerde yeniden 0.000005 dolar bölgesine geriledi ve peş peşe gelen zayıf denemelerin ardından teknik açıdan önemli bir eşikte bulunuyor. Güncel görünümde 0.0000051 ile 0.0000052 aralığı, fiyatın dengelenmesi ile yeni bir düşüş dalgası arasındaki sınır olarak öne çıkıyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde kritik aralık
2 Bitcoin baskısı meme coin’leri etkiliyor
3 Yakım verileri tek başına yeterli olmadı

Teknik görünümde kritik aralık

Piyasada öne çıkan soru, SHIB’in dip oluşturup oluşturmadığı ya da yeni bir kırılmaya hazırlanıp hazırlanmadığı. Ayın ilk bölümünde fiyat 0.00000536 çevresindeki direnci aşmaya çalıştı. Yukarı yönlü senaryoda 0.00000568 seviyesi hedef olarak izleniyordu. Ancak bu hareket kalıcı hale gelemedi ve yükseliş denemesi net biçimde doğrulanmadı.

0.0000051 ile 0.0000052 bandı, SHIB için dengelenme ile yeni bir geri çekilme arasında belirleyici bölge olarak izleniyor.

Teknik tabloda 0.00000536 seviyesinin yeniden kazanılması halinde alıcıların 0.00000568 bölgesine doğru bir deneme yapabileceği değerlendiriliyor. Buna karşılık mevcut desteğin kaybedilmesi durumunda 0.00000467 seviyesi aşağı yönlü izlenecek başlıca eşiklerden biri olarak öne çıkıyor.

Bitcoin baskısı meme coin’leri etkiliyor

Genel piyasa koşulları da SHIB üzerindeki baskıyı artırıyor. Bitcoin son dört haftanın en düşük seviyelerine yakın işlem görürken, CLARITY Act oylamasının başarısız kalması risk iştahını zayıflattı. Buna ek olarak ABD Hazine tahvil getirilerinin yüzde 5’in üzerinde seyretmesi ve ABD Merkez Bankası’nın daha sıkı para politikasına yönelebileceğine dair beklentiler, riskli varlıklar üzerinde baskı kuruyor.

Bu tablo özellikle meme coin’ler açısından daha hassas kabul ediliyor. Kripto piyasasında risk azaltma eğilimi güçlendiğinde, SHIB gibi yüksek oynaklığa sahip varlıklarda fiyat hareketleri daha sert hale gelebiliyor. Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde geliştirilen ve topluluk odaklı yapısıyla bilinen bir meme coin olarak geniş yatırımcı kitlesi tarafından izleniyor.

Yakım verileri tek başına yeterli olmadı

Shiba Inu cephesinde en yakından takip edilen başlıklardan biri token yakımları olmaya devam ediyor. Buna karşın son veriler, yakım oranındaki değişimin tek başına fiyatı yukarı taşımaya yetmediğini gösteriyor. SHIB’in yakım oranı yakın dönemde yaklaşık yüzde 62 gerilerken, teknik görünüm de aynı anda zayıfladı.

Daha önce görülen yüzde 637’lik yakım artışı yükseliş beklentilerini canlandırmıştı, ancak fiyat performansında yalnızca arz azalması değil talebin gücü de belirleyici oluyor.

Bu nedenle piyasada yalnızca arz tarafındaki daralmaya odaklanılmıyor. Fiyatın yönü açısından işlem hacmi, genel piyasa havası ve Bitcoin’in seyri de belirleyici başlıklar arasında yer alıyor. SHIB için kısa vadede teknik seviyeler kadar, daha geniş kripto piyasasındaki risk iştahı da yakından izlenecek.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Shiba Inu’da ağ etkinliği %216 arttı, teknik görünüm zayıfladı

Shiba Inu, satış dalgasıyla 0.000005 doların altına geriledi

Dört kripto parada kritik destek seviyeleri öne çıktı

SHIB’de borsalara girişler çıkışları aşarken zincir verisi zayıfladı

Shibarium bağlantı kaydı güncellendi, Senato Clarity Act için oylama yapacak

Shiba Inu transfer hacmi sert arttı, satış baskısı dengede kaldı

Clarity Act oylaması öncesi SHIB yakımı son 24 saatte geriledi

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Takip Et:
Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Senato oylaması sonrası kripto piyasasında satış baskısı arttı
Bir Sonraki Yazı Ethereum 2.400 doların altına indi, satış baskısı güçlendi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Senato oylaması sonrası XRP sert düştü, ETF’ler 1,1 milyar coin tuttu
RIPPLE (XRP)
FED faizi 25 baz puan artırarak %4’e yükseltti
Ekonomi
Lost your password?