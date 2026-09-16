Dört kripto parada kritik destek seviyeleri öne çıktı

Kripto para piyasasında Shiba Inu, Hyperliquid, Dogecoin ve Monero için kısa vadeli görünümde destek ve direnç seviyeleri öne çıkıyor. Dört varlıkta da son haftalarda ivmenin zayıfladığı görülürken, teknik yapı tamamen bozulmuş değil. Fiyat hareketleri, alıcıların belirli bölgelerde yeniden devreye girdiğine işaret ediyor.

Shiba Inu ve Hyperliquid cephesi

Shiba Inu 0.00000519 dolar civarında dar bir bantta işlem görüyor. Varlıkta 0.0000050 ile 0.0000051 dolar aralığı kısa vadede ana destek bölgesi olarak izleniyor. Eylül ayındaki testlerin ardından bu seviyeden gelen toparlanmalar, yaz dönemine kıyasla daha güçlü bir taban oluştuğunu düşündürüyor.

Buna karşılık 0.0000054 ile 0.0000055 dolar bandı güçlü bir direnç alanı olmayı sürdürüyor. Bunun hemen üzerinde yer alan 0.00000565 dolar civarındaki uzun vadeli hareketli ortalama da yükselişin önündeki bir başka engel durumunda. 0.0000055 dolar üzerinde kapanış gelmesi halinde 0.0000057 ile 0.0000060 dolar aralığı yeniden gündeme gelebilir. 0.0000050 doların altına sarkılması durumunda ise 0.0000047 ile 0.0000048 dolar bölgesi yeniden öne çıkabilir.

Shiba Inu için 0.0000055 doların aşılması toparlanmayı güçlendirebilir, 0.0000050 doların kaybedilmesi ise zayıflığı artırabilir.

Hyperliquid ağının yerel varlığı olan HYPE, ağustos ve eylül rallisinde yaklaşık 56 dolardan 90 dolara yaklaşmıştı. Son düzeltmeyle birlikte fiyat 79.60 dolar civarına çekildi. Buna rağmen 77 ile 78 dolar aralığı korunduğu sürece daha geniş teknik görünümde yükseliş yapısının sürdüğü değerlendiriliyor.

HYPE tarafında kısa vadeli ivme kaybı dikkat çekiyor. Göreceli güç endeksi 50 seviyesine yaklaşırken hacimde de ağustos kırılımına göre belirgin düşüş var. 77 doların altına inilmesi halinde 73 ile 74 dolar, ardından 69 ile 70 dolar aralığı destek olarak izlenebilir. Yukarıda ise 82 ile 84 dolar ilk sınav, 87 ile 90 dolar bandı daha güçlü direnç alanı olarak öne çıkıyor.

Dogecoin ve Monero için izlenen eşikler

Dogecoin yaklaşık 0.083 dolar seviyesinde işlem görürken 0.081 ile 0.082 dolar aralığının üzerinde tutunmaya çalışıyor. Ağustos sonunda 0.07 dolardan 0.095 dolara uzanan yükselişin ardından fiyatın önceki yaz bandına dönmemesi, yapının tamamen bozulmadığını gösteriyor. Ancak 0.09 ile 0.095 dolar bölgesinde tekrar eden satış baskısı, toparlanmanın henüz teyit edilmediğine işaret ediyor.

DOGE için 0.086 doların yeniden alınması, 0.09 ile 0.095 dolar direncinin tekrar test edilmesini sağlayabilir. 0.095 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması ise daha geniş çaplı toparlanmanın devamı açısından en güçlü teknik sinyal olarak görülüyor. Aşağıda 0.081 ile 0.082 dolar desteğinin kırılması halinde 0.078 dolar ve ardından 0.074 ile 0.075 dolar aralığı gündeme gelebilir.

Dogecoin tarafında kalıcı güçlenme için 0.095 dolar üzerindeki hareket belirleyici kabul ediliyor.

Gizlilik odaklı kripto para Monero, temmuzda 350 dolar civarından başlayıp eylülde 560 dolara yaklaşan yükselişin ardından 519 dolar düzeyinde dengelenmiş durumda. XMR için 500 dolar seviyesi en kritik kısa vadeli destek olarak izleniyor. Eylül ayındaki geri çekilmelerde bu bölge birkaç kez test edilirken alıcılar daha derin bir düşüşe izin vermedi.

Monero’da 530 ile 540 dolar aralığı ilk direnç bölgesi olurken, 550 ile 560 dolar bandı ana bariyer konumunda. 560 doların aşılması halinde 580 ile 600 dolar aralığı yeniden gündeme gelebilir. Buna karşılık 500 doların altına inilmesi durumunda 480 dolar ve daha sonra 450 ile 460 dolar aralığı teknik olarak öne çıkan destek bölgeleri arasında yer alıyor.