Kripto Para

Aralık Ayında Kripto Para Piyasasında Yaşanacak Gelişmeler!

Özet

  • Aralık ayında kripto para piyasasında önemli gelişmeler var.
  • Token kilidi açılışları dikkat çekiyor.
  • Bazı altcoin projelerinde ise güncelleme var.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto para tutkunları, Bitcoin ve altcoin alanında gerçekleşecek bir dizi etkinlik için hangi tarihte neler olacağını merak ediyor. Aralık ayı boyunca önemli gelişmeler, token kilitlerinin açılması ve proje lansmanları planlandığı için takvimlerde tarihleri işaretlemek de fayda var. Kripto dünyasında etkin bir şekilde gezinmek için bu tarihlerin neler olduğuna ve hangi kripto para projelerinin etkinlik gerçekleştireceğine bakalım.

İçerikler
Aralık Ayı Kripto Takviminde Öne Çıkanlar1-7 Aralık Altcoin Gelişmeleri8-13 Aralık Kripto Gelişmeleri14-18 Aralık Önemli Gelişmeler19-31 Aralık Altcoin’lerdeki GelişmelerDiğer Önemli Kripto Para Gelişmeleri

Aralık Ayı Kripto Takviminde Öne Çıkanlar

1-7 Aralık Altcoin Gelişmeleri

1 Aralık

Altcoin TVK, VANRY olarak yeniden markalaşacak.

Altcoin DYDX 150 milyon dolarlık token’ın kilidini açacak.

2 Aralık

Altcoin JOE, projeye potansiyel ilerlemeler getiren ikinci aşamaya geçiyor.

3 Aralık

Altcoin SUI, 40 milyon dolarlık token’ın kilidini açacak.

4 Aralık

NEO, Neo-CLI’nin 3.6.2 sürümünü piyasaya sürecek.

DATA, yeni yetenekleri sergileyen Streamr 1.0 Testnet’i tanıtacak.

5 Aralık

LSK, güncellemeler ve iyileştirmeler getiren V4 Mainnet’ini başlatacak.

Coinbase POLY’yi delist edecek.

Coinbase QUICK’i delist edecek.

7 Aralık

Google Playstore’da NFT‘lerle ilgili bir politika değişikliği olacak

KAVA, yeni özellikler ve iyileştirmeler getiren 15. Mainnet sürümünü tanıtacak.

8-13 Aralık Kripto Gelişmeleri

8 Aralık

BlockFi kullanıcılarının borç kanıtları için son teslim tarihi 8 Aralık.

9 Aralık

Web3 Tokyo 2023 etkinliği düzenlenecek.

11 Aralık

Chainlink LINK sahipleri için potansiyel fırsatlar sunan Staking v0.2 General Access kullanıma sunulacak.

12 Aralık

Piyasa duyarlılığını etkileyebilecek önemli bir ekonomik gösterge olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklanacak

13 Aralık

FED faiz kararını açıklayacak.

APT 171 milyon 930 bin dolarlık token kilidini açacak.

14-18 Aralık Önemli Gelişmeler

14 Aralık

Polygon (MATIC), MATIC’in gelecekteki yörüngesini şekillendirebilecek bir gelişme olan ZK Ürün Lansmanını piyasaya sunacak.

15 Aralık

Flux (FLUX), FluxCore Beta’yı başlatarak kullanıcılara platformun yeteneklerine bir bakış sunacak.

Wilder World (WLD), MM sözleşmesi sona erecek.

16 Aralık

FTX, daha geniş piyasa için etkileri olabilecek bir hareket olan Stalking Horse Teklifini duyuracak.

18 Aralık

Cosmos (ATOM) 4 milyon token’ın kilidini açacak.

19-31 Aralık Altcoin’lerdeki Gelişmeler

19 Aralık

Wax (WAXP), token ekonomisine dair güncelleme yapacak.

20 Aralık

Frax (FXS), token arz dinamiklerini etkileyen bir halving gerçekleştirecek.

Beta Finance (BETA), Binance Smart Chain’de piyasaya çıkıyor.

21 Aralık

Wilder World (WILD), topluluğun ilgisini çekebilecek bir sürüm olan “Midnight in Wiami”yi tanıtacak.

Avalanche (AVAX), 194 milyon dolarlık token’ın kilidini açacak.

23 Aralık

Dogecoin (DOGE), kripto alanında benzersiz bir olay olan Doge-1 Misyonu ile bir yolculuğa çıkacak.

Polygon (MATIC) kullanım alanını ve faydasını şekillendirebilecek bir hamle ile Gerçek Dünya Varlıkları (RWA) alınan giriş yapacak.

31 Aralık

Opium (OP) 41 milyon dolarlık token’ın kilidini açacak.

Diğer Önemli Kripto Para Gelişmeleri

  • Ape Chain (APE),  çığır açan yönetişim sistemini tanıtacak.
  • Synthetix (SNX), Mainnet Alpha’da Andromeda’yı (V3) kullanıma sunacak.
  • Alpaca Finance (ALPACA), Immortal Wars’ın beta sürümünü başlatacak.
  • PHB (PHB) AlphaNet Mainnet Lansmanı ile yeni bir aşamaya geçecek.
  • Render Token (RNDR) BME modelini açıklayacak. Bu model Render Token’ın ağının verimliliğini ve yeteneklerini artırmayı ve gelişmiş render çözümlerine dayanan endüstrilere hitap etmeyi amaçlıyor.
  • Crypto.com (CRO) token yakımını gerçekleştirecek.
  • HOOK Protocol (HOOK) HOOK 2.0’ı tanıtacak.
  • Zilliqa (ZIL) ZIL 2.0  (PoS) aşamasına geçiyor.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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