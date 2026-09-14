SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu transfer hacmi sert arttı, satış baskısı dengede kaldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu ağında transfer hacmi sert artarken fiyat dengesi korundu.
  • 📊 Borsalara girişler yüzde 206,98, çıkışlar yüzde 255,78 yükselirken $SHIB dar bantta kaldı.
  • 🧭 Toplam borsa rezervi 87,16 trilyon token seviyesinde bulunuyor.
  • ⚠️ Alım talebi zayıflarsa mevcut destek seviyesinin altı yeniden gündeme gelebilir.
Onur Atam
Onur Atam

Shiba Inu ağında zincir üstü hareketlilik belirgin biçimde hızlandı. CryptoQuant verilerine göre borsalara giden ortalama token miktarı son yedi günlük ortalamada yüzde 206,98 artarak 1 milyar token eşiğinin üzerine çıktı. Aynı dönemde borsalardan çıkan ortalama miktar da yüzde 255,78 yükseldi.

İçindekiler
1 Likidite yeniden dağılıyor
2 Fiyat yatay görünse de risk sürüyor

Likidite yeniden dağılıyor

Veriler, büyük yatırımcıların likiditeyi iki yönlü olarak yeniden konumlandırdığına işaret ediyor. Buna rağmen denge hala olası satış tarafına daha yakın görünüyor. Borsalara giren ortalama işlem büyüklüğü 2,2786 milyar SHIB seviyesinde bulunurken, ortalama çekim miktarı 1,0996 milyar token düzeyinde kaldı.

Toplam borsa rezervi 87,16 trilyon SHIB olarak ölçüldü. Günlük net akış verisi ise yüzde eksi 0,24 ile sınırlı negatif bölgede yer aldı. Bu tablo, piyasaya yönelen ek arzın fiyat üzerinde doğrudan aşağı yönlü bir kırılma yaratmadığını, gelen tokenların gün içinde alım talebi tarafından karşılandığını gösteriyor.

CryptoQuant verileri, borsalara taşınan SHIB miktarının hızla arttığını, ancak spot piyasadaki alım iştahının bu arzı şimdilik dengelediğini ortaya koyuyor.

Piyasadaki bu kırılgan denge, sermayenin Ethereum çevresindeki hareketliliğe paralel biçimde daha riskli varlıklara kaydığı bir döneme denk geliyor. SHIB bu nedenle yüksek oynaklığa açık, kısa vadeli talep değişimlerine duyarlı bir varlık olarak öne çıkıyor.

Fiyat yatay görünse de risk sürüyor

Fiyat tarafında daha sakin bir görünüm izleniyor. SHIB, son düzeltmenin ardından 0.0000052 dolar çevresinde dar bir bantta işlem görüyor. Varlık kısa süre önce 0.00000555 dolardaki yerel zirveden geri çekilmişti ve mevcut seyirde destek bölgesi yeniden sınanıyor.

Ağ verileri ise aktivitenin sürdüğünü ortaya koyuyor. Aktif adres sayısı yüzde 0,92, alıcı adres sayısı da yüzde 0,93 arttı. Bu artış, işlemlerde yalnızca büyük cüzdanların değil, daha geniş bir kullanıcı tabanının da etkili olabileceğine işaret ediyor.

Teknik görünüm ile zincir üstü verilerin birlikte izlenmesi giderek daha önemli hale gelirken, geleneksel piyasalar karmaşık aracı kurumlarla yavaşlarken, devasa bir değişim yaşanıyor: Wall Street, Web3’e taşınıyor. Yatırımcılar artık büyük ABD şirketlerinin hisselerini, altın ve gümüşü doğrudan kripto cüzdanlarında tutmak için 1stepSwap gibi platformlara yöneliyor. Gerçek dünya varlıklarını blockchain’e taşıyan ve saniyeler içinde en iyi piyasa fiyatını otomatik bulan bu sistem, aracıları tamamen ortadan kaldırıyor.

Mevcut yapı, borsalarda satış için hazır bekleyen yüksek miktardaki token ile bu arzı emen spot talep arasında hassas bir denge kuruyor.

Bu dengenin bozulması halinde yön hızla değişebilir. Alım talebinde birkaç puanlık zayıflama bile borsalarda biriken tokenların mevcut destek seviyesinin altına baskı oluşturmasına neden olabilir. Bu nedenle fiyatın yatay kalması, riskin azaldığı anlamına gelmiyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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