Dogecoin İçin Yüzde 762 Yükseliş Mümkün! Dikkat Çeken Endeks Tüm Şartlara Rağmen Fiyat Aynı Olmayabilir Diyor!

Kripto para yatırımcıları bazen bir coin’in arz enflasyonunun ekonomik dinamiklerini gözden kaçırabilir. Bu ekonominin kripto para birimlerini nasıl etkilediğini anlamak, kripto piyasasında sahip olunması gereken önemli bir avantajdır.

Dogecoin Son Durum

Dogecoin (DOGE) adına arz enflasyonunu anlamak konusunda önde gelen endekslerden halka açık piyasa verileri toplandı. İlginç bir şekilde, Dogecoin’in tüm zamanların en yüksek piyasa değerine ulaşması halinde nasıl bir fiyata ulaşabileceği konusunda hesaplama yapıldı ve bu konuda enflasyonun ekonomik etkileri de göz önünde bulunduruldu.

Herhangi bir kripto varlık, değerini korumak konusunda daha fazla talebe ihtiyaç duyar ve enflasyonist bir arzla karşı karşıya kalabilir. Hem arz hem de talep, bir kripto para biriminin fiyatının yükselmesini veya düşmesi yönünde belirleyici kavramlar olabilir.

CRYPTOCAP endeksi dikkate alındığında, Dogecoin 8 Mayıs 2021’de tüm zamanların en yüksek piyasa değeri olan 98,473 milyar dolara ulaşmıştı. Bu arada, 21milyon.com tarafından sağlanan veriye göre de, token aynı gün 0,7376 dolar gibi tarihi bir fiyatla işlem görüyordu. Bir diğer hesaplamaya göre ise, o sırada yaklaşık 133,504 milyar DOGE’lik bir dolaşım arzı olduğunu ortaya koymakta.

Dogecoin’in Geçmişi ve Geleceği

DOGE’in arz enflasyonunu ve bunun ekonomik etkilerinin incelemesinde yazım saati itibariyle, Dogecoin’in 142,030 milyar DOGE’lik bir dolaşım arzı bulunuyordu. Bu, iki yılda 8,526 milyar DOGE (%6,38) veya yılda yaklaşık %3’lük bir arz enflasyonunu işaret edebilir.

Bu arz enflasyonu ve ekonomik koşullar, Doge’nin fiyatında yaşanabilecekleri gösterebilir. Memecoin’lerin lideri konumunda bulunan Doge’nin 98,473 milyar dolarlık piyasa değeriyle en yüksek talebe ulaşması durumunda, DOGE tüm zamanların en yüksek seviyesinden orantılı olarak daha düşük bir fiyattan işlem görecektir.

Dogecoin, 29 Kasım’daki dolaşımdaki arz dikkate alındığında, en yüksek fiyat hareketine istinaden bile token başına 0,6933 dolardan işlem görebilecek. Bu konuda ilginç olan ise 2021’deki 0,7376 dolarlık önceki fiyatla karşılaştırıldığında 0,0443 dolarlık (%6) bir kayıpla sonuçlanacak.

Ancak bu yine yatırımcıyı tedirgin etmeyebilir. Yazım saati itibariyle mevcut fiyat olan 0,0804 dolardan %762’lik potansiyel bir artışa işaret etmektedir.

Böyle bir fiyat hareketinin gerçekleşmesi adına Dogecoin için 2021 ile aynı talebi gerektirdiğini anlamak önemlidir. Buna bağlı olarak, bu talebin tekrar görüleceğine dair hiçbir garanti de bulunmamakta.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.