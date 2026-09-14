BNB Chain, DeFi kilitli varlık değerinde Solana’yı geride bıraktı

BNB Chain, merkeziyetsiz finans alanındaki toplam kilitli varlık değerinde Solana’yı geride bırakarak dikkat çekti. Zincir üstü veriler, 14 Eylül itibarıyla BNB Chain üzerindeki DeFi TVL’nin 5,94 milyar dolara ulaştığını gösterdi.

DeFi sıralamasında yeni tablo

Bu seviyeyle BNB Chain, DeFi TVL sıralamasında ikinci basamağa yükseldi. Solana’da kilitli varlık değeri 5,89 milyar dolar olarak kaydedildi ve ağ üçüncü sıraya geriledi. Ethereum ise 49,95 milyar dolarla açık ara ilk sıradaki yerini korudu.

Sıralamanın devamında Base 5,63 milyar dolarla dördüncü, Tron ise 5,47 milyar dolarla beşinci sırada yer aldı. Veriler, üst sıralardaki ağlar arasında farkın daraldığını, ancak Ethereum’un toplam değer bakımından belirgin üstünlüğünü sürdürdüğünü ortaya koydu.

Ağ DeFi TVL Sıra Ethereum 49,95 milyar dolar 1 BNB Chain 5,94 milyar dolar 2 Solana 5,89 milyar dolar 3 Base 5,63 milyar dolar 4 Tron 5,47 milyar dolar 5

CZ’den temkinli değerlendirme

Binance kurucusu Changpeng Zhao, kripto sektöründe CZ kısaltmasıyla tanınıyor ve BNB Chain ekosistemiyle yakından ilişkilendirilen en bilinen isimler arasında bulunuyor. Zhao, BNB Chain’in Solana karşısındaki performansına dikkat çekerken, Ethereum ile aradaki farkın çok daha büyük olduğuna işaret etti.

Changpeng Zhao, BNB Chain’in kaydettiği ilerlemeyi memnuniyetle karşılarken, Ethereum’u geride bırakmanın yakın vadede kolay görünmediğini ve bunun uzun bir yol olduğunu vurguladı.

Zhao ayrıca bu sıralamanın doğrudan bir rekabet olarak okunmaması gerektiğini, asıl odağın ekosistemde daha fazla geliştirme ve büyüme olması gerektiğini dile getirdi.

Changpeng Zhao, sıralamadaki değişimin tek başına bir yarış anlamına gelmediğini, BNB Chain üzerinde daha güçlü ürünler ve uygulamalar geliştirilmesi için teşvik oluşturduğunu aktardı.

Kullanıcı etkinliği etkili oldu

BNB Chain’deki yükselişte, DeFi ekosisteminde artan kullanıcı katılımı ve zincir üstü etkinliğin belirleyici olduğu görülüyor. Ağın son dönemde çeşitli temel göstergelerde ivme kazanması, TVL tarafındaki bu değişimi destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Buna karşın Ethereum ile BNB Chain arasındaki fark halen oldukça geniş. Bu nedenle mevcut tablo, BNB Chain’in önemli bir eşik aştığını gösterse de DeFi liderliğinin kısa vadede el değiştireceğine işaret etmiyor.