Aralık Ayında Kripto Para Piyasasında Yaşanacak Gelişmeler!

Kripto para tutkunları, Bitcoin ve altcoin alanında gerçekleşecek bir dizi etkinlik için hangi tarihte neler olacağını merak ediyor. Aralık ayı boyunca önemli gelişmeler, token kilitlerinin açılması ve proje lansmanları planlandığı için takvimlerde tarihleri işaretlemek de fayda var. Kripto dünyasında etkin bir şekilde gezinmek için bu tarihlerin neler olduğuna ve hangi kripto para projelerinin etkinlik gerçekleştireceğine bakalım.
Aralık Ayı Kripto Takviminde Öne Çıkanlar
1-7 Aralık Altcoin Gelişmeleri
1 Aralık
Altcoin TVK, VANRY olarak yeniden markalaşacak.
Altcoin DYDX 150 milyon dolarlık token’ın kilidini açacak.
2 Aralık
Altcoin JOE, projeye potansiyel ilerlemeler getiren ikinci aşamaya geçiyor.
3 Aralık
Altcoin SUI, 40 milyon dolarlık token’ın kilidini açacak.
4 Aralık
NEO, Neo-CLI’nin 3.6.2 sürümünü piyasaya sürecek.
DATA, yeni yetenekleri sergileyen Streamr 1.0 Testnet’i tanıtacak.
5 Aralık
LSK, güncellemeler ve iyileştirmeler getiren V4 Mainnet’ini başlatacak.
Coinbase POLY’yi delist edecek.
Coinbase QUICK’i delist edecek.
7 Aralık
Google Playstore’da NFT‘lerle ilgili bir politika değişikliği olacak
KAVA, yeni özellikler ve iyileştirmeler getiren 15. Mainnet sürümünü tanıtacak.
8-13 Aralık Kripto Gelişmeleri
8 Aralık
BlockFi kullanıcılarının borç kanıtları için son teslim tarihi 8 Aralık.
9 Aralık
Web3 Tokyo 2023 etkinliği düzenlenecek.
11 Aralık
Chainlink LINK sahipleri için potansiyel fırsatlar sunan Staking v0.2 General Access kullanıma sunulacak.
12 Aralık
Piyasa duyarlılığını etkileyebilecek önemli bir ekonomik gösterge olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklanacak
13 Aralık
FED faiz kararını açıklayacak.
APT 171 milyon 930 bin dolarlık token kilidini açacak.
14-18 Aralık Önemli Gelişmeler
14 Aralık
Polygon (MATIC), MATIC’in gelecekteki yörüngesini şekillendirebilecek bir gelişme olan ZK Ürün Lansmanını piyasaya sunacak.
15 Aralık
Flux (FLUX), FluxCore Beta’yı başlatarak kullanıcılara platformun yeteneklerine bir bakış sunacak.
Wilder World (WLD), MM sözleşmesi sona erecek.
16 Aralık
FTX, daha geniş piyasa için etkileri olabilecek bir hareket olan Stalking Horse Teklifini duyuracak.
18 Aralık
Cosmos (ATOM) 4 milyon token’ın kilidini açacak.
19-31 Aralık Altcoin’lerdeki Gelişmeler
19 Aralık
Wax (WAXP), token ekonomisine dair güncelleme yapacak.
20 Aralık
Frax (FXS), token arz dinamiklerini etkileyen bir halving gerçekleştirecek.
Beta Finance (BETA), Binance Smart Chain’de piyasaya çıkıyor.
21 Aralık
Wilder World (WILD), topluluğun ilgisini çekebilecek bir sürüm olan “Midnight in Wiami”yi tanıtacak.
Avalanche (AVAX), 194 milyon dolarlık token’ın kilidini açacak.
23 Aralık
Dogecoin (DOGE), kripto alanında benzersiz bir olay olan Doge-1 Misyonu ile bir yolculuğa çıkacak.
Polygon (MATIC) kullanım alanını ve faydasını şekillendirebilecek bir hamle ile Gerçek Dünya Varlıkları (RWA) alınan giriş yapacak.
31 Aralık
Opium (OP) 41 milyon dolarlık token’ın kilidini açacak.
Diğer Önemli Kripto Para Gelişmeleri
- Ape Chain (APE), çığır açan yönetişim sistemini tanıtacak.
- Synthetix (SNX), Mainnet Alpha’da Andromeda’yı (V3) kullanıma sunacak.
- Alpaca Finance (ALPACA), Immortal Wars’ın beta sürümünü başlatacak.
- PHB (PHB) AlphaNet Mainnet Lansmanı ile yeni bir aşamaya geçecek.
- Render Token (RNDR) BME modelini açıklayacak. Bu model Render Token’ın ağının verimliliğini ve yeteneklerini artırmayı ve gelişmiş render çözümlerine dayanan endüstrilere hitap etmeyi amaçlıyor.
- Crypto.com (CRO) token yakımını gerçekleştirecek.
- HOOK Protocol (HOOK) HOOK 2.0’ı tanıtacak.
- Zilliqa (ZIL) ZIL 2.0 (PoS) aşamasına geçiyor.