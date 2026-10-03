Borsalardaki Bitcoin rezervi 2,68 milyon BTC ile dip seviyeye indi

Bitcoin’in son günlerde 87 bin dolar çevresindeki önceki zirvesini kısa süreliğine geri almasının ardından borsalardaki rezervlerde dikkat çeken bir gerileme görüldü. CryptoQuant verilerine göre toplam Bitcoin rezervi 3 Ekim Cumartesi itibarıyla 2,68 milyon BTC’ye düştü ve çok yıllı en düşük seviyeyi gördü.

Rezervlerde çok yıllı dip

Veriler, yatırımcıların Bitcoin’i borsalardan çekme eğiliminin hızlandığına işaret ediyor. Bu tablo, piyasada talebin güçlendiği dönemlerde sık görülen bir gelişme olarak öne çıkıyor. Borsalardaki arzın azalması, satış için hazır tutulan Bitcoin miktarının gerilemesi anlamına gelebiliyor.

CryptoQuant verileri, borsalarda tutulan Bitcoin miktarının 2,68 milyon BTC’ye inerek son yılların en düşük düzeyine gerilediğini ortaya koyuyor.

Öte yandan analistler, rezervlerdeki düşüşün tek başına güçlü bir yükseliş sinyali sayılmaması gerektiğini vurguluyor. Özellikle Binance gibi büyük platformlardan artan çıkışların, uzun vadeli birikim dışında farklı nedenlerle de bağlantılı olabileceği belirtiliyor.

2024 zirvesinden bu yana düşüş sürüyor

Kaynak veriler, borsalardaki Bitcoin rezervinin birkaç piyasa döngüsü boyunca kademeli biçimde azaldığını gösteriyor. Son rezerv zirvesi 2024’ün ilk aylarında yaklaşık 3,2 milyon BTC ile kaydedildi. O dönemde Bitcoin 70 bin doların altında işlem görüyordu.

Bu tarihten sonra rezervler, fiyat tarafındaki sert dalgalanmalara rağmen istikrarlı biçimde geriledi. Düşüş, 2024 içinde 73 bin dolara yönelen hareket sırasında da sürdü. Aynı eğilim, 2025’te 126 bin dolara uzanan boğa koşusunda ve 2026’daki piyasa geri çekilmesinde de korundu.

Fiyat hareketinden bağımsız bir eğilim

Ortaya çıkan tablo, borsalardaki Bitcoin arzındaki daralmanın tek bir fiyat hareketiyle açıklanmadığını gösteriyor. Rezervlerin yeniden 2023 seviyelerine çekilmesi, bunun daha geniş zaman dilimine yayılan yapısal bir eğilim olabileceğine işaret ediyor.

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Analistler, borsalardan çıkan Bitcoin miktarındaki artışın her durumda doğrudan yükseliş beklentisini doğrulamadığını, büyük platformlardaki akışların farklı nedenlerle şekillenebileceğini vurguluyor.

Son veriler, Bitcoin arzının borsalar tarafında daralmaya devam ettiğini ortaya koyarken, bu eğilimin önümüzdeki dönemde fiyatlama üzerindeki etkisi için çıkışların kaynağı ve yatırımcıların tutma süresi belirleyici olacak.