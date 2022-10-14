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İlk 10 İçinde ve Diğerlerini Geride Bıraktı: Altcoin’de Umut Veren Tablo!

Kripto para piyasasında son 24 saatte yukarı yönlü bir hamle oldu. Ankca bu hamleler sırasında bir altcoin özellikle dikkat çekiyor.
12:25
14 Ekim 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasında son 24 saatte yukarı yönlü bir hamle oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ilk on kripto para birimi değerlendirildiğinde ise Ripple’ın (XRP) diğerlerini geride bıraktığı görülüyor.

XRP Fiyatı ve Grafiği

Yazının kaleme alındığı sırada 0,50 dolardan işlem gören ve 24,9 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük altıncı kripto para konumunda bulunana XRP, son 24 saat içinde yüzde 9’un üzerinde bir artış yaşadı. Buna ek olarak XRP’nin son 1 ay içinde yaklaşık olarak %50 artış kaydetmiş olması da dikkatleri çekiyor.

Piyasa değeri bakımından lider kripto para birimi Bitcoin’e baktığımızda son 24 saat içindeki artışın %3 oranında ve en büyük altcoin olan Ethereum’a (ETH) baktığımızda son 24 saat içindeki artışın %3,5 oranında olduğu görülüyor.

Bunun yanında kripto para birimleri Perşembe günü, beklenenden daha yüksek gelen enflasyon verileri nedeniyle hisse senetleriyle birlikte ani bir düşüş yaşadı. Ancak sonrasında bir toparlanma geldi ve bu da tabloların yeşile dönmesini sağladı. Düşüş sırasında 0,43 dolara kadar gerileyen XRP, daha sonra 0,51 dolar sınırına kadar yükseldi.

XRP’nin Yükseliş Çizgisi

XRP fiyatı, Ripple‘ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı mücadelesindeki olumlu gelişmelerden sonra kripto para piyasasının büyük çoğunluğundan daha iyi performans göstermiş gibi görünüyor. Buna ek olarak davanın 2023 yılının başlarında çözülmesinin beklentisi de XRP fiyatına olumlu bir şekilde yansıyor. Örneğin;  Ripple CEO’su Brad Garlinghouse kısa süre önce davanın 2023’ün ilk yarısında çözüleceğini düşündüğünü dile getirmişti. Ayrıca XRP tokeni, her iki tarafın da özet karar için dilekçe vermesinin ardından geçen ay önemli bir fiyat artışı gördü.

Bu noktada analistlerin uzun vadeli hedeflerinin 5 dolar olduğu ifade edilebilir. XRP 2021 yılında yaşanan ralli sırasında yeni bir rekor kıramamıştı. Kripto para biriminin rekor fiyatı ise 2018’de görülen 3,84 dolar seviyesi.

Ancak bu noktada yatırımcılar temkinli adımlar atmaya devam etmeli. Çünkü davadan çıkacak herhangi bir olumsuz haber XRP fiyatını ciddi bir şekilde aşağıya çekebilir. Bu durumda da yükseliş beklentileri uzun bir süre için rafa kalkabilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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