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Kripto topluluğu tarafından yakından izlenen popüler bir isim en büyük meme coin’in yol haritasını çizdi. Tek tek ulaşacağı seviyeleri işaretledi ve bu senaryoda sadece yükseliş yok. Öte yandan BTC ve popüler altcoinler kritik seviyelerde bulunuyor. Güncel veriler yatırımcıların ilerleyen saatlerde daha fazla volatilite göreceğini söylüyor.

Dogecoin (DOGE) Uzman Yorumu

Önceki birçok büyük fiyat hareketini doğru tahmin eden popüler isim bugün Türkiye saatiyle 22:55’te meme coin kralının izleyeceği yolu çizdi. Öncelikle DOGE yatırımcıları için bir iyi bir de kötü haberi var. Fiyat 0,084 dolar desteğine kadar gerileyecek. İyi haberse buraya düştükten sonra yeniden 0,108 dolar bölgesine yükselişin devam edeceği yönünde. Kaleo takma ismiyle tanınan analist bunu nereden biliyor? Sadece tahmin ediyor, eğer gelecekte fiyat beklediği performansı göstermezse onu takip eden yatırımcılar kayıplar yaşayacak. O halde yatırımcılar farklı analist görüşlerini incelemekle birlikte kendi stratejilerini oluşturmak zorundadır.

Yukarıdaki grafikte analistin fiyat için beklentisini görüyorsunuz.

Bitcoin Yorumu

Ayılar 12 Nisan’da yukarı hareketi durdurmaya çalıştı ancak boğalar pes etmedi. Alımlarına 13 Nisan’da devam ettiler ve 14 Nisan’da 30.550 dolarlık direnci aştılar. Alıcıların fiyatı 30.550 dolar üstünde tuttuğu senaryoda BTC/USDT çifti 32.400 dolara kadar yükselebilir. Bitcoin için şimdilik görünüm pozitif ve direncin aşıldığı senaryoda 40.000 dolara doğru hızlı bir yükseliş görme ihtimalimiz kuvvetlenecektir.

MATIC Coin Yorum

13 Nisan’da yükselişe geçti ve 20 günlük EMA’nın (1,11 dolar) üzerine çıktı. Bu durum agresif ayıları tuzağa düşürmüş ve kısa bir sıkışmaya neden olmuş olabilir. Parite 14 Nisan’da ayıların güçlü bir meydan okuma oluşturduğu üçgenin direnç çizgisine ulaştı. Boğalar fiyatı üçgenin üzerine çıkarırsa, ralli 1,30 dolarlık dirence ulaşabilir. Bu seviye yine güçlü bir engel teşkil edebilir ancak aşılırsa yükseliş 1,60 dolara ulaşabilir.

DOT Coin Yorum

Nisan 12 mum çubuğundaki uzun kuyruk, boğaların 20 günlük EMA’ya (6,32 dolar) düşüşü satın aldığını gösteriyor. Polkadot 13 Nisan’da düşüş trendi çizgisinin üzerine çıktı, ancak boğalar daha yüksek seviyelerde satışla karşı karşıya.

Yatırımcılar kısa vadede 6,85 dolar üstünde kapanışlar aramalı. Eğer bunu başarabilirse DOT Coin fiyatının ters H&S formasyonunun boyun çizgisine koştuğunu görebiliriz.