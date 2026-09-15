Bitcoin’de satış baskısı sürerken 76 bin dolar desteği korunuyor

Bitcoin fiyatı son günlerde 82.261 dolara yaklaşan yerel zirveden geri çekilse de daha geniş bant içindeki seyrini koruyor. Piyasada 76.000 ile 77.500 dolar aralığı öne çıkan destek bölgesi olmaya devam ederken, bu seviyelerde alıcıların yeniden devreye girdiği görülüyor.

Akış verileri zayıf talebe işaret ediyor

Glassnode verileri spot ve vadeli piyasalarda satış baskısının belirginleştiğini gösterdi. Spot kümülatif hacim deltası eksi 143 milyon dolar, sürekli vadeli işlemlerdeki kümülatif hacim deltası ise eksi 606 milyon dolar seviyesinde ölçüldü. Bu tablo, agresif satış emirlerinin iki ana piyasa segmentinde de ağırlık kazandığına işaret ediyor.

Glassnode, blokzincir ve piyasa verilerini izleyen bir analiz şirketi olarak Bitcoin içindeki sermaye hareketlerini ve yatırımcı davranışlarını yakından takip ediyor. Şirketin haftalık ABD spot Bitcoin ETF akış verileri de zayıfladı. Son ölçümde net çıkış 467 milyon dolar oldu.

Glassnode verileri, spot ve türev piyasalarda satışların öne çıktığını, buna karşın Bitcoin piyasasına genel sermaye girişinin ve yatırımcı karlılığının satışları bir ölçüde dengelediğini ortaya koyuyor.

Spot ETF’ler, geleneksel yatırımcıların Bitcoin’e erişiminde önemli araçlardan biri haline geldiği için bu kanaldaki çıkışlar ayrıca dikkat çekiyor. Özellikle spot piyasadaki talebin zayıf seyrettiği bir dönemde ETF tarafındaki çözülme, fiyat üzerindeki baskıyı artırabilecek unsurlar arasında yer alıyor.

Büyük cüzdanlar satışta, küçük yatırımcılar alımda

Santiment verileri de yatırımcı dağılımında farklılaşmaya işaret etti. Son üç haftada 10 ile 10.000 BTC tutan cüzdanlar varlıklarını yüzde 0,20 azalttı. Aynı dönemde 0,01 BTC’nin altında bakiye taşıyan küçük cüzdanlar ise holdings miktarını yüzde 0,09 artırdı.

Bu ayrışma, fiyat 80.000 doların üzerindeyken büyük oyuncuların bir bölümünün pozisyon küçülttüğünü, daha küçük yatırımcıların ise alım yönünde kaldığını gösteriyor. Santiment, cüzdan gruplarına göre arz dağılımını izleyen zincir üstü veri şirketleri arasında yer alıyor.

Cüzdan grubu Dönem Değişim 10 ile 10.000 BTC Son 3 hafta Yüzde 0,20 azalış 0,01 BTC altı Son 3 hafta Yüzde 0,09 artış

Türev hareket güçlü, spot talep zayıf kalıyor

CryptoQuant, vadeli işlemlerde talebin yeniden pozitife döndüğünü ancak spot talebin negatif bölgede kaldığını aktardı. Şirketin 30 günlük talep büyümesi verisi, toplam talepte halen daralma bulunduğunu gösteriyor. Bu görünüm, son yükseliş denemelerinin doğrudan alımlardan çok kaldıraçlı işlemlerle desteklendiği izlenimini güçlendiriyor.

Mini sözlük: Kümülatif hacim deltası, piyasalarda agresif alım ve agresif satış arasındaki farkı ölçen göstergedir. Değerin negatife dönmesi, satış emirlerinin alış emirlerine göre daha baskın olduğunu gösterir.

Santiment verileri, büyük cüzdanların pay azaltırken küçük yatırımcıların alım yaptığı bir döneme işaret ediyor; bu durum son yükselişin dayanıklılığı açısından yakından izleniyor.

Teknik görünümde 76 bin dolar eşiği öne çıkıyor

TradingView üzerinde NouzTrader tarafından paylaşılan teknik analiz, Bitcoin’in 76.000 ile 77.500 dolar talep bölgesinde tepki verdiğini gösterdi. Yaklaşık 77.394 dolar civarında görülen alım tepkisinin öncesinde, 76.200 ile 76.500 dolar bandında uzun alt fitiller oluştu. Bu yapı, satıcıların şimdilik bu bölgenin altına kalıcı biçimde inemediğini düşündürüyor.

Yukarıda ilk direnç alanı 79.500 ile 80.400 dolar arasında bulunuyor. Bu aralığın aşılması halinde 82.000 ile 82.261 dolar bölgesi yeniden gündeme gelebilir. Buna karşılık 76.000 doların altında net bir kırılma yaşanması durumunda 72.000 ile 72.800 dolar aralığı bir sonraki talep bölgesi olarak izlenebilir.

Mevcut tablo, teknik tarafta destek korunurken zincir üstü ve piyasa akış verilerinde temkinli duruşun sürdüğünü gösteriyor. Bu nedenle kısa vadede yön konusunda belirleyici unsur, 76.000 ile 77.500 dolar bandında kalıcı talebin devam edip etmeyeceği olacak.