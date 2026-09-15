Shibarium bağlantı kaydı güncellendi, Senato Clarity Act için oylama yapacak

Shiba Inu ekosisteminin X hesabı, Shibarium için küçük ancak işlevsel bir altyapı güncellemesini toplulukla paylaştı. Güncelleme kapsamında Shibarium’un RPC kaydı ethereum-lists/chains kayıt defterinde yenilendi ve güncel bağlantı bilgileri Chainlist üzerinde erişime açıldı.

RPC kaydı yeniden düzenlendi

Düzenleme, uzun süredir Shiba Inu topluluğunda yer alan Mazrael’in GitHub üzerinden doğru Shibarium RPC uç noktasını işaret eden bir çekme isteği açmasıyla başladı. Söz konusu değişiklik, daha önce taşınan kamuya açık RPC altyapısının kayıt defterine işlenmemesi nedeniyle gerekli hale geldi. Eski uç noktanın artık yanıt vermediği belirtildi.

2025 sonlarında Shibarium’a bağlanan eski kamuya açık RPC uç noktaları kapatılmış ve ağ, daha resmi, daha istikrarlı ve daha merkeziyetsiz bir RPC altyapısına taşınmıştı. Buna karşın ethereum-lists/chains tarafındaki kayıt güncellenmediği için bağlantı bilgisinde uyumsuzluk oluşmuştu. Son değişiklikle bu eksiklik giderildi.

Mazrael, PR #8699’un ethereum-lists/chains içine resmi olarak birleştirildiğini duyurdu ve güncel Shibarium bağlantı bilgilerinin artık Chainlist üzerinden görülebildiğini aktardı.

Chainlist, cüzdanlar ve Web3 altyapısında yaygın kullanılan bir zincir kayıt hizmeti olarak biliniyor. Bu nedenle yapılan düzeltme, özellikle ağa manuel bağlanan kullanıcılar ve geliştiriciler açısından doğrudan önem taşıyor.

Mini sözlük: RPC, bir blokzincir ağına veri sorgulamak ve işlem göndermek için kullanılan bağlantı arayüzüdür. Chainlist ise farklı ağların doğrulanmış bağlantı bilgilerini cüzdanlarla uyumlu biçimde listeleyen yaygın bir kayıt hizmetidir.

Shiba Inu altyapısında ek değişiklikler sürüyor

Shibariumscan verilerine göre Shibarium gezgininde zincirin yeniden dizinlenmesi işlemi de devam ediyor. Mevcut durumda blokların %52’sinin indekslendiği bilgisi paylaşıldı. Bu süreç, ağ verilerinin gezgin üzerinde daha tutarlı görüntülenmesi açısından teknik bir bakım adımı olarak öne çıkıyor.

Mazrael, ayrı bir paylaşımda Shiba Inu altyapısında sessiz biçimde yürütülen başka bir güncellemeye de dikkat çekti. Buna göre resmi shib.io sitesi ile ShibaSwap sayfası 12 Eylül 2026 tarihinde Cloudflare altyapısına taşındı. Her iki tarafta da IPv6 desteği devreye alındı ve eski barındırma düzeni geride bırakıldı. Shiba Inu’nun resmi dokümantasyon sayfası doc.shib.io için de benzer geçişin tamamlandığı aktarıldı.

Mazrael, dışarıdan bakıldığında sınırlı görünse de ortamın yeniden kurulumu sürecinin sanılandan daha ileri aşamada olduğunu kaydetti.

Düzenleme cephesinde Clarity Act oylaması bekleniyor

Kripto piyasasını ilgilendiren daha geniş ölçekte bir gelişme de ABD Senatosu tarafında gündemde yer aldı. Senato’nun salı günü Clarity Act düzenlemesinin ilerleyip ilerlemeyeceğine ilişkin usul oylaması yapması bekleniyor. Bu aşamanın geçilebilmesi için 60 oy gerekiyor.

Tasarı, dijital varlıkların denetimini ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu arasında paylaştırmayı öngörüyor. Oylamanın sonucu, kripto varlıkların hangi çerçevede sınıflandırılacağı ve hangi kurumun gözetiminde değerlendirileceği açısından izlenecek başlıklardan biri oldu.