Ya 20x Ya da 80x Yapacak! 2 Analiste Göre Bu Altcoin Yatırımcısını Zengin Edecek!

İvme kaybediyor gibi bir görüntü veriyor olmasına rağmen analistler Ripple‘ın XRP‘sinin yükseliş trendi içinde kalmaya devam ettiğine atıfta bulunarak iyimserliğini koruyor. Kripto para analisti EGRAG CRYPTO, XRP’nin Kasım 2024’e kadar 10 dolara ve hatta 50 dolara kadar yükseleceğini ve ortalama hedef seviyenin 30 dolar civarında olduğunu tahmin ediyor. Dark Defender ise belirli teknik göstergelere bağlı olarak popüler altcoin’in 2025 yılında 11 dolara ulaşabileceği yönünde öngörüde bulundu.

Olası bir Fiyat Patlaması için “Sabırlı Olun” Uyarısı Geldi

XRP, son günlerde ağırlıklı olarak 0,60 dolar civarında konsolide oluyor ve son iki haftada yaklaşık yüzde 7’lik düşüş yaptı. Bununla birlikte, devam eden düşüşe rağmen kripto para analistleri iyimser fiyat tahminlerinde bulunmaya devam ediyor.

EGRAG CRYPTO adlı kripto para analisti XRP’nin etkileyici performansına dikkat çekerek, altcoin‘in üst üste iki ay yeşil mum kapanışı yaptığını hatırlattı. Analist, Kasım ayının sonunda üçüncü bir yeşil mum kapanışı yapılabileceğine ve bunu büyük bir yükselişin habercisi olabileceğini söyledi. Analist XRP’nin olası bir 5 aylık konsolidasyon sürecinin ardından 10 dolara yükselmesini ve bu yükseliş trendinin devam etmesi halinde Kasım 2024’e kadar etkileyici bir seviye olan 50 dolara seviyesine ulaşabileceğini ileri sürdü.

EGRAG CRYPTO, XRP için yaptığı yorumda “Sabırlı olun. Bu iki hedefin ortalaması 30 dolar ve size her zaman 27 dolarlık gizli hedefimi fısıldadığımı biliyorsunuz.” dedi.

XRP İçin Parabolik Yükseliş Beklentisi

Ripple’ın varlığının önemli bir yükselişin eşiğinde olduğunu ileri süren bir başka analist de Dark Defender. Analist kısa süre önce üç hayati faktörün sağlanması durumunda XRP’de parabolik bir yükseliş yaşanmasını beklediğini açıkladı.

Analistin dikkat çektiği faktörler SRSI olarak tanımlanan bir direnç seviyesinin aşılması, her iki SRSI çizgisinin 80’in üzerinde kapanış yapması ve 8 yıllık trend çizgisinin üzerinde bir kırılması şeklinde. Dark Defender, XRP için 11 dolar hedefine işaret ederken, bu beklentisinin 2025’te karşılanmasını öngörüyor.