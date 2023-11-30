SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu (SHIB) İçin Makineler Kararını Verdi! Bakın Memecoin 1 Aralık’ta Hangi Seviyede Olacak

Özet

  • Shiba Inu (SHIB) için makine öğrenmesi algoritmaları, 1 Aralık 2023 tarihinde fiyatta sınırlı bir değişiklik bekliyor.
  • Makineler SHIB'in fiyatı için 1 Aralık'ta 0,000008446 dolar seviyesini öngörüyor.
  • Bu öngörü, SHIB'in kısa vadeli yüzde 1,5'lik bir artışa işaret etmesiyle birlikte beklentilerin sınırlı olduğunu gösteriyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Shiba Inu (SHIB) uzun zamandır destek ve direnç seviyelerine karşı aşırı tepki göstererek hareket ediyor. Son olarak Coinmerge’in Shibarium’a destek vermesiyle büyük bir çıkış yapan memecoin için uzmanlar Aralık’ta işlerin değişebileceği ve fiyatın yükselebileceğine dikkat çekerek, SHIB’in yeni ayın ilk gününde yüksek volatilite göstereceğini değerlendiriyorlar. Makineler ise tam tersini düşünüyor.

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Shiba Inu Fiyat ProjeksiyonuSHIB Fiyat Tahmini

Shiba Inu Fiyat Projeksiyonu

Yılın son çeyreğinde Shiba Inu oldukça kötü bir performans gösterdi ve fiyatı büyük ölçüde değişmeden kalarak yatırımcıları yapacağı hareket için beklemeye itti. Uzun zamandır ulaşılması beklenen 0,01 dolar seviyesi için Shiba Inu topluluğunun sabrını test etmeye devam ederek çok az veya hiç fiyat hareketi yapmadı.

Bu durgunluğun ortasında, bir makine öğrenmesi algoritması 1 Aralık 2023 tarihinde memecoin’in fiyatında oldukça sınırlı bir değişim olacağını öngörerek 0,000008446 dolara işaret etti. Bununla birlikte, yapay zeka tahminlerinin önümüzdeki üç gün içinde yalnızca yüzde 1,5’lik bir artışa işaret etmesiyle SHIB’in fiyatı için beklentiler bir kez daha sınırlı hale geldi. Özellikle algoritma, SHIB’in fiyatının bir süre daha beş sıfırlı devam etmesini öngörerek fiyattan bir sıfırın atılacağı yönündeki umutlarını ortadan kaldırdı.

SHIB Fiyat Tahmini

Shiba Inu piyasası şu an için fiyatın konsolidasyon aralığında sıkılıp kalmasından dolayı nötr duyarlılık gösteriyor. Ancak günlük işlem hacmi yüzde 118 artışla 294 milyon dolara yükseldi ki bu da olumlu bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Zincir üstü verilere göre, mevcut SHIB piyasasında yatırımcıların yüzde 19’u karda, yüzde 74’ü ise zararda beklerken yüzde 7’si ne zararda ne karda. Büyük yatırımcıların dolaşımdaki arzın yüzde 78’ini kontrol etmesi ise piyasa duyarlılığını etkilemeye devam ediyor. Dahası SHIB’nin Bitcoin (BTC) ile olan 0,36’lık korelasyonu, memecoin’in en büyük kripto para ile neredeyse birlikte hareket ettiğini gösteriyor.

Zincir üstü sinyallerin çoğu önümüzdeki işlem seanslarında olası bir yükselişin sinyallerini veriyor ve Shiba Inu hala 0,00008616 dolarla ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinin (ATH) yüzde 90 altında fiyatlanıyor.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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